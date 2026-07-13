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E20 पेट्रोल से खराब हो रहे गाड़ी के इंजन? एथेनॉल प्लांट के CMD ने किया क्लियर

क्या पेट्रोल और एथेनॉल अलग-अलग दिखते हैं? : शुभम सिंह से जब पूछा गया कि क्या पेट्रोल और एथेनॉल आपस में मिक्स नहीं हो पाते? तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि एथेनॉल और पेट्रोल आपस में पूरी तरह घुल जाते हैं. यदि एथेनॉल में पानी मिला दिया जाए तो पानी नीचे बैठ जाएगा, लेकिन एथेनॉल और पेट्रोल का मिश्रण अलग नहीं होता. इसलिए सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे कई प्रयोग वास्तविक परिस्थितियों को नहीं दर्शाते, वह भ्रामक है.

"एथेनॉल 100 प्रतिशत अल्कोहल होता है. उसमें चीनी होने का सवाल ही नहीं उठता. संभवतः यह भ्रम इसलिए फैला क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन गन्ने या अन्य कृषि उत्पादों से होता है. लेकिन अंतिम उत्पाद गन्ने का रस नहीं, बल्कि शुद्ध अल्कोहल होता है. इसलिए टैंक में चीनी जमने जैसी बात पूरी तरह गलत और भ्रामक है." - शुभम सिंह, CMD, भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड

सोशल मीडिया पर फैल रही हैं भ्रामक जानकारियां : शुभम सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें एथेनॉल को लेकर बिना तकनीकी जानकारी के दावे किए जा रहे हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी का माइलेज बिगड़ गया है, गाड़ी में कार्बन आ गया है. उन्होंने साफ कहा कि लोगों में इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि एथेनॉल की वजह से वाहन के फ्यूल टैंक में 'चीनी जम जाती है', जबकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है.

"वाहन निर्माता कंपनियां जिस स्तर के ईंधन की सिफारिश करती हैं, उसी के अनुसार वाहन चलाना चाहिए. मैं स्वयं E20 पेट्रोल का उपयोग करता हूं. हमारे प्लांट के कर्मचारी भी अपनी बाइक और कारों में E20 का इस्तेमाल करते हैं. अब तक किसी भी वाहन में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण कोई तकनीकी खराबी सामने नहीं आई है." - शुभम सिंह, CMD, भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड

कितना सुरक्षित है E20? : केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, प्रदूषण घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है. सीएमडी शुभम सिंह का कहना है कि यदि वाहन निर्माता कंपनी ने किसी वाहन के लिए E20 ईंधन की अनुशंसा की है, तो उसके इस्तेमाल से इंजन को नुकसान होने की आशंका नहीं है. रही बात माइलेज की तो यह कार और बाइक की स्पीड और दूसरे कारकों पर भी निर्भर करता है.

क्या है E20 पेट्रोल? : सबसे पहले ये जान लेते हैं कि E20 पेट्रोल क्या है? देश के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर इस समय मिलने वाला सामान्य पेट्रोल E20 श्रेणी का है. इसका अर्थ है कि इसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है. इसी पेट्रोल का इस्तेमाल आजकल देशभर की आम बाइक और कारों में हो रहा है.

एक्सपर्ट से जानें सवालों के जवाब : इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ETV Bharat की टीम ने मुजफ्फरपुर स्थित 'भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड' के CMD शुभम सिंह से विस्तार से बातचीत की. उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों और व्यावहारिक अनुभव के आधार पर E20 पेट्रोल को लेकर फैलाई जा रही खबरों को अफवाह बताकर खारिज किया है.

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कितना सुरक्षित? : एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ऐसे में इन विरोधाभासी दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल इंजन के लिए नुकसानदायक है या फिर सोशल मीडिया पर बिना वैज्ञानिक आधार के, बिना सिर-पैर के भ्रम फैलाया जा रहा है? या फिर उपभोक्ता निडर होकर E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करें?

मुजफ्फरपुर : देशभर में इन दिनों एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E20 को लेकर बहस तेज है. सोशल मीडिया पर रोज ऐसे कई वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से बाइक और कार के इंजन को नुकसान पहुंचता है, माइलेज कम हो जाता है और वाहन की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है. वहीं दूसरी ओर कुछ लोग XP95 और XP100 जैसे प्रीमियम पेट्रोल को बेहतर विकल्प बताकर सामान्य उपभोक्ताओं को सलाह दे रहे हैं.

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E20, XP95 और XP100 में क्या अंतर है? : अब जान लेते हैं कि पेट्रोल पंपों पर जो E20, XP95 और XP 100 दिखता है वो क्या होता है, तो उसे हम एक एक कर समझते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, सामान्य पेट्रोल यानी E20 में 91 RON (Research Octane Number) होता है और यह सामान्य बाइक एवं कारों के लिए उपयुक्त माना जाता है.

