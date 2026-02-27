ETV Bharat / bharat

कोलकाता में महसूस किए गए भूकंप के झटके, दार्जिलिंग, सिक्किम में भी हिली धरती

सिक्किम में भूकंप आने से क्षतिग्रस्त मकान ( ANI )

हैदराबाद : पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अलावा दार्जिलिंग, सिक्किम व नेपाल में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए. कोलकाता और आसपास के कुछ जिलों में एकबार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. आज दोपहर 1 बजकर 22 मिनट पर भूकंप का झटका महसूस किया गया. यहां पर 52 सेकंड में कुल तीन झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर झटके की तीव्रता 5 थी. बताया जाता है कि भूकंप के झटके आने के बाद नबन्ना और पश्चिम बंगाल विधानसभा को खाली करा लिया गया है. वहीं कई लोग दहशत में सड़कों पर निकल आए. कई इलाकों में रहने वालों ने कहा कि झटकों के दौरान छत के पंखे हिले, फर्नीचर हिले और खिड़कियां खड़खड़ाईं, और इसका असर बहुमंजिला इमारतों में ज़्यादा महसूस किया गया. इसी तरह दार्जिलिंग में सुबह 2.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया. भूकंप की तीव्रता अधिक नहीं थी, लेकिन घबराहट में लोग घरों से बाहर निकल आए. भूकंप का केंद्र सिक्किम बताया जा रहा है. वहीं फरवरी के आखिर में सिक्किम में कई भूकंप और झटकों से दहशत फैल गई है, गुरुवार और शुक्रवार की सुबह कई झटके महसूस किए गए. सिक्किम में आज सुबह करीब 4:10 बजे 3.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई.