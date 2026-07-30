E20 पेट्रोल से पुराने BS-III वाहनों के रबर पार्ट्स को नुकसान की आशंका, सरकार ने दी सफाई
संसद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ किया कि E20 पेट्रोल से पुराने BS-III वाहनों के रबर पुर्जे खराब हो सकते हैं.
Published : July 30, 2026 at 10:11 AM IST
नई दिल्ली: देश में पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाकर बेचे जा रहे ईंधन (E20 Fuel) को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ी जानकारी साझा की है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2005 से 2016 के बीच बने भारत स्टेज-III (BS-III) पेट्रोल वाहनों में E20 ईंधन के इस्तेमाल से कुछ रबर के पुर्जे और गास्केट खराब हो सकते हैं. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी सर्विसिंग कराते समय इन पुर्जों को आसानी से बदला जा सकता है.
अध्ययन में सामने आई ये बात
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पुराने वाहनों पर E20 पेट्रोल के असर को जानने के लिए एक बड़ा और साझा वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था. इस रिसर्च में देश की प्रमुख संस्थाएं जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (IIP) देहरादून, ऑटोमोबाइल निर्माताओं का संगठन (SIAM) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) शामिल थीं.
इस अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार, इथेनॉल के रासायनिक गुणों की वजह से सिर्फ पुराने BS-III वाहनों के रबर पाइप और गास्केट ढीले या खराब हो सकते हैं. लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि इस ईंधन से कारों या मोटरसाइकिलों के मुख्य इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है. इंजन में किसी भी तरह के बदलाव या सुधार की कोई जरूरत नहीं पाई गई है.
गाड़ी के माइलेज और परफॉर्मेंस पर असर नहीं
विपक्ष और आम लोगों द्वारा गाड़ी के माइलेज कम होने और रखरखाव का खर्च बढ़ने को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे. इस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि परीक्षणों के दौरान गाड़ियों को चलाने, उन्हें स्टार्ट करने या उनके धातु और प्लास्टिक के पुर्जों पर इस ईंधन का कोई बुरा असर नहीं देखा गया.
गडकरी ने कहा, "वैज्ञानिक जांच से यह साबित हुआ है कि पुराने वाहनों के काम करने की क्षमता में कोई कमी नहीं आती है. रबर पार्ट्स और गास्केट से जुड़ी इस छोटी समस्या को वाहन मालिक अपनी नियमित सर्विसिंग के दौरान बेहद कम खर्च पर आसानी से ठीक करवा सकते हैं."
विपक्ष और जनता की चिंताएं
देशभर में E20 पेट्रोल की बिक्री शुरू होने के बाद से ही उपभोक्ता समूहों और विपक्षी दलों ने चिंता जताई थी. आलोचकों का कहना है कि जो गाड़ियां केवल शुद्ध पेट्रोल के लिए बनी थीं, उनमें इथेनॉल मिश्रण से ईंधन प्रणाली खराब हो सकती है. ग्राहकों को यह भी डर है कि इससे गाड़ी का एवरेज कम हो जाएगा. इस पर वाहन कंपनियों ने भरोसा दिया है कि वे नियमों के अनुसार गाड़ियों पर मिलने वाली वारंटी की शर्तों को पूरा करती रहेंगी. साथ ही, सरकार ने कहा कि गाड़ी का माइलेज सिर्फ पेट्रोल पर नहीं, बल्कि सड़क की स्थिति और गाड़ी चलाने के तरीके पर भी निर्भर करता है.
सोच-समझकर लिया गया फैसला
सरकार ने जोर देकर कहा है कि भारत में इथेनॉल मिलाने का यह कार्यक्रम अचानक शुरू नहीं हुआ है. इसके लिए नीति आयोग की देखरेख में साल 2020 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने पूरी जांच के बाद जून 2021 में एक रोडमैप जारी किया था. भारत में इथेनॉल मिलाने की शुरुआत साल 2001 में ही एक छोटे प्रोजेक्ट के तौर पर हो गई थी. दुनिया के कई देश, जैसे ब्राजील, पिछले कई दशकों से इससे भी ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन का सुरक्षित इस्तेमाल कर रहे हैं. भारत में भी व्यापक टेस्टिंग के बाद ही इसे पूरी तरह लागू किया गया है.
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