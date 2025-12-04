ETV Bharat / bharat

प्रोफेशनल के इमिग्रेशन पर करेंगे सख्ती तो अमेरिका और यूरोप को ही झेलना होगा नुकसान: जयशंकर की चेतावनी

विदेश मंत्री एस जयशंकर ( ANI )

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और यूरोप जैसे देश इमिग्रेशन पर बहुत ज्यादा रोक लगाते हैं और प्रोफेशनल्स के आने-जाने में रुकावट डालते हैं तो वे अपने ही फायदे को कमजोर कर सकते हैं और आखिर में वे ही नुकसान में रहेंगे. नई दिल्ली में बुधवार को इंडिया के वर्ल्ड एनुअल कॉन्क्लेव 2025 में जयशंकर ने कई देशों में इमिग्रेशन के खिलाफ बढ़ते राजनीतिक और सामाजित प्रतिक्रियाओं पर सवाल उठाया और कहा कि यह बहस अक्सर गलत जगह पर होती है. उन्होंने कहा, 'इनमें से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उन्हें हल करना होगा, क्योंकि कई मामलों में असली संकट का आने वाले प्रोफेशनल्स की गतिशीलता से कोई लेना-देना नहीं है.' उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में अभी की कई चिंताएं विदेशी प्रोफेशनल की मौजूदगी के बजाय दशकों से लिए गए नीतिगत फैसलों से जुड़ी हैं. विदेश मंत्री ने कहा, 'अगर अमेरिका या यूरोप में कोई चिंता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने पिछले दो दशकों में बहुत सोच-समझकर अपने बिजनेस को दूसरी जगह जाने दिया.