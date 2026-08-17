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DUSU Elections: सात दशक से अधिक का सफर, कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्रसंघ बना देश की राजनीति की 'नर्सरी'

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी डीयू की छात्र राजनीति से निकली नेताओं में एक प्रमुख नाम हैं. संवाददाता आनंद गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट

दिल्ली विश्वविद्यालय देश की राजनीति की नर्सरी
दिल्ली विश्वविद्यालय देश की राजनीति की नर्सरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 17, 2026 at 5:02 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) का चुनाव सिर्फ कैंपस की राजनीति का चुनाव नहीं है. पिछले कई दशकों में यह चुनाव देश की राजनीति के लिए नेता तैयार करने वाली एक बड़ी नर्सरी बन चुका है. डूसू से निकलकर कई छात्र नेता सक्रिय राजनीति में पहुंचे और दिल्ली से लेकर केंद्र की राजनीति तक अपनी पहचान बनाई.

वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी डीयू की छात्र राजनीति से निकली नेताओं में शामिल हैं और वर्ष 1996-97 में डूसू अध्यक्ष रह चुकी हैं. वहीं पूर्व डूसू अध्यक्ष अलका लांबा का कहना है कि छात्र राजनीति युवाओं को नेतृत्व की पहली सीढ़ी देती है. उनके मुताबिक, अगर देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी डीयू की तरह छात्र चुनाव हों तो राजनीति में पढ़े-लिखे युवाओं की नई पीढ़ी तैयार की जा सकती है.

जीत के बाद अलका लांबा और अन्य लोग
जीत पर विक्ट्री साइन दिखाती रेखा गुप्ता (File Photo)

अलका लांबा ने अपने छात्र राजनीति के करीब तीन दशक पुराने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इन वर्षों में छात्र चुनावों का तरीका काफी बदल गया है. नियम बदले, प्रचार का तरीका बदला और चुनाव लड़ने की शर्तें भी बदलीं. लेकिन एक चीज आज भी जरूरी है और वह है छात्र राजनीति से नेतृत्व तैयार होना.

उन्होंने कहा कि डीयू से निकलने वाले कई छात्र नेता आगे चलकर सक्रिय राजनीति में पहुंचे. कुछ बड़े मुकाम तक गए तो कुछ राजनीति में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए. इसके बावजूद डूसू ने लगातार युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया समझने और नेतृत्व करने का अवसर दिया है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को केवल पढ़ाई की जगह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. यह ऐसी जगह है जहां युवा पहली बार लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखना, लोगों की समस्याएं समझना, संगठन बनाना और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों के लिए संघर्ष करना सीखते हैं.

1954 से 2025 तक DUSU के प्रमुख अध्यक्षों की सूची
1954 से 2025 तक DUSU के प्रमुख अध्यक्षों की सूची (ETV Bharat)

रेखा गुप्ता के लिए डीयू है राजनीति की पाठशाला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी डीयू की छात्र राजनीति से निकली नेताओं में एक प्रमुख नाम हैं. वह छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रहीं और वर्ष 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ की अध्यक्ष बनीं. रेखा गुप्ता डीयू की छात्र राजनीति को राजनीति की पाठशाला मानती हैं. उनके मुताबिक, छात्र जीवन में मिले अनुभवों ने उन्हें नेतृत्व और जनसेवा की दिशा समझने में मदद की. छात्र राजनीति के दौरान छात्रों की समस्याओं को उठाना, प्रशासन से बातचीत करना, आंदोलन करना और अलग-अलग वर्गों के लोगों के बीच काम करना आगे की राजनीतिक यात्रा में उपयोगी साबित हुआ. मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका डीयू से जुड़ाव बना रहा है. वह विश्वविद्यालय और अलग-अलग कॉलेजों के छात्रों तथा नवनिर्वाचित छात्र पदाधिकारियों से मिलती रही हैं. छात्रों की सुविधा से जुड़ी पहल, जिसमें 'यू स्पेशल' बस सेवा के दौरान भी छात्रों से संवाद देखने को मिला है.

डीयू से निकले नेताओं का लंबा इतिहास

डूसू की राजनीति का प्रभाव दिल्ली तक सीमित नहीं रहा. यहां से निकले कई छात्र नेता बाद में राष्ट्रीय राजनीति में भी पहुंचे. पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली डीयू की छात्र राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में रहे हैं. उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत कर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. इसी वजह से डूसू को लंबे समय से देश की राजनीति के लिए नेतृत्व तैयार करने वाले मंच के रूप में देखा जाता है. छात्रसंघ चुनाव में जीतने वाला हर छात्र नेता आगे चलकर बड़ा राजनेता बने, यह जरूरी नहीं है. लेकिन चुनाव लड़ने की प्रक्रिया उसे राजनीति के बुनियादी तौर-तरीके जरूर सिखाती है.

