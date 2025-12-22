ETV Bharat / bharat

विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को श्रीलंका जाएंगे, शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे बातचीत

विदेश मंत्री एस जयशंकर ( File/ ANI )

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के तौर पर श्रीलंका जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे. विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोमवार को एक बयान में कहा, "यह दौरा भारत की पड़ोसी पहले नीति को दर्शाता है और चक्रवाती तूफान 'दितवाह' से हुई तबाही से निपटने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु के संदर्भ में हो रहा है." भारत ने 28 नवंबर को ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया, जो भीषण चक्रवाती तूफान 'दितवाह' के तुरंत बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया देने के रूप में श्रीलंका को तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) समर्थन देने के लिए था. पिछले हफ्ते, भारत ने बाढ़ से प्रभावित श्रीलंका के अलग-अलग इलाकों में राहत का सामान पहुंचाया. ऑपरेशन सागर बंधु मुश्किल समय में पड़ोसी देश की मदद करने के भारत के पक्के इरादे को दिखाता है. 18 दिसंबर को, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो के कोलोन्नावा इलाके और वट्टाला में भक्तिवेदांत चिल्ड्रन होम 'गोकुलम' का दौरा किया - चक्रवाती तूफान के बाद आई बाढ़ से ये इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. द्विपीय देश श्रीलंका को भारत की लगातार मदद के हिस्से के तौर पर, उच्चायुक्त झा ने कोलोन्नावा में परिवारों के बीच और कोलंबो के इस्कॉन मंदिर में 'गोकुलम' के बच्चों के बीच मदद किट बांटी, जहां उन्हें शिफ्ट किया गया है. इससे पहले, 14 दिसंबर को, राहत सामग्री लेकर भारतीय वायु सेना का C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट श्रीलंका पहुंचा था. पहली खेप में 10 टन दवाइयां और 15 टन सूखा राशन पहुंचाया गया.