क्या है XP95 पेट्रोल? : वहीं XP95 एक हाई ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल है, जिसमें 95 RON (Research Octane Number) होता है. इसका उपयोग मुख्य रूप से आधुनिक, टर्बोचार्ज्ड और हाई कंप्रेशन इंजन वाले वाहनों में किया जाता है. इससे इंजन की नॉकिंग कम होती है और प्रदर्शन बेहतर रहता है.

क्या है XP100 पेट्रोल? : बात करें XP100 की तो यह एक अल्ट्रा प्रीमियम हाई ऑक्टेन ईंधन है, जिसमें 100 RON (Research Octane Number) होता है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सुपरकार, स्पोर्ट्स कार और हाई परफॉर्मेंस सुपरबाइक्स में किया जाता है. यह सामान्य वाहनों के लिए आवश्यक नहीं होता.

पानी की खपत को लेकर भी फैलाई जा रही हैं भ्रांतियां : एथेनॉल उत्पादन में पानी की अत्यधिक खपत होने के सवाल पर उन्होंने सोशल मीडिया में किए जा रहे दावों पर सवाल उठाए. शुभम सिंह ने कहा कि अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग होती हैं. जहां जल संकट है, वहां की स्थिति को बिहार जैसे जल समृद्ध राज्य से जोड़ना उचित नहीं है.

"बिहार में पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध हैं. इसलिए यहां एथेनॉल उद्योग को पानी के संकट से जोड़ना सही नहीं है. कई बार बिना तकनीकी जानकारी के ऐसे आंकड़े पेश कर दिए जाते हैं, जिससे लोगों में भ्रम फैलता है."- शुभम सिंह, CMD, भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड

कैसे होती है एथेनॉल की ब्लेंडिंग? : शुभम सिंह ने बताया कि एथेनॉल प्लांट केवल तय गुणवत्ता वाला लगभग 99.8 प्रतिशत शुद्ध एथेनॉल तैयार कर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को उपलब्ध कराता है. इसके बाद इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) अपने डिपो में आधुनिक तकनीक और स्वचालित प्रणाली के माध्यम से निर्धारित अनुपात में पेट्रोल और एथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं.

''बाजार में उपलब्ध E20 पेट्रोल पूरी तरह सरकारी मानकों के अनुरूप तैयार किया जाता है और उसकी गुणवत्ता की लगातार निगरानी होती है.''- शुभम सिंह, CMD, भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड

'150 किलोलीटर प्रतिदिन है उत्पादन क्षमता' : शुभम सिंह ने बताया कि मुजफ्फरपुर स्थित उनके एथेनॉल प्लांट की उत्पादन क्षमता 150 किलोलीटर प्रतिदिन है. हालांकि इस बार सरकार से अपेक्षाकृत कम एथेनॉल आवंटन मिलने के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि बिहार के सभी एथेनॉल प्लांट सरकार से पूर्व निर्धारित अनुबंध के अनुरूप पूरा आवंटन देने की मांग कर रहे हैं.

किसानों की आय बढ़ाने में निभा रहा है अहम योगदान : शुभम सिंह ने बताया कि एथेनॉल उद्योग का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलता है. बिहार देश के प्रमुख मक्का उत्पादक राज्यों में शामिल है. एथेनॉल उद्योग शुरू होने के बाद मक्के की मांग बढ़ी और किसानों को बेहतर कीमत मिलने लगी.

मक्के की कीमत में बढ़ोतरी से किसानों को फायदा : पहले मक्के का बाजार भाव करीब 12 से 14 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो एथेनॉल उद्योग के विस्तार के बाद बढ़कर 26 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया. बाद में एथेनॉल आवंटन कम होने के कारण कीमतों में कुछ गिरावट जरूर आई, लेकिन यदि एथेनॉल उत्पादन को लगातार बढ़ावा मिलता है तो किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलता रहेगा.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ? : विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वाहन निर्माता कंपनी ने E20 ईंधन के उपयोग की अनुशंसा की है, तो उसका इस्तेमाल सुरक्षित है. दूसरी ओर, XP95 और XP100 जैसे हाई ऑक्टेन ईंधन केवल उन्हीं वाहनों के लिए उपयोगी हैं, जिनके इंजन उनकी आवश्यकता के अनुसार डिजाइन किए गए हैं. सामान्य बाइक और कार में केवल महंगा पेट्रोल भरवा लेने से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता.

दावों से ज्यादा जरूरी है वैज्ञानिक तथ्य : एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों और उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकारी मानकों के अनुरूप तैयार E20 पेट्रोल का उपयोग वाहन निर्माता कंपनियों की सिफारिश के अनुसार किया जाए तो इससे इंजन को नुकसान नहीं होता.

'E20 का इस्तेमाल सुरक्षित' : वहीं एथेनॉल उद्योग न केवल देश की ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने में मदद कर रहा है, बल्कि बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्यों में किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय उद्योगों को भी मजबूती दे रहा है. इसलिए शुभम सिंह के मुताबिक E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करना वाहनों के लिए सुरक्षित और वैज्ञानिक आधार पर टेस्टेड भी है. वाहन निर्माता कंपनियों ने भी इसे वेरिफाई किया है.

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