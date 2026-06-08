बिहार में कांपी धरती...कोसी-सीमाचंल में भूकंप से दहशत
बिहार में रविवार वार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए. भारत समेत 4 देशों में डोली धरती.
Published : June 8, 2026 at 7:31 AM IST
पूर्णिया: रविवार की देर रात बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए. कोसी सीमांचल के क्षेत्र में रविवार रात 11 बजकर 6 मिनट पर भूकंप आया. 10 सेकेंड तक धरती डोली, इससे लोगों में दहशत का माहौल हो गया. राज्य के पूर्णिया और किशनगंज में भूकंप के झटके महसूस किये गए हैं.
कोसी-सीमांचल में भूकंप: पूर्णिया और किशनगंज में रविवार रात 11 बजकर 6 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किये गए. यह कुछ सेकेंड के लिए था, जिससे लोगों को समझ नहीं आया. कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है. कुछ जगहों पर लोग हड़बड़ा कर घर से बाहर निकले लेकिन तब तक कंपन बंद हो गयी थी.
भूटान में केंद्र, चार देशों में डोली धरती: एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट्स सिस्टम के अनुसार भूकंप की तीव्रता 5.3 आकी गई है, जिसका केंद्र भूटान देश के पुनकह प्रांत में बताया जा रहा है. भूकंप से प्रभावित देशो में नेपाल, बांग्लादेश भूटान और भारत शामिल हैं. भारत में बिहार के किशनगंज, पूर्णिया शामिल हैं.
एक ही दिन में दो बार भूकंप: इससे पहले रविवार की सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. वह करीब 6:35 बजे कंपन हुई. दहशत के कारण लोग अपने घरों और अपार्टमेंटों से बाहर निकलते नजर आए. पटना, सुपौल, अररिया, शिवहर, सिवान और अन्य क्षेत्रों सहित कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे.
भूकंप क्यों आता है?: हमारी धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेटें पिघले हुए लावे पर बेहद धीमी गति से तैरती रहती हैं, और इसी हलचल के दौरान जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक-दूसरे में फंस जाती हैं, तो जमीन के अंदर भारी दबाव और ऊर्जा जमा होने लगती है; फिर जब यह दबाव अचानक चट्टानों के टूटने से बाहर निकलता है, तो कंपन होती है. कभी-कभी यह ज्यादा होने से जान-माल का नुकसान होता है.
भूकंप आने पर क्या करें?
- सबसे पहले खुद को शांत रखें
- कमरे में हैं तो मेज या बेड के नीचे घुटनों के बल जमीन पर बैठें
- कांच की खिड़कियों, अलमारियों, पंखों और भारी सामानों से दूर रहें
- बहुमंजिला इमारत में हैं तो सीढ़ी का इस्तेमाल करें
- खुले में हैं तो ऊंची इमारतों, बिजली के खंभों, तारों और पेड़ों से दूर रहें
- कार या बाइक चला रहे हैं, तो उसे तुरंत खाली स्थान में रोकें
- घर का मुख्य पावर स्विच और गैस सिलेंडर का रेगुलेटर बंद करें
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