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दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में ABVP की बड़ी जीत, बीजेपी ने इसे राहुल गांधी की युवा राजनीति की नाकामी बताया

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2026 के नतीजे शनिवार, को घोषित हुए. मतदान शुक्रवार को हुआ था. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने चार केंद्रीय पदों में से तीन अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव जीते. उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन के पास गया. कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई को एक भी सीट नहीं मिली.

डूसू देश की छात्र राजनीति का सबसे प्रतिष्ठित मंच माना जाता है. देशभर के छात्र यहां पढ़ते हैं, इसलिए इसे 'मिनी इंडिया' भी कहा जाता है. एबीवीपी की लगातार जीत भाजपा के लिए युवा वर्ग में संगठन की पकड़ का संकेत है.

सूत्रों के अनुसार पार्टी इस नतीजे को आगामी चुनावी राज्यों में युवाओं के सामने रखने और उपलब्धि के रूप में पेश करने पर मंथन कर रही है. केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था और Gen Z को लेकर हो रहे हमलों के जवाब के रूप में भी भाजपा इसे विपक्ष के सामने रखने की तैयारी में है.

कुल मिलाकर एबीवीपी की जीत भाजपा के लिए कैंपस स्तर पर सकारात्मक संदेश तो है ही साथ ही यह भी दर्शाता है कि पार्टी कैसे छोटे से छोटे चुनाव को भी पूरी तल्लीनता के साथ और संगठन की मशीनरी, निरंतर उपस्थिति और स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर चुनावी मैदान में इन्हें रेखांकित करती है.

पार्टी को ये मालूम था कि छात्र संघ के चुनाव सिर्फ राष्ट्रीय नारे नहीं, बल्कि होस्टल, फीस, सुरक्षा और रोजमर्रा की समस्याओं से भी तय होते हैं. यही मंत्र पार्टी नेतृत्व ने कैंपस के चुनाव में छतें के सामने रखने की सलाह दी थी. ये चुनाव ऐसे समय में हुआ जब सत्य निकेतन की घटना और छात्रों के हॉस्टल की कमी को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां राज्य और केंद्र दोनों ही सरकार पर आरोप लगा रहीं थी.

साथ ही जनतंत्र आंदोलन को भी लगातार मुद्दा बनाया जा रहा था ऐसे में में मुद्दे हाथ लगने के बाद भी एनएसयूआई की पूरी हार कांग्रेस के छात्र संगठन के लिए एक बड़ी चेतावनी है, खासकर टिकट वितरण और आंतरिक एकता के मामले में. वहीं अब नए पैनल को भी छात्रों के वास्तविक मुद्दों पर काम करके यह साबित करना होगा कि चुनाव का जनादेश सिर्फ जीत तक सीमित नहीं रहता.

यह नतीजा ऐसे समय में आया है जब भाजपा की केंद्र सरकार लगातार Gen z मुद्दे और शिक्षा व्यवस्था में खामियों जैसे मुद्दे पर लगातार विपक्ष के निशाने पर है ऐसे में डूसू चुनाव के इस नतीजे ने मानों भाजपा की बांछे खिला कर रख दिन हैं भाजपा को यह कहने का मौका जरूर दे दिया है कि एनडीए सरकार की तरफ से देशभर में चलाए जा रही युवा कनेक्ट कार्यक्रम और युवाओं के कल्याण करो योजनाओं का असर इस चुनाव पर दिखता है. हालांकि इस चुनाव में कैंपस में राष्ट्रवादी सोच के साथ-साथ होस्टल, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं जैसे स्थानीय मुद्दों पर काम करने जैसे मुद्दों पर समर्थन मिला है.