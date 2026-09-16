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भूटान के दौरे पर जाएंगे जयशंकर, राजा नामग्येल संग करेंगे अहम मुद्दों पर वार्ता

विदेश मंत्रालय के अनुसार इस दौरे के दौरान जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे.

EAM Jaishankar to visit Bhutan
विदेश मंत्री एस जयशंकर (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 11:11 AM IST

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नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री और विदेश व्यापार मंत्री ल्योनपो डीएन धुंग्येल के बुलावे पर 16-17 सितंबर को भूटान के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे. विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी.

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक इस दौरे के दौरान जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. वह भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक से शाही मुलाकात भी करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से भी मिलेंगे.

मंत्रालय ने कहा, 'यह दौरा भारत और भूटान के बीच रेगुलर हाई-लेवल बातचीत के ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए और दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग के मौजूदा करीबी रिश्तों को और मजबूत करने के लिए है.' यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' पॉलिसी को बहुत अहमियत दे रहा है.

भूटान के साथ पहले की बातचीत की बात करें तो अगस्त में नई दिल्ली में ट्रांस-बॉर्डर नदियों पर सहयोग पर एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक हुई थी. इस मीटिंग में भूटानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनर्जी और नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर ल्योनपो जेम शेरिंग कर रहे थे, और भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्टर सीआर पाटिल कर रहे थे.

द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने जल स्रोत क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच चल रहे सहयोग का रिव्यू किया, जिसमें खास तौर पर ट्रांस-बॉर्डर नदी मैनेजमेंट, बाढ़ का अनुमान और बाढ़ मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग और आपसी फायदे के दूसरे एरिया पर फोकस किया गया.

मंत्रियों ने पुनात्सांगछू-I हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया, जिसे भारत के साथ पार्टनरशिप में भूटान में लागू किया जा रहा है, और इसे तेजी से लागू करने के तरीकों पर चर्चा की. इसके अलावा, दोनों प्रतिनिधिमंडल ने भूटान में मौजूदा हाइड्रो-मेटियोरोलॉजिकल नेटवर्क को अपग्रेड करने और मजबूत करने के प्रस्तावों पर रचनात्मक चर्चा की. साथ ही ट्रांसबाउंड्री नदियों पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने के मौजूदा सिस्टम के तहत सहयोग का दायरा बढ़ाने पर भी बात की.

दोनों पक्षों ने ट्रांसबाउंड्री वॉटर रिसोर्स के सस्टेनेबल और आपसी फ़ायदे वाले मैनेजमेंट के लिए अपने साझा कमिटमेंट को फिर से पक्का किया, और लगातार टेक्निकल सहयोग, आपसी विश्वास और रेगुलर इंस्टीट्यूशनल जुड़ाव के जरिए इस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए.

एनर्जी सेक्टर में हाई-लेवल जुड़ाव को बढ़ाते हुए, केंद्रीय बिजली और हाउसिंग और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में भूटान के एनर्जी और नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर, ल्योनपो जेम शेरिंग के साथ एक बाइलेटरल मीटिंग भी की. मीटिंग में पावर सेक्टर में भारत और भूटान के बीच खास और टिकाऊ पार्टनरशिप को फिर से पक्का किया गया, जो दोनों देशों के बीच करीबी द्विपक्षीय संबंधों की नींव रही. मंत्रियों ने चल रहे सहयोग की प्रोग्रेस का रिव्यू किया और एनर्जी सेक्टर में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.

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