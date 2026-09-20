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डूसू चुनाव 2026 रिजल्ट: दीपांशु की जीत में ‘सत्य निकेतन की भूमिका’: चप्पल से लेकर हॉस्टल के मुद्दे तक, जानिए कैसे बदला पूरा समीकरण

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव 2026 के नतीजों ने इस बार छात्र राजनीति के कई स्थापित समीकरणों को ध्वस्त कर दिया.

डूसू चुनाव 2026 रिजल्ट: दीपांशु की जीत में ‘सत्य निकेतन की भूमिका’
डूसू चुनाव 2026 रिजल्ट: दीपांशु की जीत में ‘सत्य निकेतन की भूमिका’ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2026 at 7:49 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में अमूमन बड़े संगठनों का दबदबा रहता है, लेकिन डूसू चुनाव 2026 ने एक नया इतिहास लिख दिया है. इस बार की सबसे बड़ी सुर्खियां उपाध्यक्ष पद जीतने वाले निर्दलीय छात्र नेता दीपांशु शौकीन ने बटोरी हैं, जिन्होंने न केवल एबीवीपी के इशु मौर्य को 13,705 वोटों के विशाल अंतर से शिकस्त दी, बल्कि चारों केंद्रीय पदों के विजेताओं में सर्वाधिक 30,615 वोट हासिल कर नया रिकॉर्ड भी बना दिया.

दीपांशु की इस सुनामी के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक दल नहीं, बल्कि छात्रों की सुरक्षा और रहने का हक था. दरअसल, चुनाव प्रचार के ठीक बीच 6 सितंबर को सत्य निकेतन में हुए पीजी हादसे ने छात्रों को झकझोर कर रख दिया था. इसी माहौल में दीपांशु ने छात्रों के किफायती आवास और रोजमर्रा के संकट को अपनी मुहिम का चेहरा बनाया, जिससे आम छात्रों ने उनके पक्ष में एकतरफा वोट देकर उन्हें कैंपस की सबसे मजबूत आवाज बना दिया.

निर्दलीय दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर जीते के बाद जश्न मनाते
निर्दलीय दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर जीते के बाद जश्न मनाते (ETV Bharat)

सत्य निकेतन हादसे के बाद बदला चुनाव का मुद्दा

डूसू चुनाव से ठीक पहले सत्य निकेतन में हुए हादसे ने सिर्फ एक स्थानीय घटना का रूप नहीं लिया, बल्कि डीयू के उन हजारों छात्रों की चिंता सामने ला दी जो कॉलेज कैंपस से बाहर पीजी या किराये के कमरों में रहते हैं. चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में छात्र सुरक्षा और आवास लगभग सभी प्रमुख छात्र संगठनों के एजेंडे में दिखाई दिए. दीपांशु ने इसी मुद्दे को अपने अभियान की केंद्रीय पहचान बनाने की कोशिश की. उन्होंने छात्रों के बीच जाकर संपर्क किया और आवास की समस्या को सीधे अपनी राजनीति से जोड़ा. चुनाव के दौरान उनका नंगे पैर प्रचार करना भी इसी मुद्दे से जुड़ा रहा. इस प्रचार ने उन्हें दूसरे उम्मीदवारों से अलग दृश्य पहचान दी.

‘चप्पल वाला दांव’ नहीं, पूरा संदेश था

दीपांशु के प्रचार का सबसे चर्चित हिस्सा उनका चप्पल छोड़कर छात्रों के बीच जाना रहा. पहली नजर में यह प्रचार का अलग तरीका दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे छात्र आवास का सवाल था. चुनाव प्रचार के दौरान दीपांशु ने छात्रों की समस्याओं को अपने व्यक्तिगत अभियान से जोड़ने पर जोर दिया. सत्य निकेतन जैसे छात्र बहुल इलाके में यह मुद्दा और ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि यहां रहने वाले छात्रों के बीच पीजी की सुरक्षा, किराया और रहने की सुविधाएं पहले से चर्चा में थीं. यही वजह रही कि उनका प्रचार सिर्फ पोस्टर, नारे और रैलियों तक सीमित नहीं दिखा. नंगे पैर चलने की उनकी तस्वीरें और छात्र आवास का मुद्दा उनके अभियान की अलग पहचान बन गया. चुनाव के बाद भी उनके अभियान की चर्चा में यह पहलू लगातार सामने आया.

