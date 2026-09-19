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DUSU रिजल्ट: पिता बस कंडक्टर, मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेटे ने बजा दिया DUSU चुनाव में डंका, जानिए कौन हैं दीपांशु शौकीन

छात्र संघ के सबसे हाई-प्रोफाइल अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डाबास ने शानदार जीत दर्ज की है. यश डाबास को कुल 24,576 वोट मिले. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और NSUI उम्मीदवार विजय शंकर मीणा को शिकस्त दी, जिन्हें 22,523 वोट प्राप्त हुए.

सड़कों पर नंगे पैर दौड़ने वाले छात्र ने हिला दी डूसू की सत्ता (ETV Bharat)

परिवार चाहता था कि बेटा देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा (UPSC) की तैयारी करे, लेकिन दीपांशु ने छात्रों की आवाज बनने का फैसला किया. बिना किसी बड़ी पार्टी के बैनर, बिना महंगे होर्डिंग्स और बिना गाड़ियों के काफिले के, उन्होंने देश के सबसे बड़े छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष (वाइस प्रेसिडेंट) पद पर जीत का परचम लहरा दिया.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के इतिहास में साल 2026 हमेशा एक बड़े बदलाव के लिए याद रखा जाएगा. दिल्ली के पीरागढ़ी गांव के एक बेहद साधारण परिवार से आने वाले दीपांशु शौकीन ने वह कर दिखाया है, जिसकी कल्पना बड़े-बड़े राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं की थी. दीपांशु के पिता दिल्ली में बस कंडक्टर हैं और मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं.

जीत के बाद दीपांशु शौकीन ने साफ कर दिया कि उनकी यह जीत जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए है. उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन को सीधे चेतावनी दी कि बाहरी छात्रों के लिए सस्ते हॉस्टल और सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है. एक बस कंडक्टर के बेटे की इस ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया है कि छात्र राजनीति अब सिर्फ धनबल और बाहुबल की जागीर नहीं रही, बल्कि आज का युवा जमीनी संघर्ष को पहचानता और सम्मान देता है.

बड़े-बड़े राजनीतिक छात्र संगठनों को दरकिनार करते हुए दीपांशु ने एकतरफा ऐतिहासिक जीत हासिल की है. उन्हें कुल 30,615 वोट मिले, जो इस बार के चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को मिले वोटों में सबसे अधिक हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस 'Gen Z' जनादेश ने साफ कर दिया है कि अब छात्र राजनीति विज्ञापनों और गाड़ियों के काफिले से नहीं, बल्कि जमीन पर रहकर छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने से जीती जाएगी.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026 के नतीजों ने इस बार छात्र राजनीति में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय लिख दिया है. सालों से डूसू पर हावी रही 'मनी पावर', 'मसल पावर' और बड़े छात्र संगठनों की पारंपरिक परिपाटी को सामान्य परिवार से आने वाले छात्रों ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है. जहां मुख्य अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास ने अपनी जीत का परचम लहराया, वहीं उपाध्यक्ष (वाइस प्रेसिडेंट) पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीत हासिल की है.

उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी ने रचा इतिहास

उपाध्यक्ष पद के चुनाव नतीजों ने सभी को चौंका दिया है. यहां किसी भी प्रमुख राजनीतिक छात्र संगठन को दरकिनार करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन ने एकतरफा जीत हासिल की. दीपांशु को कुल 30,615 वोट मिले, जो इस चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को मिले वोटों में सबसे अधिक हैं. इस पद पर ABVP की उम्मीदवार इशू मौर्या 16,910 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि NSUI के वीर छत्रथ को महज 43,13 वोटों से ही संतोष करना पड़ा.

मतगणना के दौरान जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवारों ने बड़ी बढ़त बनाई, उससे यह साफ हो गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का आम छात्र अब केवल कागजी घोषणापत्रों या लग्जरी गाड़ियों के प्रचार से प्रभावित होने वाला नहीं है, बल्कि वह धरातल पर काम करने वाले और संघर्षशील नेताओं के साथ खड़ा है.