रेखा गुप्ता, अलका लांबा और ड़ीयू के अन्य लोग
रेखा गुप्ता, अलका लांबा और ड़ीयू के अन्य लोग (File Photo)

देश के विश्वविद्यालयों में क्यों जरूरी हैं छात्र चुनाव

अलका लांबा का कहना है कि आज देश में बार-बार राजनीति में युवाओं और पढ़े-लिखे लोगों की भागीदारी बढ़ाने की बात होती है. लेकिन इसके लिए उन्हें शुरुआती मंच भी देना होगा. उनका मानना है कि विश्वविद्यालय इस काम के लिए सबसे बेहतर जगह हैं. उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव बंद होते जाएंगे तो राजनीतिक नेतृत्व तैयार होने की प्रक्रिया भी कमजोर होगी. आज देश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र चुनाव नहीं होते. कुछ विश्वविद्यालयों में चुनाव होते भी हैं तो उनमें सक्रिय भागीदारी सीमित रह गई है. उन्होंने कहा कि अगर छात्र राजनीति के रास्ते युवाओं को नेतृत्व का मौका नहीं मिलेगा तो राजनीति में नई पीढ़ी की सीधी एंट्री कम होगी. इससे भविष्य में राजनीतिक दलों और सरकारों को अलग-अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता रखने वाले युवाओं को नेतृत्व में लाने में भी चुनौती आ सकती है.

कैंपस की छोटी समस्या से शुरू होती है बड़ी लड़ाई

अलका लांबा ने कहा कि छात्र राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां से सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों की समझ विकसित होती है. उन्होंने अपने अनुभव का उदाहरण देते हुए कहा कि कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य सुविधा या हॉस्टल जैसी समस्याओं से शुरू हुई लड़ाई आगे चलकर समाज के बड़े मुद्दों से जुड़ सकती है. उनके मुताबिक, अगर छात्र विश्वविद्यालय में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग करता है तो वह आगे चलकर देश के गांवों में अस्पताल और क्लीनिक की जरूरत को भी समझ सकता है. हॉस्टल की मांग उसे आवास की समस्या से जोड़ती है और कैंटीन से जुड़ा सवाल खाद्य सुरक्षा तक पहुंच सकता है. यानी छात्र राजनीति केवल कैंपस की समस्या उठाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि युवा को समाज और देश की समस्याओं को समझने का मौका देती है.

अलका लांबा, अध्यक्ष, पूर्व डूसू
अलका लांबा, अध्यक्ष, पूर्व डूसू (ETV Bharat)

चुनाव का फैसला छात्रों की राय से हो

डूसू चुनाव में बैलेट पेपर और ईवीएम जैसे मुद्दों पर भी अलका लांबा ने छात्रों की राय को सबसे जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि छात्रसंघ का चुनाव छात्रों का चुनाव है. इसलिए चुनाव के तरीके पर फैसला करते समय छात्रों से चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर छात्र बैलेट से चुनाव चाहते हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए और अगर ईवीएम से चुनाव चाहते हैं तो उस पर भी लोकतांत्रिक तरीके से फैसला होना चाहिए. विश्वविद्यालय प्रशासन को बिना चर्चा के अपने फैसले थोपने से बचना चाहिए. अलका लांबा के मुताबिक, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी ही बातचीत और सहमति है. विश्वविद्यालय खुद लोकतंत्र की शिक्षा देने वाली जगह हैं, इसलिए वहां होने वाले छात्र चुनावों में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिखाई देनी चाहिए.

सोशल मीडिया ने बदल दिया पूरा चुनावी खेल

अलका लांबा ने अपने चुनाव के दौर और आज के डूसू चुनावों में बड़ा अंतर बताया. उनके समय सोशल मीडिया नहीं था. प्रचार के लिए छात्र हाथ से पोस्टर बनाते थे, दीवारों पर पोस्टर लगाते थे और सीधे छात्रों से संपर्क करते थे. आज फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनाव प्रचार का बड़ा माध्यम बन चुके हैं. उम्मीदवार कुछ ही समय में हजारों छात्रों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं. उन्होंने कहा कि आज चुनाव लड़ने के लिए उपस्थिति और अकादमिक प्रदर्शन जैसी शर्तें जरूरी हैं. इससे एक अलग समस्या पैदा होती है. जो छात्र सक्रिय छात्र राजनीति में रहता है, उसके लिए पढ़ाई से जुड़ी शर्तें पूरी करना मुश्किल हो सकता है, जबकि पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई छात्र राजनीति में आने के बजाय शोध और करियर को प्राथमिकता देते हैं.