डूसू चुनाव 2026 रिजल्ट: उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय दीपांशु शौकीन जीते
डूसू चुनाव 2026 रिजल्ट: उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय दीपांशु शौकीन जीते (ETV Bharat)

NSUI से दूरी, निर्दलीय पहचान और फिर बड़ा जनादेश

दीपांशु की जीत को समझने के लिए उनका राजनीतिक सफर भी जरूरी है. वह पहले NSUI से जुड़े रहे और टिकट की उम्मीद कर रहे थे. टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया. इसके बाद उनका चुनावी अभियान किसी संगठन के केंद्रीय पैनल के बजाय उनकी व्यक्तिगत पहचान और छात्र संपर्क पर आधारित रहा. नतीजों में इसका असर भी दिखाई दिया.

उपाध्यक्ष पद पर दीपांशु को 30,615 वोट मिले, जबकि एबीवीपी के इशु मौर्य को 16,910 और NSUI के वीर चतरथ को 4,313 वोट मिले. इस तरह दीपांशु की बढ़त 13,705 वोट की रही. इस अंतर को सिर्फ सत्य निकेतन के वोटों से जोड़ना संभव नहीं है. उनकी जीत में व्यक्तिगत संपर्क, पहले से बनी छात्र राजनीतिक पहचान, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अभियान और छात्र मुद्दों को लेकर उनकी सक्रियता जैसे कई पहलू शामिल रहे. लेकिन सत्य निकेतन हादसे के बाद आवास का मुद्दा उनके अभियान को एक स्पष्ट और पहचानने योग्य मुद्दा जरूर देता दिखाई दिया.

डूसू चुनाव 2026 रिजल्ट: विजेताओं के नाम
डूसू चुनाव 2026 रिजल्ट: विजेताओं के नाम (ETV Bharat)

जिस मुद्दे को दीपांशु ने उठाया, उसी पर ABVP का भी बड़ा दांव

छात्र आवास का मुद्दा सिर्फ दीपांशु के अभियान तक सीमित नहीं था. एबीवीपी ने भी अपने डूसू घोषणापत्र में इसे प्रमुखता दी. संगठन ने अपने घोषणापत्र को ‘अ-आवास, भा-भागीदारी, वि-विश्वास और प-परिणाम’ चार हिस्सों में रखा था. इनमें ‘आवास’ को पहले स्थान पर रखा गया. एबीवीपी ने नए हॉस्टल बनाने, छात्र आवास की सुविधा बढ़ाने और छात्राओं के लिए अलग हॉस्टल की दिशा में काम करने की बात कही थी. साथ ही पीजी और हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर ऑडिट की जरूरत पर भी जोर दिया गया था. चुनाव में आवास का मुद्दा अलग-अलग उम्मीदवारों की राजनीति का साझा हिस्सा बन चुका था. फर्क इतना था कि दीपांशु ने इसे अपने व्यक्तिगत प्रचार और सत्य निकेतन हादसे के संदर्भ में उठाया, जबकि एबीवीपी ने इसे अपने औपचारिक घोषणापत्र के एजेंडे में शामिल किया.

वीरेंद्र सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय महामंत्री, ABVP (ETV Bharat)

अब जीत के बाद दीपांशु के सामने सबसे बड़ा सवाल

चुनाव प्रचार में जिस मुद्दे ने दीपांशु की पहचान बनाई, अब उसी पर उनके काम की परीक्षा होगी. नतीजों के बाद भी उन्होंने छात्र अधिकारों और सत्य निकेतन हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के लिए न्याय की बात कही है. वहीं, नवनिर्वाचित डूसू अध्यक्ष यश डबास ने भी कॉलेज हॉस्टल और पीजी की सुरक्षा का ऑडिट अपनी प्राथमिकताओं में बताया है. डूसू के नतीजे में एबीवीपी ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव तीन पद जीते, जबकि उपाध्यक्ष पद दीपांशु के खाते में गया. ऐसे में केंद्रीय पैनल में अब दीपांशु की भूमिका खास होगी.

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