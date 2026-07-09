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महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में आया भूकंप, हिंगोली में 4.1 मापी गई तीव्रता

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नांदेड़: महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बीती रात भूकंप का झटका महसूस किया गया. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई. इस आपदा से किसी के हताहत होने या इमारतों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट नहीं है. जानकारी के अनुसार रात 1:37 बजे नांदेड़ और हिंगोली जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. अभी तक जान-माल के नुकसान की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है. आज रात भूकंप के झटके महसूस होने के बाद मराठवाड़ा के हिंगोली जिले के लोग कुछ देर के लिए डर गए. भूकंप का केंद्र हिंगोली शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर हिंगोली-बसमत इलाके में बताया गया. भूकंप के झटके हिंगोली के साथ-साथ नांदेड़, परभणी और आस-पास के जिलों में भी महसूस किए गए. एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम के शुरुआती डेटा के अनुसार, इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर लगभग 4.4 मापी गई, जबकि नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने इसे 4.1 आंका.