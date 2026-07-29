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LPG ग्राहकों को मिल रहे मैसेज, सब्सिडी लेनी है तो जल्द पूरा करें ये काम

नई दिल्ली: घरेलू एलपीजी गैस के उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (e-KYC) पूरा करने की समय सीमा बहुत जल्द खत्म होने वाली है. जो उपभोक्ता इससे चूक जाएंगे, उन्हें एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी.

गैस कंपनियों की तरफ से ग्राहकों को इस संबंध में मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर सूचित किया जा रहा है. घरेलू LPG कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए e-KYC की अंतिम तारीख 16 अगस्त है. जो उपभोक्ता इस डेडलाइन तक e-KYC पूरा कर लेते हैं, उन्हें एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती रहेगी. इसके उलट, जो उपभोक्ता इसे पूरा करने से चूक जाएंगे, उन्हें घरेलू रेट पर सिलेंडर मिलते रहे हैं.

इंडियन ऑयल के मुख्य ब्रांड इंडेन ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजे हैं, जिसमें कहा गया है, "प्रिय ग्राहक, घरेलू रेट पर LPG सिलेंडर पाने के लिए आपको e-KYC पूरा करना जरूरी है. पूर्व में ध्यान में लगाने के बावजूद, अगर आपने अभी तक अपना e-KYC नहीं किया है. आप IndianOil ONE App या अपने डिस्ट्रीब्यूटर या डिलीवरी वाले के जरिये अपने घर पर e-KYC कर सकते हैं. 16 अगस्त 2026 तक e-KYC न करने पर आप घरेलू रेट पर सिलेंडर के लिए अयोग्य हो जाएंगे. कृपया अपना e-KYC जल्द से जल्द पूरा करें."

इसी प्रकार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने अपने घरेलू एचपी गैस उपभोक्ताओं को भी मैसेज भेजे हैं, जिसमें लिखा है, "प्रिय ग्राहक, घरेलू रेट पर LPG सिलेंडर पाने के लिए आपको e-KYC करना जरूरी है. पहले याद दिलाने के बावजूद, आपने अभी तक अपना e-KYC नहीं किया है, आप HP PAY APP के जरिये अपने घर पर या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास या डिलीवरी वाले के जरिये e-KYC कर सकते हैं. 16 अगस्त 2026 तक e-KYC न करने पर आप घरेलू रेट पर सिलेंडर के लिए अयोग्य हो जाएंगे, जब तक e-KYC पूरा नहीं हो जाता है. कृपया अपना e-KYC जल्द से जल्द पूरा करें."