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उत्तराखंड में ई फार्मेसी विरोध, 95 फीसदी मेडिकल स्टोर्स बंद, जानिये क्या है एफडीए का रुख

ई फार्मेसी विरोध के चलते अकेले देहरादून जिले में ₹12 करोड़ का व्यापार ठप हुआ है.

E PHARMACY PROTESTS IN UTTARAKHAND
उत्तराखंड में ई फार्मेसी विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 20, 2026 at 3:23 PM IST

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देहरादून: ई-फार्मेसी का विरोध देशभर में जारी है. इसी क्रम में 19 मई की रात 12 बजे से 20 मई की रात 12 बजे तक देशव्यापी हड़ताल के तहत मेडिकल स्टोर बंद हैं. उत्तराखंड समेत देशभर में मेडिकल स्टोर बंद होने की वजह से जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन दवाइयों से संबंधित एसोसिएशन की ओर से मरीजों को दिक्कते न हो इसका भी ध्यान रखा गया है. इस हड़ताल से जन औषधि केंद्र, अस्पतालों में मौजूद फार्मेसी के साथ ही करीब 5 फीसदी मेडिकल स्टोर को बाहर रखा गया है.

उत्तराखंड के हजारों मेडिकल स्टोर बंद: उत्तराखंड में करीब 11 हज़ार से अधिक मेडिकल स्टोर हैं जिनको बंद कर दिया गया है. 24 घंटे के लिए मेडिकल स्टोर को बंद किया गया है. इस वजह से अकेले देहरादून में करीब 12 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है. प्रदेशभर में लगभग 95 फ़ीसदी मेडिकल स्टोर हड़ताल में अपनी सहभागिता निभाई है. देहरादून जिले में मौजूद हजारों मेडिकल स्टोर में से 98 फीसदी स्टोर बंद हैं. जिसकी मुख्य वजह यही है कि ई फार्मेसी अब रिटेल और होलसेल मेडिकल स्टोर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. हालांकि, आम जनता भी इस फार्मेसी को बढ़ावा दे रही है. ऑनलाइन न सिर्फ आसानी से उनको दवाइयां उपलब्ध हो जा रही हैं बल्कि सस्ती भी पड़ती हैं.

E Pharmacy Protests in Uttarakhand
उत्तराखंड में ई फार्मेसी विरोध (ETV Bharat)

कोरोनाकाल में बढ़ा ई-फार्मेसी का प्रचलन: वर्तमान स्थिति यह है कि देश भर में ई-कॉमर्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है. साल 2020 में वैश्विक कोरोना काल के बाद जनता के लिए ई-कॉमर्स काफी अधिक सुविधाजनक साबित हुई. यही वजह है कि ई-कॉमर्स आज घर-घर तक पहुंच गया है. मौजूदा स्थितियां हैं कि ई-कॉमर्स के जरिए घर तक सामान पहुंच रही हैं. साथ ही इससे लोगों को सामान भी सस्ते दरों पर मिल रहा है. ई-कॉमर्स के बढ़ते चलन की वजह से रिटेल और होलसेल व्यापारियों के लिए चिंताएं और अधिक बढ़ गई हैं. साल दर साल न सिर्फ रिटेल और होलसेल का व्यासाय घट रहा है बल्कि होलसेल और रिटेल भी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर आते जा रहे हैं.

फार्मेसी के बढ़ते चलन पर रोक लगाने की मांग: इसी क्रम में ई- फार्मेसी, रिटेल और होलसेल मेडिकल स्टोर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है. यही वजह है कि मेडिकल स्टोर्स से संबंधित एसोसिएशन की ओर से पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है. वहीं, आल इंडिया आर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर देश भर में मेडिकल स्टोर्स को बंद कर दिया गया है. इस हड़ताल के जरिए मेडिकल स्टोर्स संचालकों की ओर से ई- फार्मेसी यानी ऑनलाइन दवाइयां के व्यापार के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है. जिससे ई फार्मेसी के बढ़ते चलन पर लगाम लगाई जा सके.

