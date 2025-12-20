ETV Bharat / bharat

कैदियों की जल्द रिहाई पर मंथन कर रही है तमिलनाडु सरकार

सेक्सुअल ऑफेंस के मामलों में दोषी पाए गए कैदियों को छोड़कर बाकी सभी कैदियों की जल्दी रिहाई के एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा.

कैदियों की रिहाई पर तमिलनाडु सरकार कर रही विचार. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 20, 2025 at 3:01 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु होम डिपार्टमेंट ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया है कि सेक्सुअल ऑफेंस केस में दोषी पाए गए कैदियों को छोड़कर, सभी कैदियों की जल्द रिहाई के एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के आधार पर, मद्रास हाईकोर्ट ने क्रिमिनल केस में दोषी पाए गए कैदियों की सजा कम करने और जल्दी रिहाई के बारे में राज्य सरकार की पॉलिसी पर नजर रखने के लिए खुद से एक केस लिया. जस्टिस पी. वेलमुरुगन और एम. जोतिरमन की बेंच ने तमिलनाडु सरकार को इस केस के बारे में एक्सप्लेनेशन देने का ऑर्डर दिया था.

इसके मुताबिक, तमिलनाडु होम डिपार्टमेंट ने हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट फाइल की है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कैदियों की जल्दी रिहाई के लिए एक जैसा प्रोसेस फॉलो करने, जल्दी रिहाई के लायक लोगों की पहचान करने और एक स्टेट-लेवल कमेटी बनाने जैसे उठाए गए अलग-अलग तरीकों की लिस्ट है.

इसके अलावा, 2023 में एक सरकारी ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें कैदियों की जल्दी रिहाई और पैरोल देने के बारे में गाइडलाइंस बताई गई हैं. इसके मुताबिक, उम्रकैद की सजा काट रहे उन कैदियों के बारे में जो अपनी सजा के 14 साल पूरे करने वाले हैं, जेल प्रोबेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जेल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट ली जाती है और इन रिपोर्ट के आधार पर कैदियों की जल्दी रिहाई पर सोचा जाता है.

जनवरी 2025 के बाद 44 लोगों की जल्दी रिहाई पर चर्चा करने के लिए स्टेट-लेवल कमेटी की तीन बार मीटिंग हुई. इनमें से 7 लोगों को जल्दी रिहाई मिल गई है. 15 कैदियों को जल्दी रिहाई से मना कर दिया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बाकी 22 कैदियों के बारे में ऑर्डर का इंतजार है.

तमिलनाडु की जेलों में 307 कैदी ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी सजा के 14 साल पूरे कर लिए हैं. इनमें से 43 जल्दी रिहाई के लिए विचार किए जाने के लायक हैं. इसके अलावा, प्रेसिडेंट, हाईकोर्ट और गवर्नर ने ऑर्डर दिया है कि कुछ लोगों की सजा में कमी नहीं की जानी चाहिए.

यह भी साफ किया गया है कि सेक्सुअल असॉल्ट और POCSO केस में दोषी पाए गए कैदी समय से पहले रिहाई के लायक नहीं हैं. इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि 2022 और 2025 के बीच 636 कैदियों को समय से पहले रिहा किया गया है.

जजों ने यह बयान रिकॉर्ड किया और केस की सुनवाई 6 जनवरी तक के लिए टाल दी.

