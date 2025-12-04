प्रोफेशनल के इमिग्रेशन पर करेंगे सख्ती तो अमेरिका और यूरोप को ही झेलना होगा नुकसान: जयशंकर की चेतावनी
विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जो देश सीमा पार प्रोफेशनल्स की आवाजाही पर रोक लगाएंगे नुकसान उन्हीं देशों का होगा.
Published : December 4, 2025 at 7:21 AM IST
नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और यूरोप जैसे देश इमिग्रेशन पर बहुत ज्यादा रोक लगाते हैं और प्रोफेशनल्स के आने-जाने में रुकावट डालते हैं तो वे अपने ही फायदे को कमजोर कर सकते हैं और आखिर में वे ही नुकसान में रहेंगे.
नई दिल्ली में बुधवार को इंडिया के वर्ल्ड एनुअल कॉन्क्लेव 2025 में जयशंकर ने कई देशों में इमिग्रेशन के खिलाफ बढ़ते राजनीतिक और सामाजित प्रतिक्रियाओं पर सवाल उठाया और कहा कि यह बहस अक्सर गलत जगह पर होती है. उन्होंने कहा, 'इनमें से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उन्हें हल करना होगा, क्योंकि कई मामलों में असली संकट का आने वाले प्रोफेशनल्स की गतिशीलता से कोई लेना-देना नहीं है.'
उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में अभी की कई चिंताएं विदेशी प्रोफेशनल की मौजूदगी के बजाय दशकों से लिए गए नीतिगत फैसलों से जुड़ी हैं. विदेश मंत्री ने कहा, 'अगर अमेरिका या यूरोप में कोई चिंता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने पिछले दो दशकों में बहुत सोच-समझकर अपने बिजनेस को दूसरी जगह जाने दिया.
यह उनकी पसंद और रणनीति थी. उन्हें इसे ठीक करने के तरीके खोजने होंगे और उनमें से कई ऐसे हैं.' जयशंकर ने टैलेंट को देशों के बीच आसानी से आने-जाने देने के मिले-जुले फायदों के बारे में बताने की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'हमारी चिंता उन्हें यह समझाना है कि गतिशीलता, यानी सीमाओं के पार टैलेंट का इस्तेमाल हमारे आपसी फायदे के लिए है. अगर वे सच में टैलेंट के आने जाने में बहुत ज्यादा रुकावटें डालेंगे तो उन्हें नुकसान होगा.'
उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे अर्थव्यस्था उन्नत विनिर्माण की तरफ बढ़ रहा है, कुशल पेशेवरों की जरूरत और बढ़ेगी और अकेले घरेलू व्यवस्था उन मांगों को पूरा नहीं कर पाएंगे. उन्होंने कहा, 'जैसे-जैसे हम उन्नत विनिर्माण के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, हमें कम नहीं, बल्कि अधिक टैलेंट की जरूरत होगी और टैलेंट को तेजी से अपने आप विकसित नहीं किया जा सकता.
वहाँ एक तरह की स्ट्रक्चरल रुकावट है. उनके अपने समाजों में आप टेंशन देख सकते हैं.' जयशंकर ने भरोसा जताया कि पश्चिमी देश आखिरकार राजनीतिक दबाव और आर्थिक सच्चाई के बीच संतुलन बनाने के तरीके ढूंढ लेंगे. उन्होंने कहा, 'वे शायद वहां कुछ मामूली सा रिश्ता बना लेंगे.'