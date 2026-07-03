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कमाई छोड़िए, जेब से जा रहे पैसे..." दिल्ली के ई-रिक्शा चालकों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, रोने को मजबूर हुए मजदूर

ईटीवी भारत के संवाददाता सौरभ शुक्ला ने दिल्ली के आराम बाग और द्वारका में प्रभावित चालकों से बातचीत कर उनका दर्द जाना.

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सांकेतिक फोटो (canva)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 4:43 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की सड़कों पर इन दिनों एक अजीब सा डर पसरा हुआ है. जो खेल कुछ शरारती तत्वों के लिए महज एक 'मजाक' था, वह आज हजारों गरीब ई-रिक्शा चालकों की रोटी-रोजी के लिए काल बन चुका है. चीनी मोबाइल एप्लीकेशन 'BAT-BMS' के जरिए सड़कों पर दौड़ते ई-रिक्शा को रिमोटली बंद किया जा रहा है. इस तकनीकी हमले से जमीनी स्तर पर क्या हालात हैं, यह जानने के लिए ETV Bharat के संवाददाता सौरभ शुक्ला ने दिल्ली के आराम बाग और द्वारका इलाके में प्रभावित चालकों से खास बातचीत की.

"किराया कहां से दूं? जिंदगी खराब हो रही है" — मनोज (ई-रिक्शा चालक)
हमने सबसे पहले आनंद पर्वत के पास अपनी रुकी हुई गाड़ी को धक्का लगा रहे मनोज से बात की. मनोज के चेहरे पर बेबसी और गुस्सा साफ झलक रहा था.

सवाल: मनोज भाई, क्या दिक्कत आ रही है आपके रिक्शे में?
मनोज: "साहब, पिछले तीन दिनों से नरक बन गई है जिंदगी. सवारी बैठी होती है और चलती गाड़ी अचानक सड़क के बीच में बंद हो जाती है. मैं तो अनपढ़ मजदूर हूं, मुझे तकनीक की समझ नहीं है. लोग कह रहे हैं कि कोई दूर बैठा लड़का मोबाइल ऐप से यह जादू कर रहा है."

सवाल: इससे आपकी कमाई पर कितना असर पड़ रहा है?
मनोज: "कमाई तो छोड़िए साहब, जेब से पैसे जा रहे हैं. यह रिक्शा मेरा नहीं है, मैं रोज ₹500 मालिक को किराया देता हूं. दिन में कम से कम 8 बार गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी हो जाती है. सवारियां उतरकर दूसरे रिक्शे में बैठ जाती हैं. रिक्शा मालिक कहता है कि उसे तकनीकी खराबी से कोई मतलब नहीं, उसे पूरे ₹500 चाहिए. कब तक धक्का मारूंगा? कभी-कभी लगता है कि बेरोजगार था तो ज्यादा खुश था."

निकाला अस्थायी तोड़, दूसरे ड्राइवरों की मदद करते हैं सुनील
वहीं पास में खड़े सुनील (जो डेढ़ साल से ई-रिक्शा चला रहे हैं) ने इस समस्या का एक अस्थायी तोड़ निकाला है. वह खुद तो परेशान हैं ही, लेकिन दूसरे भाइयों की मदद भी कर रहे हैं.

सवाल: जब गाड़ी बंद होती है तो आप लोग क्या करते हैं?
सुनील: "शुरुआत में मैं इसे आराम बाग के सर्विस सेंटर ले गया था. वहां मैकेनिक ने सिर्फ ऐप से चालू करने के ₹200 ठग लिए. शाम को गाड़ी फिर बंद हो गई. तब हमें समझ आया कि यह कोई सॉफ्टवेयर की बीमारी है."

सवाल: आपने बताया कि आप दूसरे ड्राइवरों की मदद कर रहे हैं, वो कैसे?
सुनील: "हां, बाजार में एक 'एलिफेंट साइन' नाम का ऐप है. अगर हम बंद हुए रिक्शे को उस जगह से 10 मीटर दूर खींच कर ले जाएं, जहां वो बंद हुआ था, तो इस ऐप की मदद से ब्लूटूथ दोबारा कनेक्ट हो जाता है और बैटरी चालू हो जाती है. मैं अब तक 5-6 ड्राइवरों की गाड़ी ऐसे ही चालू कर चुका हूं. लेकिन मैं एक बार में एक ही रिक्शे की मदद कर पाता हूं."

भविष्य का डर: चालक राज कुमार कहते हैं, "आज छोटे रिक्शे बंद हो रहे हैं, कल को इसी तकनीक से बड़ी गाड़ियां और बसें भी रोकी जा सकती हैं. सरकार को बैटरी में परमानेंट वन-टाइम पासवर्ड (OTP) लॉक अनिवार्य करना चाहिए."

प्रश्न: राकेश जी, आपने एक यात्री और चश्मदीद के तौर पर सड़क पर क्या देखा?
राकेश (यात्री, द्वारका निवासी): "दो दिन पहले मैं रात के वक्त द्वारका की तरफ जा रहा था. मैंने देखा कि एक ई-रिक्शा चालक सड़क के किनारे बेहद हताश होकर बैठा था. पूछने पर उसने बताया कि उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई है. वह बेचारा पूरी रात ठंड और अंधेरे में इस आस में सड़क पर खड़ा रहा कि कोई मैकेनिक आकर उसकी गाड़ी ठीक कर देगा. अगले दिन सुबह मैंने उसे खुद अकेले ही उस भारी रिक्शे को मीलों दूर धक्का मारते हुए ले जाते देखा. यह कोई प्रैंक नहीं, सरासर मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न है."

BAT-BMS ऐप क्या है, शरारती तत्व इसका दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं?
'BAT-BMS' एक बैटरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जिसे चीन की कंपनी 'शेनझेन ग्रेनेर्जी टेक्नोलॉजी' ने बनाया है. इसका असली मकसद लिथियम-आयन बैटरी के वोल्टेज, करंट और तापमान की निगरानी करना था. इसमें एक 'डिस्चार्ज स्विच' होता है जिससे बैटरी की पावर आउटपुट को बंद किया जा सकता है. चूंकि भारत में इंपोर्ट होने वाली ज्यादातर चीनी स्मार्ट बैटरियों में डीलर या निर्माता ब्लूटूथ का डिफॉल्ट पासवर्ड सेट नहीं करते हैं, इसलिए 10 से 15 मीटर के दायरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करके बिना किसी पिन (PIN) के रिक्शे की बैटरी से जुड़ जाता है और चलते रिक्शे का पावर सप्लाई ऑफ कर देता है.

इस पूरे विवाद पर सरकार और प्रशासन का क्या रुख है?
चालकों का आरोप है कि कुछ स्थानीय मैकेनिक भी इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और अनपढ़ ड्राइवरों से मोटी रकम वसूल रहे हैं. इस मामले पर दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज का कहना है कि विभाग को अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जनता के जरिए मामला संज्ञान में आया है. वहीं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन ने स्पष्ट किया है कि 'BAT-BMS' और 'Lossigy' जैसे हानिकारक ऐप्स को गूगल और एप्पल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है.

यह भी पढ़ें- ई-रिक्शा बंद करने वाले तीन मोबाइल ऐप्स पर सरकार ने लगाया बैन; गूगल और एप्पल को दिए हटाने के निर्देश

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