प्रिज्म से अब Pre-COPD की पहचान आसान, रिसर्च में सामने आई ये बड़ी बात
देश में सबसे बड़ी स्टडी का दावा- 444 लोगों पर हुई रिसर्च. 123 में सीओपीडी की आशंका आई सामने. देखिए ये रिपोर्ट...
Published : October 30, 2025 at 5:35 PM IST
जोधपुर: अब तक फेफड़ों की गंभीर बीमारी क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) की पहचान करना आसान नहीं था, लेकिन 2024 में हेल्थ वर्ल्ड में एक तकनीक की शुरुआत हुई, जिसे 'प्रिज्म' कहा जाता है. प्रिजर्ल्ड रेशियो इंपेयर्ड स्पाइरोमेट्री (प्रिज्म) से स्पाइरोमेट्री जांच में सामान्य पाए जाने वाले रोगियों में भी भविष्य में सीओपीडी होने का पता लग सकता है.
डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के कमला नेहरू चेस्ट हॉस्पिटल व छाती एवं श्वसन रोग विभाग ने इस दिशा में देश का पहला बड़ा अध्ययन किया. 440 धूम्रपान करने वाले और पूर्व-धूम्रपानियों पर आधारित इस अध्ययन में 123 रोगियों (28.6%) में प्रिज्म पाया गया, जिनमें भविष्य में सीओपीडी होने का खतरा बना हुआ है.
विभागाध्यक्ष एवं हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. सीआर चौधरी ने बताया कि इस तकनीक के सामने आने के बाद यह सबसे बड़ी रिसर्च है. हमने इस रिसर्च को दक्षिण एशिया की ओर से यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसायटी की सितंबर में नीदरलैंड में हुई कांफ्रेंस में प्रेजेंट किया, जिसे काफी सराहना मिली. साथ ही, इस तकनीक से और बड़ी स्टडी की आवश्यकता पर बात हुई है. डॉ. चौधरी ने बताया कि इसके लिए आईसीएमआर ने भी सहयोग दिया.
कभी ठीक नहीं होने वाली बीमारी : डॉ. चौधरी ने बताया कि सीओपीडी एक बार होने के बाद कभी ठीक नहीं होती है, केवल इसकी तिव्रता कम की जाती है. मरीज को उपचार लेना पड़ता है. ऐसे में प्रिज्म का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों पर कर इसकी आशंका को जानकर उन्हें इस रोग से बचाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि यह रोग ऐसा है जो रोगी के पूरे परिवार को प्रभावित करता है. प्रिज्म से हम सीओपीडी के दबाव को कम कर सकते हैं. भारत में सीओपीडी का प्रसार 5.5 फीसदी से 7.7 फीसदी तक है.
सीओपीडी (COPD) क्या है ? : इसका पूरा नाम Chronic Obstructive Pulmonary Disease है. यह एक ऐसी बीमारी है, जिसमें फेफड़ों की नलियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है. सीओपीडी के दो प्रमुख प्रकार हैं, पहला- क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, जिसमें लगातार खांसी और बलगम रहता है. इसके अलावा, एम्फायसीमा एक और प्रकार होता है, जिसमें फेफड़ों की हवा की थैलियां (एयर सैक) खराब हो जाते हैं. ICMR के अनुसार भारत में करीब 3 करोड़ लोग सीओपीडी से पीड़ित हैं. दुनिया में सीओपीडी से होने वाली मौतों में भारत का हिस्सा लगभग 30% है. इसमें गांव और औद्योगिक इलाकों में इसके मरीज ज्यादा मिलते हैं.
हार्ट और डायबिटीज का भी खतरा : डॉ. सीआर चौधरी ने बताया कि प्रिज्म केवल सीओपीडी का पूर्व चरण नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर स्थिति है, जिससे मरीज को हृदय रोग, डायबिटीज का खतरा बना रहता है, क्योंकि फेंफड़ों की गंभीरता पूरे शरीर को प्रभावित करती है. सीओपीडी होने के बाद यह उच्च मृत्यु-दर जैसे खतरों की ओर ले जाती है. यदि इसे समय रहते पहचान लिया जाए तो रोग की रोकथाम और प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इस अध्ययन की प्रमुख शोधार्थी डॉ. स्टेसी (पीजी छात्रा) हैं.
इसलिए भविष्य के लिए शोध कारगर : पश्चिमी राजस्थान में धूम्रपान की उच्च दर और धूल-धूसरित वातावरण और खनन कार्य के चलते फेफड़ों की बीमारियां आम हैं. इस अध्ययन ने दिखाया कि धूम्रपान प्रिज्म का सबसे बड़ा स्वतंत्र जोखिम कारक है. इसका अर्थ है कि यदि शुरुआती स्तर पर स्पाइरोमेट्री द्वारा प्रिज्म का पता लगा लिया जाए तो हजारों रोगियों को सीओपीडी की ओर बढ़ने से रोका जा सकता है. यह शोध भविष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और राजस्थान की सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों को दिशा देगा.
भारत में सीओपीडी के प्रमुख कारण :
- स्मोकिंग : भारत तंबाकू सेवन में सबसे आगे है. यह सीओपीडी का सबसे मुख्य कारण है. 46 प्रतिशत मामले इससे जुड़े होते हैं.
- ईधन वायु प्रदूषण: गांवों और कस्बों में आज भी खाना बनाने में लकडियां जलाई जाती हैं. इसके धुंए का संपर्क महिलाओं के लिए बड़ा जोखिम भरा है. 21 प्रतिशत केस इसके आते हैं.
- इंडस्ट्रियल वायु प्रदूषण: देश में औद्योगिक क्षेत्रों से होने वाले धुएं के उत्सर्जन और वाहनों का धुंआ इस परेशानी को बढ़ा रहा है. 16 प्रतिशत पीड़ित इसके होते हैं.
- चिकित्सकीय कारण : आनुवांशिक प्रवृतियां, बचपन में श्वसन संक्रमण और अस्थमा-सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम भी जोखिम बढ़ा सकते हैं.
- अन्य जोखिम: धूल, मिट्टी और रसायनों के संपर्क में आना भी एक कारण माना जाता है.