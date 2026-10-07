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चमोली में भूकंप के झटकों ने चेताया! दिल्ली तक कांपी जमीन, अगला झटका कितना बड़ा?

वाडिया के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के चमोली जिले में थराली के उत्तर में है, जो बागेश्वर से करीब 30 किमी उत्तर-पश्चिम में है. इसके सबसे पास वाडिया की ओर से स्थापित एमपीजीओ (MPGO), घुट्टू स्टेशन है, जिसमें भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड हुआ है. भूकंप का केंद्र उत्तराखंड हिमालय की मुख्य टेक्टोनिक यूनिट, मुनस्यारी थ्रस्ट (MCT-I), के पास अंदरूनी लघु हिमालय में है. भूकंप का केंद्र हिमालय के एक भूगर्भीय रूप से जटिल क्षेत्र में है, जो उच्च हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र के अंदर आता है। यहां छोटे से मध्यम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं.

चमोली जिले में आए 4.9 मेग्नीट्यूड के भूकंप से पूरा उत्तराखंड और दिल्ली भी हिल गया. उत्तराखंड राज्य में खासकर मानसून सीजन के दौरान की एक बड़ी समस्या बनी हुई है. इस दौरान भूकंप का आना तमाम चुनौतियों को और अधिक बढ़ा देता है. इस भूकंप की वजह से कोई जान- माल का नुकसान नहीं हुआ है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी से मिली जानकारी के अनुसार, भूकंप का केंद्र चमोली था. भूकंप की गहराई 13 किलोमीटर मापी गई. इसी क्रम में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की ओर से घुट्टू में लगाए गए स्टेशन में भी भूकंप को रिकॉर्ड किया गया. घुट्टू स्टेशन से प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार, भूकंप 4.8 मैग्नीट्यूड का था. भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किमी गहराई पर था.

इसी क्रम में चमोली जिले में 6 अक्टूबर की रात 10.23 बजे करीब 4.9 मैग्नीट्यूड के आए भूकंप के झटके सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि दिल्ली में भी महसूस किए गए. उत्तराखंड हिमालय में एक बड़े भूकंप की संभावना अभी भी बनी हुई है. करीब 300 सालों में उत्तराखंड में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया हैं. चमोली जिले में आए भूकंप के क्या है मायने, मानसून के दौरान भूकंप आना कितना असर पहाड़ों पर डालता है?

भारत में आये बड़े भूकंप (ETV Bharat)

दरअसल, चमोली जिले में साल 1999 में 6.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप और साल 2017 में 5.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था. पिछले दो भूकंपों ने 15 किमी से अधिक गहराई पर ऊपरी भू-पर्पटी के अंदर टेक्टोनिक बदलाव पैदा किए हैं. ऐसे में भूकंप एशियन प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट के उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की वजह से आया है. इस क्षेत्र में ऐतिहासिक भूकंपीय गतिविधियां और 5 से 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप आने की घटनाएं बार-बार आने वाले मध्यम तीव्रता के भूकंपों का संकेत देती हैं. ऐसे में निगरानी और खतरे के आकलन की जरूरत है.

हिमलयी रीजन के बड़े भूकंप (ETV Bharat)

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के भू- वैज्ञानिक डॉ नरेश कुमार ने कहा चमोली में आए 4.9 मेग्नीट्यूड भूकंप को मॉडरेट मेग्नीट्यूड अर्थक्वेक की श्रेणी में आता है.

क्या होती है भूकंप डेप्थ (ETV Bharat)

अगर सालाना भूकंप आने की रिपोर्ट को देखा जाए तो इस मेग्नीट्यूड के करीब 2 से 3 भूकंप आते हैं. यह भूकंप थराली से नॉर्थ साइड में आया है जो चमोली जिले में आता है. हिमालय सीस्मिक बेल्ट है, जिसके मेन सेंट्रल ट्रस्ट जो हिमालय का मेजर टेक्निक फॉल्ट हैंजिसे हाई सीस्मिकसिटी जोन कहा जाता है, वहीं पर ही भूकंप आया है. जहां पर हमेशा सही भूकंप आने की संभावना बनी रहती है और वहा पर भूकंप भी आती है. -डॉ नरेश कुमार, वैज्ञानिक, वाडिया

उन्होंने कहा साल 2017 में रुद्रप्रयाग में एक भूकंप आया था जो 5.7 मेग्नीट्यूड था. वो भी इसी हाई सीस्मिकसिटी जोन में आया था. इसी तरह, चमोली जिले में साल 1999 में जो 6.6 मेग्नीट्यूड का भूकंप आया था. वह भी इसी जोन में था. लिहाजा, ये पूरा बेल्ट भूकंप के लिहाज से सक्रिय है. कुल मिलाकर, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच हो रहे घर्षण की वजह से ही भूकंप आ रहे हैं. यह सभी भूकंप कम डेप्थ यानी जमीन की सतह से करीब 15 किलोमीटर से कम दूरी से आए हैं. जब कोई भी भूकंप, 15 किलोमीटर से कम डेप्थ के होते हैं तो उससे नुकसान की संभावना ज्यादा होती है.

हिमालय खतरनाक जोन में (ETV Bharat)

लॉन्ग टर्म पूर्वानुमान की बात करें तो 7.5 या 8 मैग्नीट्यूट का भूकंप हिमालय में आने की संभावना है. इसके लिए पुराना डाटा को लेकर तमाम अध्ययन किए गए हैं. इसके बाद ही वैज्ञानिक इस निष्कर्ष में पहुंचे हैं कि हिमालय में ही बड़े भूकंप के आने की संभावना है. ये हाई हिमालयन सीस्मिक जोन है. हालांकि, भूकंप कब आएगा ये कहना संभव नहीं है. ये जरूर है कि आने वाले समय में बड़ा भूकंप आएगा.

हिमालय के नीचे फॉल्ट (ETV Bharat)

इंडियन प्लेट जो नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है उसकी गति करीब 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति ईयर है. ऐसे में इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच घर्षण होने के चलते एनर्जी एकत्र हो रही है. ऐसे में यह एनर्जी कभी ना कभी भूकंप के रूप में रिलीज होगी. -डॉ नरेश कुमार, वैज्ञानिक, वाडिया

उन्होंने बताया मानसून के दौरान जब भूकंप आता है तो थोड़ी चुनौतियां बढ़ जाती हैं. चमोली के जिस क्षेत्र में भूकंप आया है वहां पर पहले से ही लैंडस्लाइड होती रहती है. कम मेग्नीट्यूड का भूकंप आने से लैंडस्लाइड पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बड़ा भूकंप आने से लैंडस्लाइड होने का खतरा बढ़ जाता है. हाल ही में जब नेपाल में 7.8 मेग्नीट्यूड का भूकंप आया था. उसके चलते नेपाल में लैंडस्लाइड काफी अधिक हुई थी. ऐसे में जब मानसून सीजन के दौरान भूकंप आता है तो लैंडस्लाइड के बढ़ाने का खतरा रहता है.

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