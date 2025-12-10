पश्चिम बंगाल : बौने जोड़े ने फेसबुक पर मुलाकात के बाद शादी कर ली

ETV Bharat / bharat

बालुरघाट (पश्चिम बंगाल) : फेसबुक पर मिले इस बौने जोड़े ने पिछले महीने पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालुरघाट में शादी की और तब से उनके घर पर रेगुलर मेहमान आते रहते हैं.

दीपांकर बर्मन (21) ढाई फीट लंबा, और नंदिनी (20) तीन फीट लंबी, अब खुशी से विवाहित हैं, हालांकि आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं.

दोनों के परिवार सही जोड़ा ढूंढने को लेकर परेशान थे, जब तक कि कुछ महीने पहले दोनों फेसबुक के ज़रिए एक-दूसरे से नहीं जुड़ गए. जब वे पहली बार मैसेंजर पर वीडियो कॉल के जरिए मिले, तो उन्हें पता चल गया कि यह जोड़ी स्वर्ग में बनी है. जल्द ही, परिवार एक साथ आए और शादी तय हो गई.

इस बारे में दीपांकर की मां कल्पना रॉय बर्मन ने कहा, "मेरे बेटे का कद छोटा था और वह अपनी उम्र के सभी बच्चों से अलग था. हमने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी होगी." उन्होंने कहा, "हम बहुत खुश हैं कि उसे अपनी दुल्हन मिल गई है और अब उसकी शादी हो गई है."

Dipankar and Nandini say it was love at first sight
दीपांकर और नंदिनी का कहना है कि उन्हें पहली नज़र में ही प्यार हो गया था (ETV Bharat)

दीपांकर उर्फ ​​छोटन बालुरघाट ब्लॉक के भाटपारा इलाके के अमताली गांव के सबसे छोटे आदमी हैं और उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत पसंद है. उनका परिवार टिन और तिरपाल से बने एक छोटे से घर में रहता है.

वहीं इस संबंध में दीपांकर ने कहा, "मैंने पहले एक मैचमेकर से संपर्क किया था, लेकिन वह लंबे समय तक मेरी हाइट की लड़की नहीं ढूंढ पाया. फिर मैं नंदिनी से फेसबुक मैसेंजर पर मिला और उससे फोन पर कॉन्टैक्ट किया. वह दक्षिण दिनाजपुर के बाउल इलाके में अपने चाचा के घर एक शादी में शामिल होने आई थी और मैं उससे मिलने वहां गया."

दीपांकर ने कहा, "यह पहली नजर का प्यार था. इसके बाद, हमने अपने परिवारों को बताया और उनके आशीर्वाद से शादी कर ली."

वहीं दुर्गापुर की रहने वाली नंदिनी ने कहा, "जब हम फेसबुक पर मिले थे, तब मुझे दीपांकर पसंद आया था. बाद में वह मुझसे मिलने मेरे चाचा के घर आया. मुझे एहसास हुआ कि हम एक-दूसरे के लिए सही हैं और मैंने शादी करने का फैसला किया. आज, हम एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं.” नंदिनी की मां चंडी करमोदक ने कहा कि वह अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए रातों की नींद हराम कर देती थीं और अब उन्हें राहत मिली है कि उसे अपना जीवन साथी मिल गया है.