रेखा गुप्ता और अलका लांबा
रेखा गुप्ता और अलका लांबा (File Photo)

पहले अखबार की खबर भी होती थी बड़ी जीत

अलका लांबा ने अपने चुनाव प्रचार के दिनों को याद करते हुए कहा कि हमारे समय मीडिया ही छात्रों की आवाज को बड़े स्तर तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम था. वह और उनके साथी आईटीओ में मीडिया संस्थानों के दफ्तरों में जाकर संपादकों से मिलते थे और अपनी गतिविधियों की जानकारी देते थे. उन्होंने कहा कि उस समय अखबार में खबर छपना या टीवी पर कुछ सेकंड की खबर आ जाना भी बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी. आज सोशल मीडिया ने यह तस्वीर पूरी तरह बदल दी है.

डूसू के सामने अब नई चुनौती

डीयू में छात्रसंघ चुनाव का इतिहास पुराना है, लेकिन बदलते समय के साथ इसकी चुनौतियां भी बदल रही हैं. चुनावी नियम, प्रचार के नए माध्यम, सोशल मीडिया, छात्रों की बदलती प्राथमिकताएं और चुनावी खर्च जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं. इसके बावजूद डूसू की सबसे बड़ी भूमिका आज भी युवाओं को नेतृत्व का अवसर देना है. रेखा गुप्ता जैसे नेता इसका उदाहरण हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत कर दिल्ली की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया. अलका लांबा भी मानती हैं कि अगर विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति के लोकतांत्रिक मंच मजबूत होंगे तो देश को आगे चलकर पढ़े-लिखे, अनुभवी और जमीनी मुद्दों को समझने वाले नए नेता मिलेंगे. यही वजह है कि डूसू का चुनाव सिर्फ विश्वविद्यालय के चार पदों या कुछ दिनों के प्रचार तक सीमित नहीं है. इसके पीछे देश की राजनीति के लिए अगली पीढ़ी के नेतृत्व को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया छिपी है.

डूसू चुनाव का सफर एक नजर में
डूसू चुनाव का सफर एक नजर में (ETV Bharat)

1949 में हुई DUSU की स्थापना

दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुई थी, लेकिन छात्रों के लिए अलग प्रतिनिधि संस्था की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी. इसी उद्देश्य से 9 अप्रैल 1949 को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) की स्थापना की गई. इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था. उस समय छात्रसंघ का मुख्य उद्देश्य छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करना, छात्रों की समस्याओं को उठाना और विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण को मजबूत करना था. शुरुआती वर्षों में छात्रसंघ का गठन प्रत्यक्ष चुनावों से नहीं होता था. प्रतिनिधियों के माध्यम से छात्र नेतृत्व का चयन किया जाता था.

1954 में पहली बार हुए प्रत्यक्ष चुनाव

DUSU के इतिहास में वर्ष 1954 सबसे जरूरी माना जाता है. इसी वर्ष पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव कराए गए और छात्रों को अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार मिला. इसके बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव जैसे प्रमुख पदों के लिए मतदान की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जारी है. इन चुनावों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक संस्कृति को नई पहचान दी. छात्रों ने केवल पढ़ाई तक सीमित रहने के बजाय विश्वविद्यालय की नीतियों, छात्र सुविधाओं और प्रशासनिक निर्णयों में भी अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू की.

1960 का दशक: छात्र हितों के मुद्दे बने केंद्र

1960 के दशक में DUSU का स्वरूप तेजी से बदला. इस दौरान छात्रसंघ ने फीस वृद्धि, पुस्तकालय सुविधाएं, छात्रावास, खेल, परिवहन और छात्रवृत्ति जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच संवाद का सबसे बड़ा माध्यम DUSU ही बन गया. इसी दौर में छात्र राजनीति ने यह साबित किया कि छात्रसंघ केवल चुनाव जीतने का मंच नहीं, बल्कि छात्रों की समस्याओं के समाधान का भी माध्यम है. 1970 के दशक में देश की राजनीतिक परिस्थितियों का असर विश्वविद्यालयों पर भी दिखाई देने लगा. दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति अधिक सक्रिय हुई और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी छात्रों की भागीदारी बढ़ी. छात्र संगठनों ने शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर भी अपनी राय रखनी शुरू की.

आपातकाल का दौरान

1975 में देश में आपातकाल लागू होने के बाद छात्र आंदोलनों पर भी असर पड़ा. कई जगह छात्र गतिविधियां सीमित हो गईं. हालांकि 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद छात्र राजनीति फिर से मजबूत होकर सामने आई और DUSU चुनावों में लोकतांत्रिक भागीदारी पहले से अधिक बढ़ गई.

1980 और 1990 के दशक में DUSU चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनने लगे. इसी दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों ने चुनावों में सक्रिय भागीदारी बढ़ाई. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) जैसे संगठन प्रमुख रूप से चुनावी मैदान में उतरने लगे. चुनाव प्रचार भी अधिक व्यापक हो गया. कॉलेज परिसरों में सभाएं, छात्र संवाद, पोस्टर, बैनर और प्रचार अभियान चुनावों की पहचान बन गए.


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