E Pharmacy Protests in Uttarakhand
ई फार्मेसी विरोध (ETV Bharat)

देहरादून में विरोध के साथ व्यवस्था भी बनाई गई: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए होलसेल केमिस्ट एसोसिएशन देहरादून के महासचिव आकाश प्रभाकर ने कहा हड़ताल करने की मुख्य वजह है कि आज ऑनलाइन दवाइयों का व्यापार बढ़ता जा रहा है. जिसके लिए तमाम प्लेटफॉर्म मौजूद हैं. जिसका विरोध किया जा रहा है. इसके साथ ही कॉर्पोरेट्स की ओर से भारी भरकम डिस्काउंट दिया जा रहा है. उसका भी विरोध किया जा रहा है. उन्होंने बताया वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हर शहर में 5 से 6 मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं. उनके फोन नंबर भी जारी किए गए हैं. स्थानीय प्रशासन को भी खुले हुए मेडिकल स्टोर्स के नंबर दिए गए हैं. जहां पर हर तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं. जिससे मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कतें न हो.

देहरादून जिले में करोड़ों का व्यापार ठप: डिस्ट्रिक्ट कैमिस्ट एसोसिएशन देहरादून के जिला अध्यक्ष मनीष नंदा ने कहा देहरादून जिले में रोजाना करीब 10 से 12 करोड़ रुपए के दवाइयों का व्यापार होता है. ऐसे में मेडिकल स्टोर्स को एक दिन की बंदी से काफी नुकसान हुआ है. इस हड़ताल की वजह से किसी भी मरीज को परेशान नहीं होने दिया गया है. हड़ताल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले ही कर ली गई है. उन्होंने बताया हॉस्पिटल के अंदर मौजूद मेडिकल स्टोर्स, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को इस हड़ताल से बाहर रखा गया है. ऐसे में सभी एसोसिएशन ने एक दिन सांकेतिक हड़ताल की है. इस हड़ताल के जरिए वो मांग रह रहे हैं कि ई फार्मेसी की व्यवस्था पूरी तरह से बंद होनी चाहिए.

E PHARMACY PROTESTS IN UTTARAKHAND
देहरादून जिले में करोड़ों का व्यापार ठप (ETV Bharat)

देशभर में करीब साढ़े 12 लाख मेडिकल स्टोर्स: मनीष नंदा ने कहा कॉर्पोरेट्स की ओर से दिया जा रहा डिस्काउंट बंद होना चाहिए. ई फार्मेसी की व्यवस्था की वजह से मेडिकल स्टोर्स संचालकों के जीवन यापन पर भी असर पड़ रहा है. देशभर में करीब साढ़े 12 लाख मेडिकल स्टोर्स हैं. जिनसे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं. ऐसे में अगर ई फार्मेसी पर लगाम नहीं लगी तो उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा. उन्होंने बताया इस हड़ताल से कुछ मेडिकल स्टोर्स को फ्री रखा गया है. जिसमें वैक्सीन, इंजेक्शन और अतिआवश्यक दवाओं से संबंधित कुछ मेडिकल स्टोर्स के नाम दिए गए हैं. जहां पर हर तरह की दवाइयां उपलब्ध हो जाएंगी.

भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की योजना: होलसेल केमिस्ट एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष संजीव तनेजा ने कहा उनकी प्रशासन से बातचीत भी हुई है. उन्होंने आश्वासन दिया है लेकिन आश्वासन धरातल पर उतरे उसका उन्हें इंतजार रहेगा. उन्होंने कहा एक दिन की साकेतिक बंदी थी. अगर सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो आल इंडिया आर्गेनाइजेशन आफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स की ओर से आगे बड़ा फैसला लिया जाएगा. भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की योजना भी बन सकती है.

क्या बोले एफडीए अधिकारी: वहीं, ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत करते हुए एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा मेडिकल स्टोर्स के हड़ताल को देखते हुए सभी ड्रग्स इंस्पेक्टर्स को अलर्ट कर दिया गया था. ऐसे में सभी ड्रग्स इंस्पेक्टर्स फील्ड में ही हैं. सभी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े.

ताजबर सिंह जग्गी ने कहा उन्हें फील्ड से रिपोर्ट मिली है कि कुछ दवाईयों की दुकानें खुली हुई हैं, अगर कहीं भी ऐसी कोई बात आती है कि इमरजेंसी के दौरान मरीज को मेडिसिन नहीं मिल पा रही है तो तत्काल एक्शन लिया जाएगा. जिसके तहत, ड्रग्स एक्ट के तहत मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

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