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E-20 फ्यूल और दिल्ली-NCR का यूज्ड कार बाजार: पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर मंडराया संकट या बदल रहे समीकरण?

राजधानी में पूरानी गाड़ियों पर संकट या कुछ और ( ETV Bharat )

वहीं, उससे पहले की यानी 2021-2022 या उससे पुरानी पेट्रोल कारों की कीमतों में रीसेल मार्केट में 8% से 12% तक की नरमी देखने को मिल रही है. जानकारों के मुताबिक, एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी शुद्ध पेट्रोल से कम होती है, जिसके चलते पुरानी गाड़ियों में माइलेज 5% से 10% तक कम महसूस हो रहा है.

भारतीय ऑटो बाजार के आंकड़ों पर गौर करें तो सेकेंड हैंड कारों का यह बाजार नई गाड़ियों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है. बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल औसतन 50 लाख से अधिक पुरानी कारें बिकती हैं, जिसमें दिल्ली- एनसीआर का हिस्सा बहुत बड़ा है. कार 24 के सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव रवि पाठक ने बताया कि अप्रैल 2023 के बाद निर्मित (E20 Compliant) गाड़ियों की रीसेल वैल्यू जहां मजबूत बनी हुई है.

एनसीआर की सड़कों पर जहां पहले से ही डीजल गाड़ियों पर 10 और पेट्रोल की गाड़ियों पर 15 साल की पाबंदी का डंडा चल रहा है, वहीं अब पेट्रोल गाड़ियों को लेकर खरीदारों के मन में नए असमंजस ने जन्म ले लिया है. आइए आंकड़ों और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि ई-20 फ्यूल किस तरह पुरानी गाड़ियों के खेल को बदल रहा है.

नई दिल्ली: देशभर में पर्यावरण संरक्षण और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल यानी ई-20 (E-20) फ्यूल के तेजी से विस्तार का असर अब ऑटोमोबाइल बाजार के हर कोने में दिखने लगा है. नई गाड़ियों के बाद अब इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और आर्थिक असर दिल्ली-एनसीआर के सेकेंड हैंड या यूज्ड कार बाजार पर पड़ रहा है.

E20 से इंजन को तुरंत कोई नुकसान नहीं

ऑटो एक्सपर्ट राजकुमार ने बताया कि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होने के कारण माइलेज में थोड़ी कमी (लगभग 2% से 6%) आ सकती है. हालांकि, इथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होती है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है. E20 से इंजन को तुरंत कोई नुकसान नहीं होता. इथेनॉल नमी सोखता है, जिससे फ्यूल टैंक में पानी जमा हो सकता है या गाड़ी में झटके लग सकते हैं. BS-IV और BS-VI पेट्रोल गाड़ियां (2023 से पहले बनी गाड़ियां भी) E20 पर चलाने के लिए सुरक्षित हैं, बशर्ते उनकी रेगुलर सर्विसिंग होती रहे और फ्यूल पाइप और फिल्टर की समय-समय पर जांच होती रहे.

E20 को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट (ETV Bharat)

इथेनॉल बनाने वाले किसानों को ज़्यादा फायदा

ऑटो एक्सपर्ट ने कहा कि E20 के पर्यावरण और आर्थिक फायदे भी हैं, जैसे कम उत्सर्जन, कच्चे तेल का कम आयात और इथेनॉल बनाने वाले किसानों को ज़्यादा फायदा. गाड़ी मालिकों को यह पक्का करना चाहिए कि फ्यूल टैंक में पानी न जाए और टैंक में फ्यूल के साथ गाड़ी को लंबे समय तक पार्क करके न रखें. फिलहाल, E20 का पुरानी कारों की बिक्री पर कोई खास असर नहीं पड़ा है. हालांकि, आने वाले सालों में BS-IV पेट्रोल गाड़ियों की रीसेल वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है. E20 को लेकर बढ़ती चर्चाओं को देखते हुए, कुछ ग्राहक डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर ज़्यादा रुख कर सकते हैं.

पेट्रोल में एथेनॉल क्यों मिलाया जाता है ? (ETV Bharat)

पुरानी गाड़ियों के मालिकों के सामने क्या हैं चुनौतियां?

दिल्ली-एनसीआर जैसे महानगरों में, जहां ट्रैफिक की वजह से गाड़ियां पहले से ही कम माइलेज देती हैं, वहां ई-20 फ्यूल ने पुरानी तकनीक वाले इंजनों की मुश्किलें बढ़ाई हैं.

रबर और प्लास्टिक पार्ट्स का खराब होना: साल 2023 से पहले बनी ज्यादातर गाड़ियां ई-20 फ्यूल के हिसाब से डिजाइन नहीं थीं. एथेनॉल की प्रकृति थोड़ी संक्षारक (कोरोसिव) होती है, जो पुराने फ्यूल पंप, रबर की पाइपलाइनों और सील्स को तेजी से सुखाकर क्रैक कर रही है.

