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अब पुलिस थाने के चक्कर काटना बंद! देश में जल्द लागू होगी E-Zero FIR, घर बैठे दर्ज होगी शिकायत

हैदराबाद: डिजिटल क्रांति के इस दौर में जहां एक ओर आम जनता का जीवन आसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध ग्राफ तेजी से ऊपर भागा है. ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी, यूपीआई फ्रॉड, फर्जी बैंकिंग ऐप्स और लोन स्कैम जैसे मामलों में अपराधी अक्सर एक राज्य में बैठकर दूसरे राज्य के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाते हैं. इस अंतर-राज्यीय चुनौती से निपटने और पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक क्रांतिकारी और पूरी तरह से स्वचालित कदम उठाया है, जिसे 'E-Zero FIR' नाम दिया गया है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद अब इस आधुनिक डिजिटल व्यवस्था को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेजी से लागू करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

क्या है E-Zero FIR और पारंपरिक व्यवस्था से अंतर?

आमतौर पर किसी भी अपराध की एफआईआर (FIR) उसी पुलिस थाने में दर्ज की जाती है, जिसके भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह घटना हुई हो. साइबर अपराधों के मामले में यह नियम पीड़ितों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता था, क्योंकि स्थानीय पुलिस अक्सर सीमा विवाद या तकनीकी कारणों का हवाला देकर शिकायत दर्ज करने में देरी करती थी.

इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए 'जीरो एफआईआर' की अवधारणा को पूरी तरह डिजिटल रूप दिया गया है. अब कोई भी पीड़ित घर बैठे बिना किसी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. इस व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय सीमाओं का बंधन पूरी तरह समाप्त हो जाता है.

प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और कार्यप्रणाली

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत 'इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है. प्रणाली की प्रमुख कार्यप्रणाली इस प्रकार है.

₹10 लाख का ऑटोमैटिक थ्रेशोल्ड: यदि किसी नागरिक के साथ ₹10 लाख या उससे अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज होते ही सिस्टम इसे स्वचालित रूप से 'E-Zero FIR' में तब्दील कर देता है.