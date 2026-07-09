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महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में आया भूकंप, हिंगोली में 4.1 मापी गई तीव्रता

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बीती रात मामूली रूप से धरती हिली. जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

earthquake in marathwada
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 10:29 AM IST

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नांदेड़: महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बीती रात भूकंप का झटका महसूस किया गया. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई. इस आपदा से किसी के हताहत होने या इमारतों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट नहीं है.

जानकारी के अनुसार रात 1:37 बजे नांदेड़ और हिंगोली जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. अभी तक जान-माल के नुकसान की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है. आज रात भूकंप के झटके महसूस होने के बाद मराठवाड़ा के हिंगोली जिले के लोग कुछ देर के लिए डर गए.

भूकंप का केंद्र हिंगोली शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर हिंगोली-बसमत इलाके में बताया गया. भूकंप के झटके हिंगोली के साथ-साथ नांदेड़, परभणी और आस-पास के जिलों में भी महसूस किए गए. एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम के शुरुआती डेटा के अनुसार, इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर लगभग 4.4 मापी गई, जबकि नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने इसे 4.1 आंका.

झटके महसूस होते ही लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए. लोगों ने छत के पंखों, दरवाज़ों, खिड़कियों और घर की अन्य चीज़ों में हल्की हलचल महसूस की. हिंगोली, नांदेड़, परभणी और आस-पास के इलाकों के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इन हल्के झटकों के बारे में अपने अनुभव साझा किए.

कुछ जगहों पर कुछ सेकंड तक महसूस किए गए इन झटकों से लोगों में घबराहट फैल गई, हालांकि जल्द ही स्थिति सामान्य हो गई. अच्छी बात यह है कि जान-माल के नुकसान की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है. जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए है और आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है.

लोगों से अपील की जा सकती है कि वे भूकंप के बाद अफ़वाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें. उन्हें किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करने की सलाह भी दी जाएगी. इस बीच भूकंप को लेकर अधिक जानकारी मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और संबंधित आधिकारिक एजेंसियों द्वारा घोषणा किए जाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे.

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