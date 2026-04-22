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बिहार के 'अर्थ हीरोज': शुभम और गुड्डू बाबा..जो बदल रहे हैं गंगा और पर्यावरण की सूरत

"प्लास्टिक कचरा का प्रदूषण कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहा है. प्लास्टिक कचरा से एचआईवी, टीबी, थायराइड, दमा, हेपेटाइटिस जैसी कई बीमारियों के होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं और कई स्टडी यह बात बताती हैं." -विकास चंद्र, पर्यावरणविद्

जमीन और जलस्तर पर प्लास्टिक का प्रहार: विकास चंद्र के अनुसार, नदी किनारे प्लास्टिक कचरा फेंके जाने के कारण मिट्टी प्रदूषित हो रही है. ग्राउंड वाटर (भूजल) का लेवल लगातार नीचे जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक की परत मिट्टी में दब जाने के कारण ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है. प्लास्टिक के केमिकल मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर रहे हैं और कार्बन उत्सर्जन के कारण तापमान भी बढ़ रहा है. लोग जहां-तहां प्लास्टिक कचरा जला देते हैं, जिसके कारण वातावरण बुरी तरह प्रदूषित हो रहा है.

प्लास्टिक का खतरा और जन-भागीदारी की जरूरत: विकास चंद्र बताते हैं कि प्लास्टिक कचरा न तो आसानी से नष्ट होता है और न ही प्रकृति में जल्दी घुलता है. यह वर्षों तक मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करता है और जल स्रोतों को लगातार प्रदूषित करता रहता है. गंगा किनारे सक्रिय कुछ समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमी सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक आम लोग अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, तब तक 'पृथ्वी दिवस' सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा.

गंगा मुक्ति के अनवरत योद्धा: हमारे दूसरे हीरो विकास चंद्र उर्फ 'गुड्डू बाबा' हैं, जो गंगा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लंबा संघर्ष कर रहे हैं. गुड्डू बाबा ने साल 1998 में गंगा के गंदे पानी में एक व्यक्ति को नहाते देखा था, और वही क्षण उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना. तब से वे लगातार लोगों को गंगा बचाने के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं.

स्वच्छ घाट और नई मुहिम: शुभम कुमार के प्रयासों के कारण आज पटना के 16 गंगा घाट पूरी तरह स्वच्छ हैं. वहां के लोग भी अब जागरूक हो गए हैं और पूजन सामग्री के वेस्ट को डस्टबिन में ही डालते हैं. हाल ही में शुभम की टीम ने पटना सिटी के कई अन्य घाटों पर भी साफ-सफाई का काम शुरू किया है. आने वाले समय में इन क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर पूर्ण स्वच्छता कायम करने का लक्ष्य है.

"मिट्टी के पूजन सामग्री और तुलसी का पौधा और लकड़ी इत्यादि पानी में डालते हैं तो वह डीकंपोज हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की चुनरी और प्लास्टिक का बोरा, थैली के साथ-साथ प्लास्टिक की मूर्तियां, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां प्रवाहित कर रहे हैं." - शुभम कुमार, ब्रांड एंबेसडर, नमामि गंगे

शुभम कुमार की अनूठी फौज: अपने काम की बदौलत शुभम कुमार आज नमामि गंगे के ब्रांड एंबेसडर हैं, लेकिन इनकी पहचान इससे कहीं अधिक है. इन्होंने 'बीइंग हेल्पर' नाम की एक फौज तैयार की है, जो पिछले 8 साल से बिना रुके और बिना थके हर रविवार गंगा और आसपास के घाटों की सफाई करती है. वे अब तक 16 घाटों की सफाई कर चुके हैं. शुभम बताते हैं कि 'सबसे ज्यादा दुख तब होता है, जब लोग डस्टबिन के बजाय कचरा सीधे गंगा में फेंक देते हैं.'

पटना: 22 अप्रैल को पूरी दुनिया पृथ्वी दिवस मना रही है. इस मौके पर हम बिहार के ऐसे दो हीरोज की बात करेंगे, जो पर्यावरण के प्रति न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि अब तक पटना के कई इलाकों में सफाई अभियान चलाकर शहर को चमकाने का काम भी किया है. शुभम कुमार और विकास चंद्र ने अपने काम के कारण 'अर्थ हीरोज' के रूप में पहचान बना ली है.

बायोमेडिकल वेस्ट एक अनसुलझी चुनौती: विकास चंद्र ने बताया कि जब हम पृथ्वी दिवस की बात कर रहे हैं, तो हमें बायोमेडिकल वेस्ट (चिकित्सा अपशिष्ट) की भी चिंता करनी चाहिए, जिसके व्यवस्थित ट्रीटमेंट के लिए राज्य में फिलहाल कोई पुख्ता प्रक्रिया नहीं है. हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने इस संबंध में फटकार लगाई है और सभी जिलों के डीएम से बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों के साथ 15 मई को बैठक करने वाला है, ताकि बायोमेडिकल कचरा इधर-उधर न फेंका जाए.

