साइकिल यात्रा पर निकला डच कपल जूनागढ़ पहुंचा, भारत की खूबसूरती पर हुए फिदा
डच कपल भारत के पश्चिमी तट पर 9000 किमी की साइकिल यात्रा पर है. उनकी यह यात्रा अहमदाबाद से दो हफ्ते पहले शुरू हुई.
Published : January 28, 2026 at 5:52 PM IST
जूनागढ़ (गुजरात): नीदरलैंड्स के रहने वाला एक डच कपल भारत के पश्चिमी तट पर 9000 किमी की साइकिल यात्रा पर निकला है. अहमदाबाद से दो हफ्ते पहले शुरू हुई साइकिल यात्रा के बीच यह कपल जूनागढ़ पहुंचा. इस दौरान कपल ने जूनागढ़ में फाफड़ा और गाठिया का मजा लिया.
अहमदाबाद से साइकिल यात्रा शुरू करने वाले क्लास और मैरिएट द्वारका और पोरबंदर होते हुए जूनागढ़ पहुंचे. जूनागढ़ में डच कपल ने गिरनार पर्वत का भी दौरा किया. अब वे जूनागढ़ से सासन जाकर वहां मशहूर एशियाई शेर देखने का भी प्लान बना रहे हैं. सासन से वे दीव की ओर जाएंगे और वहां से वे दक्षिणी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु के तट से गुजरते हुए अपनी यात्रा जारी रखेंगे.
भारत की खूबसूरती पर फिदा
डच पर्यटक क्लास ने भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत और बड़े दिल वाला देश बताया, जिससे कोई भी प्यार कर सकता है. क्लास ने द्वारका मंदिर की तारीफ की. वे महात्मा गांधी के जन्म स्थान पोरबंदर में कीर्ति मंदिर गए. उन्होंने कहा कि गांधी जैसे महान इंसान का जन्म भारत में हुआ और पूरी दुनिया ने उन पर ध्यान दिया.
क्लास गिरनार के कई मंदिरों और खासकर उन लाखों लोगों से भी बहुत प्रभावित हुए, जिन्होंने अपने भगवान में आस्था के साथ 10,000 सीढ़ियां चढ़ीं. बड़ी संख्या में लोगों को सीढ़ियां चढ़ते देख, क्लास और मैरिएट ने भी खुद गिरनार की 7000 सीढ़ियां चढ़कर भारत के लोगों की धर्म के प्रति आस्था के बारे में जानने की कोशिश की.
फाफड़ा और जलेबी का लिया आनंद
क्लास और मैरिएट ने अपनी जिंदगी में पहली बार फाफड़ा और गाठिया के साथ-साथ जलेबी का स्वाद चखा. क्लास गाठिया खाकर बहुत इम्प्रेस हुए जबकि मैरिएट फाफड़ा और कच्चे पपीते और गाजर के सांभर के साथ कच्ची हरी मिर्च के स्वाद से अभिभूत हो गईं.
नीदरलैंड्स का यह कपल भारत के लोगों को बहुत प्यार करने वाला मानता है, वे जहां भी मिलते हैं, लोग चाय और नाश्ते पर जोर देते हैं. भारत के लोगों का इतना बड़ा दिल देखकर कोई भी भारत से प्यार किए बिना नहीं रह सकता.
प्रदूषण के कारण सांस लेने में दिक्कत
क्लास ने पहली बार 1986 में भारत का दौरा किया था. तब यहां सिर्फ साइकिल और रिक्शा चलते थे. अब सड़कों पर बाइक, कार और बस जैसी कई गाड़ियां चल रही हैं, जिससे वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर भारत प्रदूषण की समस्या पर बहुत गंभीरता से काम करे, तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है.
