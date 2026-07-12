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डिजिटल लत के जाल से अखाड़े की मिट्टी तक! मिलिए 5500 से अधिक बच्चों को फौलाद बनाने वाले दिल्ली के 'मुगदर मैन' से

दिल्ली के पहलवान हवा सिंह, जो बच्चों की छुड़ा रहे मोबाइल की लत. पढ़ें धनंजय वर्मा की ये रिपोर्ट.

दिल्ली के हवा सिंह का अनोखा 'मुगदर मिशन'
दिल्ली के हवा सिंह का अनोखा 'मुगदर मिशन' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 12, 2026 at 3:08 PM IST

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नई दिल्लीः आज के इस आधुनिक जीवनशैली में जहां नई पीढ़ी रील्स, ऑनलाइन गेम्स व मोबाइल स्क्रीन की आभासी दुनिया में कैद होकर अपनी सेहत गंवा रही है. वहीं, दिल्ली-एनसीआर व हरियाणा की सीमा पर एक अनूठी स्वास्थ्य क्रांति आकार ले रही है. इस अनूठी मुहिम के सूत्रधार हैं दिल्ली के खेड़ा गांव के रहने वाले पहलवान हवा सिंह, जिन्हें ताऊ मुगदर वाला के नाम से जाना जाता है. हवा सिंह का एक ही लक्ष्य है 'हर घर मुगदर' वे नई पीढ़ी के हाथों से स्मार्टफोन छुड़ाकर उनके हाथों में महाभारत कालीन पारंपरिक 'मुगदर' थमा रहे हैं, जिससे देश का युवा शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बन सके.

1980 में अखाड़े से शुरू हुआ सफर, आर्थिक तंगी ने रोका रास्ता

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में पहलवान हवा सिंह ने अपने जीवन के संघर्षों व इस मुहिम की शुरुआत की कहानी साझा की. उन्होंने बताया कि उनका जन्म सन 1968 में दिल्ली के खेड़ा गांव में हुआ था. बचपन से ही कुश्ती व अखाड़े के प्रति उनका गहरा लगाव था. सन 1980 में उन्होंने पहली बार अखाड़े की दहलीज पर कदम रखा था. वहां उन्होंने अपने सीनियर्स को हवा में भारी-भरकम मुगदर घुमाते देखा और बस वहीं से उनका लगाव इस पारंपरिक मुगदर से हो गया.

दिल्ली के पहलवान हवा सिंह, जो बच्चों की छुड़ा रहे मोबाइल की लत (ETV Bharat)

हवा सिंह ने दिल्ली के आजादपुर मंडी स्थित प्रसिद्ध चंदगी राम (चंद रूप) अखाड़ा में दाखिला लिया और कड़ा अभ्यास शुरू किया. वे कुश्ती की दुनिया में बहुत आगे जाना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. परिवार की खराब आर्थिक परिस्थितियों के कारण वे महंगी डाइट का खर्च उठाने में असमर्थ हो गए. आर्थिक तंगी के चलते उनका नेशनल स्तर पर खेलने का सपना अधूरा रह गया. लेकिन, अखाड़े और मुगदर के प्रति उनका प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ.

मुगदर से जुड़ी विशेष बातें
मुगदर से जुड़ी विशेष बातें (ETV Bharat)

महाभारत कालीन इतिहास: भीम की गदा से उदय और अमेरिका द्वारा अपनाए जाने की कहानी

मुगदर के गौरवशाली इतिहास बताते हुए हवा सिंह ने बताया कि मुगदर का इतिहास कोई नया नहीं, बल्कि सीधे महाभारत काल से जुड़ा हुआ है. महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाने वाले महाबली भीम मुगदर गदा से ही अभ्यास किया करते थे. यह विशुद्ध रूप से भारतीय पारंपरिक व्यायाम पद्धति की देन है, जिसका जन्म व उदय भारत की पावन मिट्टी में हुआ.

बच्चों और युवाओं को अखाड़े की ओर ला रहे हवा सिंह
बच्चों और युवाओं को अखाड़े की ओर ला रहे हवा सिंह (ETV Bharat)

हवा सिंह ने कहा कि भारत में जन्मी इस कला की ताकत को हमसे ज्यादा विदेशी समझ चुके हैं. आज अमेरिका व कई अन्य विकसित देशों ने इस भारतीय कला को सहर्ष अपनाया है. इतना ही नहीं अमेरिका की तरफ से तो इसे कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेलों और अन्य वैश्विक खेल मंचों पर शारीरिक सौष्ठव और संतुलन के प्रदर्शन के रूप में भी प्रस्तुत किया जा चुका है. आज पश्चिमी दुनिया में लोग इसे इंडियन क्लब्स कहकर इसके दीवाने हो रहे हैं, जबकि हम अपनी ही विरासत को भूलते जा रहे हैं.

