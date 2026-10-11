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खतरे में धरती का लाइफ सपोर्ट! इंसानों ने पार कीं 9 में से 7 लक्ष्मण रेखाएं, 2 पर रेड अलर्ट

खतरे में धरती का लाइफ सपोर्ट सिस्टम! ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime Team): Earth Life Support System in Danger: ईश्वर ने इंसान को धरा यानी धरती पर रहने के लिए 9 लक्ष्मण रेखाएं (Planetary Boundaries) खींची थीं. कहा था कि सबकुछ करना लेकिन, इनको पार मत करना. लेकिन, इंसान ने अपनी गतिविधियों से 7 लक्ष्मण रेखाओं का पार कर लिया है. ये बात पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च की प्लैनेटरी हेल्थ चेक रिपोर्ट 2026 से सामने आई है.

रिपोर्ट में दुनिया के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि धरती का लाइफ सपोर्ट सिस्टम अब खतरे में है. बची हुई 2 प्लैनेटरी बॉडीज पर भी खतरा है. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये 9 लक्ष्मण रेखाएं क्या हैं? और इन्हें पार करने से धरती पर क्या-क्या असर पड़ रहा है? आने वाले समय में और क्या-क्या होगा?