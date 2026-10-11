खतरे में धरती का लाइफ सपोर्ट! इंसानों ने पार कीं 9 में से 7 लक्ष्मण रेखाएं, 2 पर रेड अलर्ट
क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस, नाइट्रोजन साइकिल रेड अलर्ट जोन में पहुंच गई हैं, जो धरती के लाइफ सपोर्ट सिस्टम के फेल होने का संकेत है.
Published : October 11, 2026 at 5:10 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 5:27 PM IST
हैदराबाद, (EB Prime Team): Earth Life Support System in Danger: ईश्वर ने इंसान को धरा यानी धरती पर रहने के लिए 9 लक्ष्मण रेखाएं (Planetary Boundaries) खींची थीं. कहा था कि सबकुछ करना लेकिन, इनको पार मत करना. लेकिन, इंसान ने अपनी गतिविधियों से 7 लक्ष्मण रेखाओं का पार कर लिया है. ये बात पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च की प्लैनेटरी हेल्थ चेक रिपोर्ट 2026 से सामने आई है.
रिपोर्ट में दुनिया के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि धरती का लाइफ सपोर्ट सिस्टम अब खतरे में है. बची हुई 2 प्लैनेटरी बॉडीज पर भी खतरा है. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये 9 लक्ष्मण रेखाएं क्या हैं? और इन्हें पार करने से धरती पर क्या-क्या असर पड़ रहा है? आने वाले समय में और क्या-क्या होगा?
ये लक्ष्मण रेखा क्या है: आईए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये धरती की लक्ष्मण रेखा क्या है? दरअसल, ये पृथ्वी यानी धरती पर्यावरणीय सीमाएं हैं, जिनको साइंटफिक रूप में प्लैनेटरी बाउंड्री (Planetary Boundary) कहा जाता है और सरल भाषा में लक्ष्मण रेखा. ये एक ऐसा वैज्ञानिक फ्रेमवर्क है, जो यह तय करता है कि इंसान धरती पर सुरक्षित रूप से कब तक और कैसे जीवित रह सकती है.
यानी, यह एक तरह से इंसानी जीवन का सुरक्षा कवच है. इस अवधारणा को सबसे पहले 2009 में स्टॉकहोम रेजिलिएंस सेंटर के वैज्ञानिक जोहान रॉकस्ट्रोम (Johan Rockström) और 28 अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने तैयार किया था. वैज्ञानिकों ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए 9 पैरामीटर तय किए हैं, जिनके अंदर रहने पर ही इंसान सुरक्षित रहता है. इन्हें कहा जाता है सेफ ऑपरेटिंग स्पेस. अगर इंसानों की गतिविधियां इन सीमाओं को पार करती हैं, तो जलवायु, मौसम, महासागर और जंगलों में ऐसे बदलाव शुरू हो जाते हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है और जीवन पर संकट के बादल छा सकते हैं.
9 लक्ष्मण रेखाएं कौन सी हैं: वैज्ञानिकों ने धरती को रहने योग्य बनाए रखने के लिए 9 मुख्य लक्ष्मण रेखाएं यानी प्लैनेटरी बाउंड्री तय की हैं. जब तक इंसान इन 9 सीमाओं के भीतर काम करता है, तब तक पृथ्वी का पर्यावरण स्थिर रहता है. इन सीमाओं को पार करने का मतलब है कि हम पृथ्वी को अपरिवर्तनीय (irreversible) तबाही की ओर धकेल रहे हैं.
- जलवायु परिवर्तन (Climate Change): हवा में ग्रीनहाउस गैसों (जैसे CO₂) की मात्रा एक निश्चित स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए. जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल, गैस के अधिक प्रयोग से कार्बन डाईऑक्साइड का लेवल 426 PPM पार कर चुका है, जो औद्योगिक क्रांति से पहले 280 PPM था.
- जीवमंडल की अखंडता (Biosphere Integrity): पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के विलुप्त होने की दर सीमित होनी चाहिए. मौजूदा स्थिति में प्रजातियों के विलुप्त होने की दर सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक हो गई है.
- भूमि प्रणाली में परिवर्तन (Land System Change): पृथ्वी पर जंगलों का एक निश्चित हिस्सा सुरक्षित रहना जरूरी है. अमेजन सहित बड़े जंगलों की जिस प्रकार से कटाई और खेती की जमीन का विस्तार हो रहा है, उससे प्राकृतिक तौर पर सोखने की क्षमता खत्म हो रही है.
- मीठे पानी का उपयोग (Freshwater Change): नदियों, झीलों और भूमिगत जल का दोहन एक सुरक्षित सीमा के भीतर होना चाहिए. नदियों, झीलों और ग्राउंडवाटर का अंधाधुंध दोहन और उनका प्रदूषण हो रहा है.
- बायोजियोकेमिकल प्रवाह (Biogeochemical Flows): मिट्टी और पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस (उर्वरकों) की मात्रा का संतुलन होना चाहिए. लेकिन, स्थिति यह है कि खेती में नाइट्रोजन का इस्तेमाल सुरक्षित सीमा से 2 गुना और फास्फोरस का यूज लगभग 3 गुना अधिक हो रहा है.
