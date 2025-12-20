ETV Bharat / bharat

कैदियों की जल्द रिहाई पर मंथन कर रही है तमिलनाडु सरकार

चेन्नई: तमिलनाडु होम डिपार्टमेंट ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया है कि सेक्सुअल ऑफेंस केस में दोषी पाए गए कैदियों को छोड़कर, सभी कैदियों की जल्द रिहाई के एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के आधार पर, मद्रास हाईकोर्ट ने क्रिमिनल केस में दोषी पाए गए कैदियों की सजा कम करने और जल्दी रिहाई के बारे में राज्य सरकार की पॉलिसी पर नजर रखने के लिए खुद से एक केस लिया. जस्टिस पी. वेलमुरुगन और एम. जोतिरमन की बेंच ने तमिलनाडु सरकार को इस केस के बारे में एक्सप्लेनेशन देने का ऑर्डर दिया था.

इसके मुताबिक, तमिलनाडु होम डिपार्टमेंट ने हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट फाइल की है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कैदियों की जल्दी रिहाई के लिए एक जैसा प्रोसेस फॉलो करने, जल्दी रिहाई के लायक लोगों की पहचान करने और एक स्टेट-लेवल कमेटी बनाने जैसे उठाए गए अलग-अलग तरीकों की लिस्ट है.

इसके अलावा, 2023 में एक सरकारी ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें कैदियों की जल्दी रिहाई और पैरोल देने के बारे में गाइडलाइंस बताई गई हैं. इसके मुताबिक, उम्रकैद की सजा काट रहे उन कैदियों के बारे में जो अपनी सजा के 14 साल पूरे करने वाले हैं, जेल प्रोबेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जेल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट ली जाती है और इन रिपोर्ट के आधार पर कैदियों की जल्दी रिहाई पर सोचा जाता है.