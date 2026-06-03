समय से पहले मानसून की शुरुआत होने का मतलब अच्छी बारिश की गारंटी नहीं !
आमतौर पर जुलाई के मध्य तक मानसून पूरे देश को कवर कर लेता है. केरल में मानसून आ चुका है.
Published : June 3, 2026 at 4:43 PM IST
नई दिल्ली : इस वर्ष, दक्षिण-पश्चिम मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर समय से पहले आ गया. हालांकि, समय से पहले शुरुआत का मतलब यह नहीं है कि सामान्य से अधिक मौसमी वर्षा होगी. वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून के बदलते पैटर्न पर मानसूनी मौसम प्रणालियों और पश्चिमी विक्षोभों की परस्पर क्रियाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और पूरे भारत में मौसम की स्थितियों को प्रभावित करते हैं.
परंपरागत रूप से, अच्छे मानसून को समृद्धि और आर्थिक खुशहाली से जोड़ा जाता रहा है, जबकि कमजोर मानसून अक्सर संकट लाता है. हालांकि, मानसून का स्वरूप बदल रहा है. कई हफ्तों तक लगातार वर्षा होने के बजाय, लंबे समय तक शुष्क मौसम अधिक आम होता जा रहा है, जिसके बीच-बीच में थोड़े समय के लिए तीव्र वर्षा होती है.
परिणामस्वरूप, एक ही मौसम में सूखे जैसी स्थिति और बाढ़ आ सकती है. ये परिवर्तन कृषि, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा तैयारियों के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं.भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन और वापसी की सामान्य तिथियों को संशोधित किया है.
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून परिसंचरण और वर्षा पैटर्न में बदलाव के पीछे जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारक है, हालांकि प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता और महासागर-वायुमंडल की परस्पर क्रियाएं भी इसमें भूमिका निभाती हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है - मानसून की बारिश के समय और वितरण में मामूली बदलाव भी लाखों किसानों को प्रभावित कर सकते हैं. जलवायु परिवर्तन के दौर में, सटीक मानसून पूर्वानुमान फसल नियोजन, जल प्रबंधन, शहरी बुनियादी ढांचे और एक्सट्रीम मौसम की घटनाओं से निपटने की तैयारी के लिए बेहद जरूरी हैं.
बेहतर मौसमी पूर्वानुमान बाढ़, सूखा, लू और पानी की कमी जैसी आपदाओं से निपटने में सहायक होते हैं. इससे लोगों को बदलते मौसम के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलती है. पर्यावरणविद् राजेश पॉल के अनुसार, जलवायु परिवर्तन को एक प्रमुख कारक माना जाता है, हालांकि प्राकृतिक परिवर्तनशीलता भी इसमें भूमिका निभाती है.
वायुमंडल और महासागरों के बढ़ते तापमान मानसून के परिसंचरण, नमी परिवहन और वर्षा के पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं. वैज्ञानिक मानसून के व्यवहार में ऐसे बदलाव देख रहे हैं जो गर्म जलवायु के अनुरूप हैं, जिनमें चरम वर्षा की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और मौसमी विशेषताओं में बदलाव शामिल हैं.
विश्लेषण से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन और समाप्ति के पैटर्न में बदलाव का पता चला है. कुछ क्षेत्रों में मानसून ऐतिहासिक औसत से पहले आता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह बाद में आता है. इसी तरह, समाप्ति की तिथियों में भी बदलाव आया है. शोधकर्ताओं ने वर्षा के वितरण में भी बदलाव देखा है, जिसमें वर्षा अब पूरे मौसम में समान रूप से फैलने के बजाय कम अवधि की, उच्च तीव्रता वाली घटनाओं के रूप में अधिक हो रही है.
दक्षिण-पश्चिम मानसून आमतौर पर एक जून के आसपास केरल पहुंचता है और अगले कुछ हफ्तों में देश के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है. आमतौर पर जुलाई के मध्य तक पूरे देश को कवर कर लेता है. यह आमतौर पर सितंबर में उत्तर-पश्चिम भारत से लौटना शुरू कर देता है.
इस वर्ष, मानसून अपने सामान्य समय से पहले 16 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहुंच गया. हालांकि, अंडमान सागर पर जल्दी पहुंचने के बावजूद, मुख्य भूमि भारत की ओर इसकी प्रगति धीमी रही, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी एक क्षेत्र में जल्दी शुरुआत का मतलब यह नहीं है कि पूरे देश में भी जल्दी शुरुआत हो.
मानसून आमतौर पर 5 जून के आसपास उत्तर-पूर्वी राज्यों में पहुंचता है.दक्षिण-पश्चिम मानसून के अगले 24 घंटों के दौरान केरल में पहुंचने की संभावना है. अगले 6-7 दिनों के दौरान केरल में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 सेमी) और तमिलनाडु और कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है.सप्ताह के कई दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है.
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