- महासागरीय अम्लीकरण (Ocean Acidification): समंदर का पानी बहुत अधिक एसिडिक नहीं होना चाहिए, ताकि समुद्री जीव जीवित रह सकें. लेकिन, हकीकत ये है कि समंदर का पानी लगातार एसिडिक हो रहा है. यह सीमा सबसे हाल ही में सुरक्षित दायरा पार कर खतरे के निशान में पहुंची है.
- नए कृत्रिम पदार्थ (Novel Entities): मानव-निर्मित रसायन, प्लास्टिक, परमाणु कचरा और भारी धातुएं, जो प्रकृति में पहले मौजूद नहीं थीं. प्लास्टिक, कीटनाशक और फॉरएवर केमिकल्स (PFAS) मिट्टी, हवा और पानी में जहरीला असर डाल रहे हैं. इन 7 सीमाओं का इंसानी गतिविधियों की वजह से उल्लंघन हो चुका है. इसके चलते धरती के लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर गंभीर संकट पैदा हो गया है.
- ओजोन परत का नुकसान (Stratospheric Ozone Depletion): सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणों को रोकने वाली ओजोन परत का सुरक्षित रहना जरूरी है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और अंतरराष्ट्रीय नियमों की वजह से ओजोन लेयर में सुधार देखा गया है.
- वायुमंडलीय एयरोसोल लोडिंग (Atmospheric Aerosol Loading): हवा में प्रदूषण और धूल के कणों (Aerosols) का स्तर नियंत्रित होना चाहिए. रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल लेवल पर वायुमंडल के पार्टिकल्स का लेवल सुरक्षित माना गया है. हालांकि कई घने इंडस्ट्रियल इलाकों में यह लोकल स्तर पर खतरनाक बना हुआ है.
समंदर का एसिडिफिकेशन खतरनाक लेवल पर पहुंचा: प्लैनेटरी हेल्थ चेक रिपोर्ट 2026 में सबसे अधिक चिंता समंदर के एसिडिफिकेशन पर जताई गई है. बताया गया है कि समंदर का एसिडिफिकेशन खतरे के जोन में चला गया है. पिछले एक दशक में उत्सर्जित कार्बन डाई ऑक्साइड का लगभग 30% हिस्सा महासागरों ने सोख लिया है. समंदर की एसिडिटी में 30% से 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है.
समुद्री सतह का PH लेवल 0.1 यूनिट तक गिर चुका है, जिसका मतलब है कि समंदर का पानी 30% से 40% तक अधिक ऐसिडिक हो चुका है. इसकी वजह से कोरल रीफ्स और सीप-घोंघे जैसे जीवों के शेल्स गल रहे हैं. इससे पूरे समुद्री फूड चेन के तबाह होने का खतरा पैदा हो गया है.
जंगल-समंदर अब और अधिक कार्बन सोखने की स्थिति में नहीं: धरती पर अलग-अलग तरह से उत्सर्जित यानी हवा में मिलने वाले कार्बन को जंगल और समंदर सिंक यानी सोखकर अपने में समा लेते हैं और इंसानी जीवन को सुरक्षित रखते हैं. लेकिन, अब स्थिति ये हो गई कि जंगल बचे नहीं हैं और महासागर अपनी क्षमता से अधिक कार्बन सोख चुके हैं.
इसी को लेकर रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जंगल और महासागर अब और अधिक कार्बन सोखने की स्थिति में नहीं हैं. अमेजन के रेन फॉरेस्ट अपने टिपिंग प्वाइंट के करीब हैं. जंगलों की कटाई अगल ऐसे ही होती रही तो भारी मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड हवा में घुलने लगेगी.
धरती के पर्यावरण में कैसे हो सकता है सुधार: प्लैनेटरी हेल्थ चेक रिपोर्ट के अनुसार, इंसानी गतिविधियों ने 7 लक्ष्मण रेखाएं, जलवायु परिवर्तन, बायोडायवर्सिटी, जमीन के सिस्टम में चेंज, फ्रेशवाटर का संकट, बायो-जियोकेमिकल का फ्लो, आर्टिफिशियल केमिकल और प्रदूषण, समुद्र का एसिडिक लेव, पार कर ली हैं. वहीं, ओजोन लेयर का नुकसान और वायुमंडल में एरोसोल जैसी सीमाओं को इंसानी गतिविधियों ने अभी पार नहीं किया है.
लेकिन, रिपोर्ट में इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि अब बचाव के क्या उपाय हैं? इसको लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि ओजोन परत का ठीक होना यह साबित करता है कि अगर इंसान सही कदम उठाए तो धरती का कन्जर्वेशन संभव है. अगर हमने तुरंत जीवाश्म ईंधन के उपयोग को सीमित नहीं किया, जंगलों की कटाई नहीं रोकी और खेती के तरीकों में बदलाव नहीं किया, तो धरती पर जीवन का पूरा स्ट्रक्चर ही ढह जाएगा.
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