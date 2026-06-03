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समय से पहले मानसून की शुरुआत होने का मतलब अच्छी बारिश की गारंटी नहीं !

मानसून (कॉन्सेप्ट फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली : इस वर्ष, दक्षिण-पश्चिम मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर समय से पहले आ गया. हालांकि, समय से पहले शुरुआत का मतलब यह नहीं है कि सामान्य से अधिक मौसमी वर्षा होगी. वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून के बदलते पैटर्न पर मानसूनी मौसम प्रणालियों और पश्चिमी विक्षोभों की परस्पर क्रियाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और पूरे भारत में मौसम की स्थितियों को प्रभावित करते हैं. परंपरागत रूप से, अच्छे मानसून को समृद्धि और आर्थिक खुशहाली से जोड़ा जाता रहा है, जबकि कमजोर मानसून अक्सर संकट लाता है. हालांकि, मानसून का स्वरूप बदल रहा है. कई हफ्तों तक लगातार वर्षा होने के बजाय, लंबे समय तक शुष्क मौसम अधिक आम होता जा रहा है, जिसके बीच-बीच में थोड़े समय के लिए तीव्र वर्षा होती है. परिणामस्वरूप, एक ही मौसम में सूखे जैसी स्थिति और बाढ़ आ सकती है. ये परिवर्तन कृषि, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा तैयारियों के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं.भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन और वापसी की सामान्य तिथियों को संशोधित किया है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून परिसंचरण और वर्षा पैटर्न में बदलाव के पीछे जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारक है, हालांकि प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता और महासागर-वायुमंडल की परस्पर क्रियाएं भी इसमें भूमिका निभाती हैं. यह क्यों महत्वपूर्ण है - मानसून की बारिश के समय और वितरण में मामूली बदलाव भी लाखों किसानों को प्रभावित कर सकते हैं. जलवायु परिवर्तन के दौर में, सटीक मानसून पूर्वानुमान फसल नियोजन, जल प्रबंधन, शहरी बुनियादी ढांचे और एक्सट्रीम मौसम की घटनाओं से निपटने की तैयारी के लिए बेहद जरूरी हैं. बेहतर मौसमी पूर्वानुमान बाढ़, सूखा, लू और पानी की कमी जैसी आपदाओं से निपटने में सहायक होते हैं. इससे लोगों को बदलते मौसम के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलती है. पर्यावरणविद् राजेश पॉल के अनुसार, जलवायु परिवर्तन को एक प्रमुख कारक माना जाता है, हालांकि प्राकृतिक परिवर्तनशीलता भी इसमें भूमिका निभाती है.