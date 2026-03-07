ETV Bharat / bharat

राजस्थान के इस शहर में सुबह-सुबह आया भूकंप, डरकर घरों से बाहर भागे लोग, जानें कितनी थी तीव्रता

सीकर में भूकंप के झटके ( फोटो ईटीवी भारत )

सीकर : राजस्थान के सीकर जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. सुबह करीब 6:33 बजे आए इन झटकों से दांतारामगढ़ उपखंड के कई गांवों में लोगों के बीच अचानक हलचल मच गई. भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए. भूकंप का असर विशेष रूप से खाटूश्यामजी और उसके आसपास के क्षेत्रों में अधिक महसूस किया गया. इसके अलावा पलसाना, कोछोर, बाय, खोरा, टेहठ, बासड़ी कला, दांता, खाचरियावास और कैलाश धींगपुर सहित कई गांवों में भी हल्का कंपन महसूस किया गया . हालांकि अब तक कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. NCS के मुताबिक 3.5 रही तीव्रता : नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 मापी गई है. भूकंप का केंद्र जयपुर से लगभग 69 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम दिशा में बताया गया है, जबकि इसकी गहराई जमीन से करीब 5 किलोमीटर दर्ज की गई है. स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह अचानक हल्का कंपन महसूस हुआ, जिसके कारण कुछ देर के लिए लोगों में दहशत का माहौल बन गया. कई घरों और दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी हल्का मूवमेंट रिकॉर्ड होने की जानकारी सामने आई है. सीकर में भूकंप के झटके (वीडियो ईटीवी भारत सीकर)