साल 2023 से पहले बनी ज्यादातर गाड़ियां ई-20 फ्यूल के हिसाब से डिजाइन नहीं थीं. एथेनॉल की प्रकृति थोड़ी संक्षारक (कोरोसिव) होती है, जो पुराने फ्यूल पंप, रबर की पाइपलाइनों और सील्स को तेजी से सुखाकर क्रैक कर रही है. नमी और जंग का खतरा: एथेनॉल हवा से नमी (Moisture) को जल्दी खींचता है, जिससे पुरानी मेटल टंकियों में अंदर से जंग लगने और फ्यूल इंजेक्टर चोक होने की शिकायतें आ रही हैं. इससे मेंटेनेंस का सालाना खर्च 5,000 से 10,000 रुपये तक बढ़ गया है.

एथेनॉल हवा से नमी (Moisture) को जल्दी खींचता है, जिससे पुरानी मेटल टंकियों में अंदर से जंग लगने और फ्यूल इंजेक्टर चोक होने की शिकायतें आ रही हैं. इससे मेंटेनेंस का सालाना खर्च 5,000 से 10,000 रुपये तक बढ़ गया है. खरीदारों की बदलती पसंद: नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और दिल्ली के प्री-ओंड कार बाजार में अब खरीदार गाड़ी खरीदते वक्त सबसे पहले उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर और 'ई-20 कंपैटिबिलिटी' पूछ रहे हैं. प्री-2023 मॉडल्स से लोग थोड़ा किनारा करते नजर आ रहे हैं.

जानकारों की राय और बाजार का नया रुख

ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ई-20 के आने से यूज्ड कार बाजार पूरी तरह खत्म नहीं होगा, बल्कि इसके ट्रेंड्स बदल रहे हैं. गो ड्राइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेटर बिजेंद्र चौधरी ने बातचीत में कहा, “E20 फ्यूल से माइलेज पर असर पड़ रहा है और गाड़ियों में दिक्कतें आने की शिकायतें बढ़ रही हैं. इस वजह से लोग पेट्रोल गाड़ियों को कम पसंद कर रहे हैं. ग्राहक E20 को लेकर परेशान हैं क्योंकि माइलेज कम हो गया है, जिससे उनका कुल खर्च बढ़ रहा है.

पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लाभ (ETV Bharat)

फ्यूल पहले से ही महंगा है और कम माइलेज से बोझ और बढ़ जाता है. E20 पेट्रोल भी काफी महंगा है. कम से कम सरकार को ग्राहकों को कुछ राहत देने के लिए E20 पेट्रोल की कीमत कम करनी चाहिए थी. पेट्रोल कारों की रीसेल वैल्यू काफी कम हो गई है. आज ऑडी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारें पुरानी कारों के बाजार में सिर्फ़ 2-3 लाख में मिल रही हैं. E20 के आने से ग्राहकों की पसंद में पेट्रोल गाड़ियों से दूर जाने का साफ बदलाव देखा जा सकता है."

दिल्ली में रजिस्टर्ड पैसंजर गाड़ियों के आंकड़े (ETV Bharat)

शॉर्ट ओनरशिप ट्रेंड: एनसीआर में लोग अब पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को 10-15 साल तक रखने के बजाय 3 से 5 साल चलाकर बेचने लगे हैं, ताकि वे बड़े मेंटेनेंस खर्चों से बच सकें.

एनसीआर में लोग अब पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को 10-15 साल तक रखने के बजाय 3 से 5 साल चलाकर बेचने लगे हैं, ताकि वे बड़े मेंटेनेंस खर्चों से बच सकें. आफ्टरमार्केट सॉल्यूशन: स्थानीय स्तर पर अब ऐसे फ्यूल एडिटिव्स और आधुनिक रबर/सिलिकॉन किट्स आ चुकी हैं, जो एथेनॉल के असर को बेअसर करती हैं. लोकल मैकेनिक भी अब पुरानी गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम को अपग्रेड करने के नए तरीके अपना रहे हैं.

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि ई-20 फ्यूल से इंजन पूरी तरह खराब होने जैसी बातें भ्रामक हैं और सरकार पुराने वाहनों के लिए एहतियातन कदम उठाने पर जोर दे रही है. यदि आप दिल्ली-एनसीआर में कोई पुरानी पेट्रोल कार खरीदने जा रहे हैं, तो सौदा करने से पहले उसके फ्यूल पंप, पाइपलाइनों और सर्विस रिकॉर्ड की अच्छी तरह जांच-परख जरूर कर लें. थोड़ा सा सतर्क रहकर और समय पर मेंटेनेंस कराकर आप इस बदलाव के बीच भी अपनी पुरानी गाड़ी का बेहतरीन लुत्फ उठा सकते हैं.

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