सिर्फ 15 मिनट का अभ्यास और 'फुल बॉडी वर्कआउट'
सिर्फ 15 मिनट का अभ्यास और 'फुल बॉडी वर्कआउट' (ETV Bharat)

अब तक 5500 से अधिक बच्चों को मुफ्त में दे चुके हैं मुगदर

अपने सपने को नई पीढ़ी के जरिए जीने के लिए हवा सिंह ने एक ऐतिहासिक बीड़ा उठाया है. वे अब तक दिल्ली व हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में 5500 से अधिक बच्चों व युवाओं को मुफ्त में मुगदर बांट चुके हैं. हवा सिंह केवल मुगदर बांटते ही नहीं हैं, बल्कि वह खुद बच्चों के बीच जाकर उन्हें मुगदर घुमाने के सही तरीके व उसके फायदों के बारे में बारीक ट्रेनिंग भी देते हैं.

हवा सिंह का अनोखा 'मुगदर मिशन'
हवा सिंह का अनोखा 'मुगदर मिशन' (ETV Bharat)

हवा सिंह ने बताया कि मुगदर बनाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है. इसके लिए शीशम व बबूल की लकड़ी को सबसे उपयुक्त और मजबूत माना जाता है. इसके निर्माण का मुख्य काम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में किया जाता है. हवा सिंह बच्चों की उम्र के हिसाब से 250 ग्राम के छोटे मुगदर से लेकर पहलवानों के लिए 25 से 30 किलो तक के भारी मुगदर बनवाते हैं. इसकी बाजार में कीमत बहुत अधिक होती है, लेकिन हवा सिंह बच्चों को यह पूरी तरह मुफ्त बांटते हैं और जो प्रोफेशनल लोग या पहलवान इसे खरीदना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ लागत मूल्य पर ही उपलब्ध कराते हैं.

'हर घर मुगदर' का लक्ष्य -पहलवान हवा सिंह
'हर घर मुगदर' का लक्ष्य -पहलवान हवा सिंह (ETV Bharat)

सिर्फ 15 मिनट का अभ्यास और 'फुल बॉडी वर्कआउट'

जिम की महंगी मशीनों और सप्लीमेंट्स पर तंज कसते हुए हवा सिंह कहते हैं कि मुगदर एक ऐसा संपूर्ण व जादुई बायोमैकेनिकल टूल है, जिसके आगे महंगे जिम भी फेल हैं. उन्होंने इसके वैज्ञानिक व शारीरिक फायदों को विस्तार से समझाया.

  • होल बॉडी एक्सरसाइज: यदि कोई व्यक्ति रोजाना 10 से 15 मिनट सही तरीके से मुगदर घुमाता है, तो उसके पूरे शरीर की कसरत हो जाती है.
  • अपर बॉडी की मजबूती: मुगदर को उठाने व हवा में लहराने से उंगलियों की पकड़, कलाई, कोहनी और कंधे वज्र के समान मजबूत हो जाते हैं.
  • लोअर बॉडी और बैक सपोर्ट: मुगदर घुमाते समय पीठ, कमर व पैरों की जमीन पर पकड़ बेहद मजबूत होती है.
  • लचीलापन और गजब का बैलेंस: भारी वजन को हवा में नियंत्रित करने से शरीर में लचीलापन आता है. व्यक्ति का न्यूरो-मस्कुलर बैलेंस बहुत शानदार हो जाता है.
आर्थिक तंगी ने रोका दिल्ली के पहलवान हवा सिंह का सफर
आर्थिक तंगी ने रोका दिल्ली के पहलवान हवा सिंह का सफर (ETV Bharat)

'हर घर मुगदर' का लक्ष्य: जिम जाने की कोई जरूरत नहीं'

आज के इस दौर में जहां युवा सप्लीमेंट्स व बंद कमरों वाले जिम की मशीनों पर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहां हवा सिंह उन्हें अपनी जड़ों की ओर लौटने का आह्वान करते हैं. उनका साफ मानना है कि मुगदर से अभ्यास करके कोई भी व्यक्ति निरोगी व पूरी तरह स्वस्थ रह सकता है, इसके लिए किसी को भी जिम जाने की जरूरत नहीं है.

अखाड़े की इस अनमोल धरोहर को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प ले चुके हवा सिंह आज के युवाओं के लिए किसी प्रेरणापुंज से कम नहीं हैं. डिजिटल स्क्रीन की लत के खिलाफ लकड़ी के इस पारंपरिक मुगदर से जो जंग हवा सिंह ने छेड़ी है, वह आने वाले समय में देश को एक स्वस्थ व मजबूत भविष्य देने का काम कर रही है.

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