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"अगर सरकार चाहे तो प्लास्टिक का उपयोग आसानी से बंद हो सकता है. छठ का समय आता है तो गंगा के घाट पूरी तरह स्वच्छ हो जाते हैं, क्योंकि प्रशासन भी साफ-सफाई में लगा रहता है और आम जनता भी पूरा सहयोग करती है, लेकिन छठ के बाद फिर से वही स्थिति हो जाती है." -विकास चंद्र, पर्यावरणविद्

9 टन प्लास्टिक कचरा रोज निकल रहा: नगर निगम के अनुसार, पटना में हर दिन करीब 9 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है. यह आंकड़ा डराने वाला है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा सीधे गंगा में या उसके किनारे डंप किया जा रहा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून बनने के बाद भी धड़ल्ले से प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है.

कानून की हार और मज़बूत होती 'पॉलीथीन: बिहार सरकार ने केंद्र के निर्देश पर 1 जुलाई 2022 से राज्य में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी. इसके इस्तेमाल पर भारी जुर्माना और 5-7 साल तक जेल का प्रावधान है, लेकिन ये नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए. आज भी सब्जी मंडियों और किराना दुकानों में ग्राहकों को प्लास्टिक की थैली में सामान दिया जाता है. गंगा घाटों पर पूजन सामग्री भी इसी थैली में बेची जा रही है, जिससे गंगा में कचरे का अंबार बढ़ रहा है.

धड़ल्ले से प्लास्टिक इस्तेमाल (ETV Bharat)

टीबी और कैंसर जैसी घातक बीमारियां: प्लास्टिक कचरे से कई खतरनाक और जानलेवा बीमारियां होती हैं. प्लास्टिक से सांस संबंधी बीमारियां, दमा, फेफड़ों में सूजन, थायराइड की समस्या, हार्मोनल गड़बड़ी, हेपेटाइटिस, टीबी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है. इसके साथ ही बांझपन और जन्मजात दोष भी हो सकते हैं. इंसानों में याददाश्त कमजोर होना और डिप्रेशन की समस्या पनपती है. शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसके बिना भोजन पचना मुश्किल है-लिवर, वह भी डैमेज हो जाता है.

हमारे शरीर तक कैसे पहुंता?: प्लास्टिक कभी नहीं गलता है. इससे निकलने वाले रसायन लोगों के शरीर में हवा, पानी और भोजन के जरिये प्रवेश करते हैं. प्लास्टिक की बोतलें, फूड कंटेनर और नदियों के पानी में फैले रसायन शरीर को गहरा नुकसान पहुंचाते हैं. सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है, जब गर्म खाना प्लास्टिक के कंटेनर में पैक किए जाते हैं.

'जनता का साथ जरूरी': पटना में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर नगर निगम की महापौर सीता साहू ने कहा कि गंगा घाटों पर लगातार सफाई का काम कराया जा रहा है. वह लोगों से आग्रह भी करती हैं कि गंगा घाट को गंदा न करें और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें. पटना नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.

प्लास्टिक का इस्तेमाल (ETV Bharat)

"प्रतिदिन शहर में साफ-सफाई भी की जा रही है. आम जन से भी अपील है कि वे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें. सड़क या गंगा किनारे प्लास्टिक की थैलियां न फेंकें, क्योंकि इससे न केवल गंदगी फैलती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित होता है." -सीता साहू, महापौर, पटना नगर निगम

प्लास्टिक मुक्त समाज की ओर 10 कदम

झोला संस्कृति: घर से निकलते समय हमेशा कपड़े या जूट का थैला साथ रखें. दुकानदार से पॉलीथीन की मांग करना बंद करें.

विकल्प चुनें: प्लास्टिक के कप, प्लेट, स्ट्रॉ और चम्मच के बजाय स्टील, कांच या मिट्टी (कुल्हड़) के बर्तनों का उपयोग करें.

अपनी बोतल: बाहर जाते समय अपनी स्टील या तांबे की बोतल साथ रखें, ताकि प्लास्टिक की पानी बोतलें न खरीदनी पड़े.

कचरा प्रबंधन: घर के सूखे और गीले कचरे को अलग रखें और प्लास्टिक को सही डस्टबिन में डालें.

घाटों का सम्मान: गंगा किनारे या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पिकनिक मनाने के बाद कचरा वहीं न छोड़ें.

कम पैकेजिंग: खरीदारी के समय ऐसे उत्पादों को प्राथमिकता दें जिनमें अनावश्यक प्लास्टिक रैपर न हों.

जागरूकता: अपने बच्चों को खिलौनों से लेकर आदतों तक में प्लास्टिक के नुकसान समझाएं.

सामूहिक दबाव: दुकानदारों से कहें कि वे पेपर बैग या कपड़े के थैले रखें. ग्राहकों की मांग ही बाज़ार बदलती है.

प्रेरणा बनें: अगर कहीं प्लास्टिक की गंदगी देखें, तो उसे साफ करें. आपकी एक छोटी पहल दूसरों को लज्जित भी करेगी और प्रेरित भी.

सत्य का स्वीकार: यह मान लें कि प्लास्टिक की एक छोटी सी थैली भी 'पर्यावरण का हत्यारा' है.

उत्सव नहीं, अस्तित्व की लड़ाई: पृथ्वी दिवस मनाना सिर्फ फोटो खिंचवाने या स्टेटस डालने का माध्यम नहीं होना चाहिए. पटना में गंगा के तट पर बिखरा 9 टन प्लास्टिक हमारे भविष्य की कब्र खोद रहा है. यदि प्रशासन की सख्ती, शुभम कुमार जैसे युवाओं का जुनून और जनता का सहयोग एक साथ मिल जाए, तो पटना और इसकी जीवनदायिनी गंगा फिर से मुस्कुरा सकती हैं.

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