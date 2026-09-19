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DUSU Results 2026: ABVP का अध्यक्ष समेत तीन सीटों पर कब्जा, दीपांशु शौकीन ने रचा इतिहास, NSUI के हाथ खाली

डूसू चुनाव में ABVP का दबदबा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU Election 2026) चुनाव 2026 का नतीजा शनिवार को सामने आया तो चार केंद्रीय पदों की तस्वीर ने छात्र राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी. अध्यक्ष पद की मतगणना आखिरी दौर तक इतना करीबी रही कि 14वें राउंड में ABVP के यश डबास और NSUI के विजय शंकर मीणा के बीच महज एक वोट का अंतर रह गया. कभी बढ़त एक तरफ जाती तो अगले राउंड में दूसरी तरफ. आखिरकार अंतिम परिणाम में यश डबास ने अध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया. चार केंद्रीय पदों के परिणाम में ABVP ने तीन सीटों अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पर जीत दर्ज की. वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीत हासिल कर चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर किया. NSUI चारों केंद्रीय पदों में कोई सीट नहीं जीत सकी. मतगणना में 52 ईवीएम के वोटों की गिनती 20 राउंड में पूरी हुई. 14वें राउंड में सिर्फ एक वोट का अंतर DUSU Election के अध्यक्ष पद की मतगणना ने पूरे दिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. शुरुआत में ABVP के यश डबास बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन कई राउंड में NSUI के विजय शंकर मीणा ने उन्हें पीछे कर दिया. 10वें राउंड में मीणा बढ़त पर थे और 13वें राउंड तक भी मुकाबला उनके पक्ष में था. इसके बाद 14वें राउंड ने मुकाबले को बेहद करीबी बना दिया. इस राउंड में विजय शंकर मीणा को यश डबास से सिर्फ एक वोट की बढ़त मिली. इस स्थिति ने मतगणना को और दिलचस्प बना दिया, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों के बीच अंतर इतना कम था कि अगले राउंड के आंकड़े परिणाम की दिशा बदल सकते थे. इसके बाद यश डबास ने वापसी की और अंतिम परिणाम में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की. उन्हें कुल 24,576 वोट मिले, जबकि विजय शंकर मीणा को 22,523 वोट मिले. दोनों के बीच जीत का अंतर 2,053 वोट रहा. डूसू चुनाव में ABVP की बड़ी जीत (ETV Bharat) उपाध्यक्ष पद पर दीपांशु शौकीन का बड़ा उलटफेर इस चुनाव का सबसे अलग नतीजा उपाध्यक्ष पद पर देखने को मिला. निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने ABVP और NSUI दोनों उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की. मतगणना के दौरान वह लगातार मजबूत बढ़त बनाए हुए थे. दीपांशु शौकीन की जीत इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि वह किसी बड़े छात्र संगठन के उम्मीदवार के तौर पर नहीं, बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे. अंतिम परिणाम में उन्हें 30,615 वोट मिले. ABVP की ईशू मौर्य को 16,910 और NSUI के वीर चतरथ को 4,313 वोट मिले. उनके चुनाव अभियान में छात्रों से सीधे संपर्क और हॉस्टल जैसे मुद्दे प्रमुख रहे. खासकर सत्य निकेतन हादसे के बाद छात्र आवास और सुरक्षा का मुद्दा चुनावी चर्चा में आया. निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन (ETV Bharat) NSUI से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े चुनाव