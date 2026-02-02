जम्मू-कश्मीर के बारामूला और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके, जानें अपडेट
देश के दो अलग-अलग हिस्सों में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए.
Published : February 2, 2026 at 7:54 AM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बारामूला और निकोबार द्वीप समूह में सोमवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए. इस दौरान किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. इन दोनों जगहों पर भूकंप की तीव्रता 4 से अधिक मापी गई.
सोशल मीडिया एक्स पर जारी एक पोस्ट में नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी (NCS) ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में सोमवार सुबह 4.6 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप सुबह करीब 5.35 बजे आया और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था.
EQ of M: 4.7, On: 02/02/2026 05:35:54 IST, Lat: 34.14 N, Long: 74.41 E, Depth: 10 Km, Location: Baramulla, Jammu & Kashmir.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 2, 2026
अभी तक भूकंप से किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है. हालांकि सुबह के समय अचानक धरती हिलने से लोग डर गए. अधिकांश लोग गहरी नींद में थे तभी कंपन महसूस हुआ. कई लोग घरों से बाहर निकल आए. वहीं इससे पहले निकोबार द्वीप समूह में भी धरती हिली. यहां तड़के करीब 3 बजकर 31 मिनट पर भूकंप आया.
नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई. भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था. भूकंप के चलते निकोबार द्वीप में किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है. जानकारों का मानना है कि 5 से कम तीव्रता के भूकंप खतरे की आशंका कम रहती है. हालांकि लोगों में दहशत होता है. लोग घबराकर घर से बाहर सड़कों पर निकल आते हैं.
EQ of M: 4.6, On: 02/02/2026 03:31:12 IST, Lat: 9.03 N, Long: 92.78 E, Depth: 10 Km, Location: Nicobar Islands.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 1, 2026
बता दें कि पांच जनवरी को तड़के असम के मोरीगांव में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र असम का मोरीगांव जिला था. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता करीब 5.1 मापी गई. इस दौरान कोई नुकसान की खबर नहीं आई.