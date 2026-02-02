ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर के बारामूला और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके, जानें अपडेट

देश के दो अलग-अलग हिस्सों में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए.

earthquake in jammu Kashmir
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बारामूला और निकोबार द्वीप समूह में सोमवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए. इस दौरान किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. इन दोनों जगहों पर भूकंप की तीव्रता 4 से अधिक मापी गई.

सोशल मीडिया एक्स पर जारी एक पोस्ट में नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी (NCS) ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में सोमवार सुबह 4.6 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप सुबह करीब 5.35 बजे आया और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था.

अभी तक भूकंप से किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है. हालांकि सुबह के समय अचानक धरती हिलने से लोग डर गए. अधिकांश लोग गहरी नींद में थे तभी कंपन महसूस हुआ. कई लोग घरों से बाहर निकल आए. वहीं इससे पहले निकोबार द्वीप समूह में भी धरती हिली. यहां तड़के करीब 3 बजकर 31 मिनट पर भूकंप आया.

नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई. भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था. भूकंप के चलते निकोबार द्वीप में किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है. जानकारों का मानना है कि 5 से कम तीव्रता के भूकंप खतरे की आशंका कम रहती है. हालांकि लोगों में दहशत होता है. लोग घबराकर घर से बाहर सड़कों पर निकल आते हैं.

बता दें कि पांच जनवरी को तड़के असम के मोरीगांव में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र असम का मोरीगांव जिला था. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता करीब 5.1 मापी गई. इस दौरान कोई नुकसान की खबर नहीं आई.

