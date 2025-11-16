ETV Bharat / bharat

विदेश मंत्री जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री अल थानी से मुलाकात की, दोनों में क्या हुई बातचीत?

विदेश मंत्री जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री अल थानी से मुलाकात की ( ANI )

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें व्यापार और ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं. माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में बैठक का विवरण साझा करते हुए जयशंकर ने कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया. उन्होंने कहा, "दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अल थानी से मिलकर प्रसन्नता हुई. एनर्जी, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संपर्क सहित हमारी रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख पहलुओं की समीक्षा की. मध्य पूर्व, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों के आदान-प्रदान की सराहना करता हूं." पीयूष गोयल ने किया था कतर का दौरा

उच्च स्तरीय वार्ताओं का यह सिलसिला अक्टूबर की शुरुआत में उस समय शुरू हुआ था, जब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कतर का दौरा किया और कई कतरी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं. उन्होंने कतर विकास बैंक (QDB) के सीईओ अब्दुलरहमान हेशाम अल-सौवेदी से मुलाकात की. मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें कतर के व्यवसायों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रस्तुत अवसरों में रुचि लेने पर प्रसन्नता हो रही है. मंत्री ने कतर के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री फैसल बिन थानी के साथ आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग पर भारत-कतर संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता भी की.