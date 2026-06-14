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बिहार में ऑनलाइन पार्सल मंगा रहे हैं तो सावधान! ऑर्डर कुछ और डिलीवरी कुछ, बड़े खेल का खुलासा

रोहतास पुलिस ने फ्लिपकार्ट ठगी गिरोह पकड़ा है. डिलीवरी बॉय की मदद से महंगे सामान बदलकर रिटर्न भेजकर ठग कंपनी को चूना लगाते थे-

फ्लिपकार्ट प्रबंधन की शिकायत पर कार्रवाई
फ्लिपकार्ट प्रबंधन की शिकायत पर पकड़े गए डिलिवरी बॉय गैंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 14, 2026 at 8:53 PM IST

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रोहतास : बिहार के रोहतास जिले में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाने वाले एक संगठित ठगी गिरोह का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. नगर थाना पुलिस ने डिलीवरी बॉय की मिलीभगत से महंगे उत्पादों की अदला बदली कर कंपनी को चूना लगाने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से लाखों रुपये मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक सामान और ठगी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं.

फ्लिपकार्ट प्रबंधन की शिकायत पर कार्रवाई : मामले का खुलासा तब हुआ जब फ्लिपकार्ट प्रबंधन की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि समस्तीपुर जिले के कुछ युवक डेहरी और सासाराम क्षेत्र में बैठकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ठगी का नेटवर्क चला रहे थे. गिरोह का मुख्य सरगना उजियारपुर निवासी सत्यकाम उर्फ किशु बताया जा रहा है.

फ्लिपकार्ट प्रबंधन की शिकायत पर कार्रवाई (ETV Bharat)

ऐसे देते थे ठगी को अंजाम : पुलिस के अनुसार गिरोह पहले फ्लिपकार्ट से कैमरा, मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और अन्य महंगे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ऑर्डर करता था. इसके बाद डिलीवरी प्रक्रिया में शामिल कुछ डिलीवरी बॉय की मदद से असली सामान निकाल लिया जाता था. फिर उसी पैकेट में नकली, खराब या कम कीमत का सामान रखकर उसे रिटर्न कर दिया जाता था.

प्रोडक्ट रिटर्न कर लगाते थे चूना : रिटर्न प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी के रिकॉर्ड में उत्पाद वापस दिख जाता था, लेकिन वास्तव में महंगा सामान आरोपियों के पास पहुंच जाता था. इस तरह गिरोह बार बार एक ही तरीके से ई कॉमर्स कंपनी को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचा रहा था.

जब्त किया गया सामान
जब्त किया गया सामान (ETV Bharat)

40 हजार रुपये मासिक पर रखा था एक्सपर्ट : एएसपी अतुलेश झा ने बताया कि गिरोह ने इस पूरे फर्जीवाड़े को संचालित करने के लिए एक तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति को करीब 40 हजार रुपये मासिक पर रखा हुआ था. वहीं कुछ डिलीवरी कर्मियों को भी हर महीने मोटी रकम का लालच देकर नेटवर्क में शामिल किया गया था. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से लंबे समय से ठगी कर रहा था.

भारी मात्रा में सामान बरामद : पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से सोनी कंपनी का एक महंगा कैमरा, 7 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, एप्पल के 3 हेडफोन, 6 स्मार्ट वॉच, 14 मोबाइल चार्जर, पार्सल सील करने वाली मशीन तथा एक कार बरामद की है. बरामद सामान की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है.

नेटवर्क की जांच जारी
नेटवर्क की जांच जारी (ETV Bharat)

नेटवर्क की जांच जारी : पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने अब तक कितनी बार इस तरीके से ठगी की और कुल कितने मूल्य के सामान की हेराफेरी की गई. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कितने डिलीवरी एजेंट या अन्य लोग शामिल थे.

''गिरफ्तार आरोपी फ्लिपकार्ट की डिलीवरी व्यवस्था का फायदा उठाकर ग्राहकों और कंपनी दोनों को नुकसान पहुंचा रहे थे. सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे भी कार्रवाई की जाएगी.''- अतुलेश झा, एएसपी, रोहतास

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