जयशंकर और इजराइल के विदेश मंत्री के बीच हुई अहम बैठक, जानें क्या बोले विदेश मंत्री

जयशंकर ने आज नई दिल्ली में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ बैठक की. इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की.

Jaishankar meeting Gideon Saar
विदेश मंत्री एस. जयशंकर (IANS)
author img

By IANS

Published : November 4, 2025 at 2:51 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को नई दिल्ली में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ अहम बैठक की. इस दौरान दोनों नेताओं ने आतंकवाद समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.

बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद की एक समान चुनौती का सामना कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने आतंकवाद के प्रति वैश्विक जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया. अपने प्रारंभिक भाषण में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, 'भारत और इजराइल के बीच एक रणनीतिक साझेदारी है. विशेष रूप से हमारे मामले में इस शब्द का एक वास्तविक अर्थ है.

हम कठिन समय में एक साथ खड़े रहे हैं और हमने बहुत ही उच्च स्तर के विश्वास और विश्वसनीयता के साथ एक रिश्ता बनाया है. हमारे दोनों देशों को आतंकवाद की एक विशेष चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. यह आवश्यक है कि हम आतंकवाद को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें.

भारत की अपनी पहली यात्रा पर अपने इजराइली समकक्ष गिदोन सार का स्वागत करते हुए, जयशंकर ने कहा कि इस बैठक से दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और इसे और गहरा करने के अवसरों का पता लगाने का अवसर मिलेगा.'

विदेश मंत्री ने कहा,'हमारे द्विपक्षीय निवेश समझौते का हालिया समापन इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है. यह उल्लेखनीय है कि कृषि, अर्थव्यवस्था, पर्यटन और वित्त से जुड़े आपके सभी मंत्रिस्तरीय सहयोगी हाल ही में हमसे मिलने आए हैं. हाल के दिनों में भारत ने कई नई क्षमताएँ विकसित की है. विशेष रूप से रेल, सड़क और बंदरगाह अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में.'

उन्होंने कहा, 'हमारे व्यवसाय इजराइल में अवसरों का पता लगाने के लिए बहुत उत्सुक हैं और हम निश्चित रूप से इस पर अधिक ध्यान देना चाहेंगे.' इस बात पर जोर देते हुए कि भारत इजरायल में घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहा है. जयशंकर ने बंधकों की वापसी और दुखद रूप से जान गंवाने वालों के अवशेषों का स्वागत किया.

गाजा शांति योजना के लिए नई दिल्ली के समर्थन को दोहराते हुए जयशंकर ने आशा व्यक्त की कि इससे क्षेत्र में स्थायी और टिकाऊ समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा. विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच गतिशीलता संबंधी समझ के परिणामस्वरूप अब इजरायल में भारतीय श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है.

उन्होंने जोर देकर कहा, 'उनके कुछ मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है. मुझे उम्मीद है कि हम अपने संबंधों के इस आयाम को आगे बढ़ा सकते हैं.' भारत-इजराइल रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, जयशंकर ने कहा, 'कुछ बहुपक्षीय पहल हैं जिनमें हम दोनों की गहरी रुचि है. मैं हमारे विचार-विमर्श के उस पहलू पर भी चर्चा की आशा करता हूँ.

ये भी पढ़ें- मिसाइल से तबाह अस्पताल को 10 करोड़ डॉलर का दान, ईरान-इजराइल वॉर में बर्बाद हुआ था अस्पताल

