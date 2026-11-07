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E20 बना 420: 'बताइए देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है', राहुल गांधी ने पीएम मोदी को फिर बहस की दी चुनौती

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा कि देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है.

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पेट्रोल में एथनॉल की मिलावट को लेकर पीएम मोदी पर राहुल गांधी का तंज (डिजाइन इमेज) (ANI AND @IndianOilcl)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2026 at 2:33 PM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में पेट्रोल में तय मानकों से अधिक एथनॉल की मिलावट मिलने की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. E20 पेट्रोल लागू करने को लेकर केंद्र पर तीखा हमला करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार से मांग की कि वह देश भर में बेचे जा रहे ईंधन में एथनॉल की वास्तविक मात्रा के बारे में स्पष्ट जानकारी दे.

कर्नाटक सरकार द्वारा लिए गए नमूनों के परीक्षण नतीजों का हवाला देते हुए, कांग्रेस नेता ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि सात जिलों से लिए गए नमूनों में एथनॉल की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है. राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर कहा कि E20 बना 420....जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी.

राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार कहती है कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने 7 जिलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जांच करवाई. टेस्ट के नतीजों का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने बताया कि 14 में से 11 नमूनों में 20 प्रतिशत से ज्यादा एथनॉल पाया गया. इनमें IOCL के नमूनों में 31.2 प्रतिशत और HPCL के नमूनों में 30.5 प्रतिशत एथनॉल मिला.

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकारी और निजी, दोनों तरह की तेल कंपनियों, जिनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), नायरा और शेल शामिल हैं, के नमूनों में एथनॉल की मात्रा तय सीमा से ज्यादा थी और कंपनियों की अपनी लैब ने एथनॉल की मात्रा रिपोर्ट में लिखी ही नहीं.

राहुल गांधी ने वाहन मालिकों से कहा, मतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं पर टंकी में एथनॉल भरा जा रहा है. ऐसे में नुकसान ग्राहकों का है. उन्होंने कहा कि लोगों की गाड़ी एथनॉल पचाने के लिए नहीं बनी है. ऐसा में गाड़ी की माइलेज घट जाएगी. गाड़ी बार-बार खराब होने के कारण मैकेनिक के पास जाएगी और शौक से ली गई लोगों की गाड़ी की बर्बादी हो जाएगी.

राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल पंप यह लिखा भी नहीं है कि टंकी में क्या डाला जा रहा है. ईंधन चुनने का विकल्प भी नहीं है. एक्स पर राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, "मोदी जी बताइए - देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है. पेट्रोल में असल में कितना एथनॉल है. 20 प्रतिशत से ज्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी."

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी को इस मुददे को जोड़ते हुए फिर से बहस की चुनौती दे दी. उन्होंने पीएम से सवाल किया कि उनकी नीतियों से असल में फायदा किसे हो रहा है. वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक्स पर कहा कि कर्नाटक के कुछ रिटेल आउटलेट्स पर एथनॉल की अत्यधिक मात्रा मिलाने के हालिया दावों की पुष्टि, निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत की गई जांच से नहीं होती है.

27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 893 नमूनों की जांच की गई (जिसमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे) और ये सभी नमूने एथनॉल की निर्धारित 19 से 21 प्रतिशत की सीमा के भीतर पाए गए.

इंडियन ऑयल ने BPCL और HPCL के साथ मिलकर, राज्य सरकार से संयुक्त और पारदर्शी जांच करने का आग्रह किया है ताकि तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके. इंडियन ऑयल ईंधन की गुणवत्ता, पारदर्शिता और ग्राहकों के भरोसे को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इंडियन ऑयल ने कहा, "हम ग्राहकों से अपील करते हैं कि वे आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा करें."

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पेट्रोल में 20 या 30 प्रतिशत एथनॉल
30 एथनॉल वाला पेट्रोल

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