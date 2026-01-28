ETV Bharat / bharat

साइकिल यात्रा पर निकला डच कपल जूनागढ़ पहुंचा, भारत की खूबसूरती पर हुए फिदा

जूनागढ़ (गुजरात): नीदरलैंड्स के रहने वाला एक डच कपल भारत के पश्चिमी तट पर 9000 किमी की साइकिल यात्रा पर निकला है. अहमदाबाद से दो हफ्ते पहले शुरू हुई साइकिल यात्रा के बीच यह कपल जूनागढ़ पहुंचा. इस दौरान कपल ने जूनागढ़ में फाफड़ा और गाठिया का मजा लिया. अहमदाबाद से साइकिल यात्रा शुरू करने वाले क्लास और मैरिएट द्वारका और पोरबंदर होते हुए जूनागढ़ पहुंचे. जूनागढ़ में डच कपल ने गिरनार पर्वत का भी दौरा किया. अब वे जूनागढ़ से सासन जाकर वहां मशहूर एशियाई शेर देखने का भी प्लान बना रहे हैं. सासन से वे दीव की ओर जाएंगे और वहां से वे दक्षिणी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु के तट से गुजरते हुए अपनी यात्रा जारी रखेंगे. साइकिल यात्रा पर निकला डच कपल जूनागढ़ पहुंचा (ETV Bharat) भारत की खूबसूरती पर फिदा

डच पर्यटक क्लास ने भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत और बड़े दिल वाला देश बताया, जिससे कोई भी प्यार कर सकता है. क्लास ने द्वारका मंदिर की तारीफ की. वे महात्मा गांधी के जन्म स्थान पोरबंदर में कीर्ति मंदिर गए. उन्होंने कहा कि गांधी जैसे महान इंसान का जन्म भारत में हुआ और पूरी दुनिया ने उन पर ध्यान दिया.