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DUSU Results 2026: ABVP का अध्यक्ष समेत तीन सीटों पर कब्जा, दीपांशु शौकीन ने रचा इतिहास, NSUI के हाथ खाली

डूसू चुनाव में प्रेसिडेंट पद के लिए ABVP के यश डबास ने जीत हासिल की है. निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन ने एकतरफा जीत हासिल की.

डूसू चुनाव में ABVP का दबदबा
डूसू चुनाव में ABVP का दबदबा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2026 at 7:35 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU Election 2026) चुनाव 2026 का नतीजा शनिवार को सामने आया तो चार केंद्रीय पदों की तस्वीर ने छात्र राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी. अध्यक्ष पद की मतगणना आखिरी दौर तक इतना करीबी रही कि 14वें राउंड में ABVP के यश डबास और NSUI के विजय शंकर मीणा के बीच महज एक वोट का अंतर रह गया. कभी बढ़त एक तरफ जाती तो अगले राउंड में दूसरी तरफ. आखिरकार अंतिम परिणाम में यश डबास ने अध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया. चार केंद्रीय पदों के परिणाम में ABVP ने तीन सीटों अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पर जीत दर्ज की. वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीत हासिल कर चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर किया. NSUI चारों केंद्रीय पदों में कोई सीट नहीं जीत सकी. मतगणना में 52 ईवीएम के वोटों की गिनती 20 राउंड में पूरी हुई.

14वें राउंड में सिर्फ एक वोट का अंतर

DUSU Election के अध्यक्ष पद की मतगणना ने पूरे दिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. शुरुआत में ABVP के यश डबास बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन कई राउंड में NSUI के विजय शंकर मीणा ने उन्हें पीछे कर दिया. 10वें राउंड में मीणा बढ़त पर थे और 13वें राउंड तक भी मुकाबला उनके पक्ष में था. इसके बाद 14वें राउंड ने मुकाबले को बेहद करीबी बना दिया. इस राउंड में विजय शंकर मीणा को यश डबास से सिर्फ एक वोट की बढ़त मिली. इस स्थिति ने मतगणना को और दिलचस्प बना दिया, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों के बीच अंतर इतना कम था कि अगले राउंड के आंकड़े परिणाम की दिशा बदल सकते थे. इसके बाद यश डबास ने वापसी की और अंतिम परिणाम में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की. उन्हें कुल 24,576 वोट मिले, जबकि विजय शंकर मीणा को 22,523 वोट मिले. दोनों के बीच जीत का अंतर 2,053 वोट रहा.

डूसू चुनाव में ABVP की बड़ी जीत
डूसू चुनाव में ABVP की बड़ी जीत (ETV Bharat)

उपाध्यक्ष पद पर दीपांशु शौकीन का बड़ा उलटफेर

इस चुनाव का सबसे अलग नतीजा उपाध्यक्ष पद पर देखने को मिला. निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने ABVP और NSUI दोनों उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की. मतगणना के दौरान वह लगातार मजबूत बढ़त बनाए हुए थे. दीपांशु शौकीन की जीत इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि वह किसी बड़े छात्र संगठन के उम्मीदवार के तौर पर नहीं, बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे. अंतिम परिणाम में उन्हें 30,615 वोट मिले. ABVP की ईशू मौर्य को 16,910 और NSUI के वीर चतरथ को 4,313 वोट मिले. उनके चुनाव अभियान में छात्रों से सीधे संपर्क और हॉस्टल जैसे मुद्दे प्रमुख रहे. खासकर सत्य निकेतन हादसे के बाद छात्र आवास और सुरक्षा का मुद्दा चुनावी चर्चा में आया.

निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन (ETV Bharat)

NSUI से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े चुनाव

DUSU Election में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे दीपांशु शौकीन का छात्र राजनीति में पहले से जुड़ाव रहा है. वह NSUI से जुड़े हुए थे और उपाध्यक्ष पद के लिए संगठन से टिकट की उम्मीद कर रहे थे. उन्होंने इसी उम्मीद के साथ नामांकन भी दाखिल किया था. बाद में नामांकन वापस लेने को कहा गया, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया. इसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया.

ABVP का अध्यक्ष यश डबास (ETV)

सचिव पद पर रिया छाबड़ी की जीत

सचिव पद पर ABVP की रिया छाबड़ी ने जीत दर्ज की. मतगणना के दौरान वह लगातार बढ़त में बनी रहीं. उनके सामने NSUI की नम्रता चौधरी थीं. अंतिम नतीजों में रिया छाबड़ी ने 21,650 वोट पाकर यह सीट ABVP के खाते में डाल दी. जबकि नम्रता चौधरी के खाते में 14,869 वोट पड़े. सचिव पद का मुकाबला अध्यक्ष पद की तुलना में कम करीबी रहा, लेकिन शुरुआती दौर से ही इस पद पर दोनों प्रमुख छात्र संगठनों के बीच सीधी टक्कर दिखाई दी.

ABVP के लक्ष्य राज सिंह (ETV Bharat)

संयुक्त सचिव पद पर भी आखिरी दौर तक मुकाबला

संयुक्त सचिव पद की लड़ाई भी लंबे समय तक रोमांचक बनी रही. अलग-अलग राउंड में NSUI, ABVP और समाजवादी छात्र सभा के उम्मीदवारों के बीच बढ़त बदलती रही. एक समय NSUI के गोपाल चौधरी आगे थे, जबकि ABVP के लक्ष्य राज सिंह और समाजवादी छात्र सभा के विशेष यादव भी मुकाबले में बने हुए थे. अंतिम दौर में ABVP के लक्ष्य राज सिंह ने 16,615 वोट पाकर बाजी मार ली. इस जीत के साथ ABVP ने चार में से तीन केंद्रीय पदों पर कब्जा कर लिया. जबकि गोपाल चौधरी को 15,206 और विशेष यादव को 15,778 वोट मिले.

सचिव पद पर जीत के बाद ABVP की रिया छाबड़ी (ETV Bharat)

चार पदों का नतीजा क्या रहा

DUSU के चार केंद्रीय पदों की तस्वीर अब साफ है. अध्यक्ष पद पर यश डबास, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह ने ABVP को जीत दिलाई. वहीं उपाध्यक्ष पद निर्दलीय दीपांशु शौकीन के खाते में गया. इस तरह केंद्रीय पैनल में ABVP की 3-1 की बढ़त रही, जबकि NSUI और AISA-SFI गठबंधन चारों प्रमुख पदों में से किसी पर जीत हासिल नहीं कर सके.

ABVP का तीन सीटों पर कब्जा
ABVP का तीन सीटों पर कब्जा (ETV Bharat)

40.46 फीसदी छात्रों ने डाला वोट

इस बार DUSU Election 2026 में मतदान प्रतिशत 40.46 फीसदी रहा. 18 सितंबर को मतदान के बाद 19 सितंबर को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हुई. विश्वविद्यालय में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे. अध्यक्ष पद की एक वोट वाली स्थिति से लेकर निर्दलीय दीपांशु शौकीन की बड़ी जीत तक, इस बार DUSU Election के नतीजों ने कई दिलचस्प तस्वीरें सामने रखीं. एक तरफ ABVP ने तीन केंद्रीय पद अपने नाम किए, तो दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार की जीत ने यह दिखाया कि चार केंद्रीय पदों की लड़ाई में संगठन के बाहर से आने वाला उम्मीदवार भी निर्णायक मुकाबला खड़ा कर सकता है.

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