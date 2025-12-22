विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को श्रीलंका जाएंगे, शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे बातचीत
श्रीलंका में चक्रवाती तूफान 'दितवाह' से बड़े पैमाने पर तबाही के बाद पड़ोसी देश की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है.
December 22, 2025
नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के तौर पर श्रीलंका जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे. विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोमवार को एक बयान में कहा, "यह दौरा भारत की पड़ोसी पहले नीति को दर्शाता है और चक्रवाती तूफान 'दितवाह' से हुई तबाही से निपटने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु के संदर्भ में हो रहा है."
भारत ने 28 नवंबर को ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया, जो भीषण चक्रवाती तूफान 'दितवाह' के तुरंत बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया देने के रूप में श्रीलंका को तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) समर्थन देने के लिए था. पिछले हफ्ते, भारत ने बाढ़ से प्रभावित श्रीलंका के अलग-अलग इलाकों में राहत का सामान पहुंचाया. ऑपरेशन सागर बंधु मुश्किल समय में पड़ोसी देश की मदद करने के भारत के पक्के इरादे को दिखाता है.
18 दिसंबर को, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो के कोलोन्नावा इलाके और वट्टाला में भक्तिवेदांत चिल्ड्रन होम 'गोकुलम' का दौरा किया - चक्रवाती तूफान के बाद आई बाढ़ से ये इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.
द्विपीय देश श्रीलंका को भारत की लगातार मदद के हिस्से के तौर पर, उच्चायुक्त झा ने कोलोन्नावा में परिवारों के बीच और कोलंबो के इस्कॉन मंदिर में 'गोकुलम' के बच्चों के बीच मदद किट बांटी, जहां उन्हें शिफ्ट किया गया है.
इससे पहले, 14 दिसंबर को, राहत सामग्री लेकर भारतीय वायु सेना का C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट श्रीलंका पहुंचा था. पहली खेप में 10 टन दवाइयां और 15 टन सूखा राशन पहुंचाया गया.
श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त ने एक बयान में कहा, "जरूरी सड़क संपर्क को ठीक करने की कोशिशें लगातार आगे बढ़ रही हैं. चिलाव और किलिनोच्ची में पुल बनाने की जगहों पर तैयारी चल रही है, खराब किलिनोच्ची पुल पूरी तरह से साफ हो गया है और बेली ब्रिज लगाने के लिए तैयार है, जिससे इलाके में आना-जाना आसान हो जाएगा और संपर्क बेहतर हो जाएगा."
1 दिसंबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से फोन पर बात की और तूफान दितवाह के कारण देश में हुई जान-माल की क्षति और तबाही पर संवेदना जताई. साथ ही, 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत भारत की तरफ से लगातार मदद का भरोसा भी दिया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोग जरूरत के इस समय में श्रीलंका के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनका समर्थन करते हैं.
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "राष्ट्रपति दिसानायके ने आपदा के बाद भारत की मदद के लिए शुक्रिया अदा किया और बचाव टीमों और राहत सामग्री को तेजी से भेजने की तारीफ की. उन्होंने भारत के समय पर और प्रभावी जवाबी कार्रवाई के लिए श्रीलंका के लोगों की तरफ से भी आभार जताया."
नवंबर के आखिर में आए चक्रवाती तूफान दितवाह की वजह से श्रीलंका में बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी और जान-माल का भारी नुकसान हुआ. बड़े पैमाने पर हुई तबाही पर गहरी संवेदना जताते हुए पीएम मोदी ने विजन महासागर के तहत और 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' के तौर पर ऑपरेशन सागर बंधु के जरिये भारत के लगातार समर्थन का भरोसा दिया था.