DUSU Election Results 2026: ABVP का तीन पदों पर कब्जा, जबकि,उपाध्यक्ष पद पर दीपांशु शौकीन जीते (ETV Bharat)

'Gen Z' ने तोड़ी पुरानी परंपरा, पैसों की राजनीति को नकारा

डूसू चुनाव के दौरान छात्रों के बीच एक बड़ा बदलाव देखने को मिला. विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है कि इस बार सो-कॉल्ड 'Gen Z' (युवा पीढ़ी) ने उस पुरानी परंपरा को जड़ से उखाड़ फेंका है, जहां लग्जरी गाड़ियों से घूमकर और पैसों के दम पर चुनाव जीते जाते थे.

चुनाव परिणामों और रुझानों पर बात करते हुए छात्र कौशल मिश्रा ने बताया कि जो लोग विदेशों से पढ़कर आकर दो महीने में दिखावे का संघर्ष करते थे और लग्जरी गाड़ियों जैसे डिफेंडर या फॉर्च्यूनर में बैठकर पिज्जा-बर्गर खाते थे, उन्हें आम छात्रों ने पूरी तरह से नकार दिया है. निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने दिन-रात ग्राउंड पर रहकर छात्रों के हक की लड़ाई लड़ी. दीपांशु पिछले 12 दिनों से हादसे के विरोध में नंगे पैर पूरी यूनिवर्सिटी में सत्याग्रह मूवमेंट चला रहे हैं और उनके पैरों में छाले तक पड़ चुके हैं. ऐसे में Gen Z छात्रों ने एक सामान्य छात्र की आवाज़ को बुलंद किया है.

जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष तन्मय चौधरी का दावा: 101 फीसदी पड़ा Gen Z प्रोटेस्ट का असर

जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष तन्मय चौधरी ने इस बदलाव को ऐतिहासिक करार दिया. उन्होंने बताया कि Gen Z प्रोटेस्ट का असर इस चुनाव पर 101% पड़ा है. जो लोग सोचते थे कि किसी बड़े राजनीतिक दल की छात्र इकाई के बिना डूसू का चुनाव नहीं लड़ा या जीता जा सकता, उस धारणा को इस बार के नतीजों ने ध्वस्त कर दिया है.

तन्मय चौधरी के अनुसार, दीपांशु शौकीन ने अपने जमीनी संघर्ष और मेहनत के दम पर सबसे बड़े मार्जिन के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करके इतिहास रचा है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए Gen Z प्रोटेस्ट के बाद बने माहौल ने चुनाव का रुख बदल दिया. राजनीतिक दलों को लग रहा था कि वे इस मूवमेंट को अपने पक्ष में भुना लेंगे, लेकिन ग्राउंड पर लगातार सक्रिय रहे निर्दलीय उम्मीदवारों विशेष यादव और दीपांशु शौकीन के पक्ष में एकतरफा माहौल बन गया. डूसू में यह एक नई छात्र राजनीति (विंग) की शुरुआत है, जहाँ बिना किसी बड़े संगठन की बैसाखी के भी आम छात्र जीतकर आ सकते हैं.

जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष तन्मय चौधरी (ETV Bharat)

'मनी-मसल' नहीं, मूलभूत अधिकार बने चुनाव का मुख्य मुद्दा

दिल्ली विश्वविद्यालय के आम छात्रों के अनुसार, यह अप्रत्याशित बदलाव इसलिए संभव हुआ क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने छात्रों की दैनिक समस्याओं और जमीनी मुद्दों को प्राथमिकता दी. छात्रों ने स्पष्ट किया कि अब सिर्फ चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी कर देने भर से काम नहीं चलेगा. इस बार आम छात्रों ने निम्नलिखित बुनियादी मुद्दों को लेकर निर्दलीय प्रत्याशियों का खुलकर समर्थन किया.

UGC से जुड़े मुद्दे और मनमानी फीस वृद्धि पर तत्काल रोक.

विश्वविद्यालय परिसर में 24 घंटे लाइब्रेरी सुविधा की उपलब्धता.

कैंपस में साफ पीने के पानी और वाटर कूलर जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था.

बता दें कि डूसू चुनाव के ये नतीजे स्पष्ट संदेश देते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र अब जागरूकता के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां धनबल और बाहुबल के बजाय निष्ठा, संघर्ष और आम छात्र के अधिकारों की बात करने वालों को ही कमान सौंपी जाएगी.

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