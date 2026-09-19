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दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में ABVP की बड़ी जीत, बीजेपी ने इसे राहुल गांधी की युवा राजनीति की नाकामी बताया

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ABVP की जीत पर इटीवी भारत की वरिष्ठ संवादाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

DUSU Election Result 2026 ABVP Wins 3 Key Posts NSUI Rebel Gets VP Position
डूसू चुनाव 2026 के नतीजे, ABVP की बड़ी जीत (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 9:55 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2026 के नतीजे शनिवार, को घोषित हुए. मतदान शुक्रवार को हुआ था. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने चार केंद्रीय पदों में से तीन अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव जीते. उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन के पास गया. कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई को एक भी सीट नहीं मिली.

डूसू देश की छात्र राजनीति का सबसे प्रतिष्ठित मंच माना जाता है. देशभर के छात्र यहां पढ़ते हैं, इसलिए इसे 'मिनी इंडिया' भी कहा जाता है. एबीवीपी की लगातार जीत भाजपा के लिए युवा वर्ग में संगठन की पकड़ का संकेत है.

सूत्रों के अनुसार पार्टी इस नतीजे को आगामी चुनावी राज्यों में युवाओं के सामने रखने और उपलब्धि के रूप में पेश करने पर मंथन कर रही है. केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था और Gen Z को लेकर हो रहे हमलों के जवाब के रूप में भी भाजपा इसे विपक्ष के सामने रखने की तैयारी में है.

कुल मिलाकर एबीवीपी की जीत भाजपा के लिए कैंपस स्तर पर सकारात्मक संदेश तो है ही साथ ही यह भी दर्शाता है कि पार्टी कैसे छोटे से छोटे चुनाव को भी पूरी तल्लीनता के साथ और संगठन की मशीनरी, निरंतर उपस्थिति और स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर चुनावी मैदान में इन्हें रेखांकित करती है.

पार्टी को ये मालूम था कि छात्र संघ के चुनाव सिर्फ राष्ट्रीय नारे नहीं, बल्कि होस्टल, फीस, सुरक्षा और रोजमर्रा की समस्याओं से भी तय होते हैं. यही मंत्र पार्टी नेतृत्व ने कैंपस के चुनाव में छतें के सामने रखने की सलाह दी थी. ये चुनाव ऐसे समय में हुआ जब सत्य निकेतन की घटना और छात्रों के हॉस्टल की कमी को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां राज्य और केंद्र दोनों ही सरकार पर आरोप लगा रहीं थी.

साथ ही जनतंत्र आंदोलन को भी लगातार मुद्दा बनाया जा रहा था ऐसे में में मुद्दे हाथ लगने के बाद भी एनएसयूआई की पूरी हार कांग्रेस के छात्र संगठन के लिए एक बड़ी चेतावनी है, खासकर टिकट वितरण और आंतरिक एकता के मामले में. वहीं अब नए पैनल को भी छात्रों के वास्तविक मुद्दों पर काम करके यह साबित करना होगा कि चुनाव का जनादेश सिर्फ जीत तक सीमित नहीं रहता.

यह नतीजा ऐसे समय में आया है जब भाजपा की केंद्र सरकार लगातार Gen z मुद्दे और शिक्षा व्यवस्था में खामियों जैसे मुद्दे पर लगातार विपक्ष के निशाने पर है ऐसे में डूसू चुनाव के इस नतीजे ने मानों भाजपा की बांछे खिला कर रख दिन हैं भाजपा को यह कहने का मौका जरूर दे दिया है कि एनडीए सरकार की तरफ से देशभर में चलाए जा रही युवा कनेक्ट कार्यक्रम और युवाओं के कल्याण करो योजनाओं का असर इस चुनाव पर दिखता है. हालांकि इस चुनाव में कैंपस में राष्ट्रवादी सोच के साथ-साथ होस्टल, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं जैसे स्थानीय मुद्दों पर काम करने जैसे मुद्दों पर समर्थन मिला है.

मगर साथ ही इस चुनावी कैम्पेन के दौरान संगठन की मशीनरी और निरंतर उपस्थिति भी दिखी. जिससे ये भी साफ हुआ कि छात्र चुनाव सिर्फ राष्ट्रीय नारों से नहीं, होस्टल, फीस, सुरक्षा और रोजमर्रा की समस्याओं से भी तय होते हैं. कहीं ना कहीं इस चुनाव में एनएसयूआई की हार कांग्रेस के छात्र संगठन के लिए एक चेतावनी है,खासकर टिकट वितरण और आंतरिक एकता के मामले में. हालांकि, नए पैनल को अब वास्तविक मुद्दों पर काम करके साबित करना होगा कि जनादेश सिर्फ जीत तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसे जमीन पर भी उतारना होगा.

कुल मिलाकर, एबीवीपी की जीत भाजपा के लिए कैंपस स्तर पर सकारात्मक संदेश तो है ही साथ ही यह भी दर्शाता है कि पार्टी कैसे छोटे से छोटे चुनाव को भी पूरी तल्लीनता के साथ और संगठन की मशीनरी, निरंतर उपस्थिति और स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर चुनावी मैदान में इन्हें रेखांकित करती है.

एबीवीपी ने '3-0 एनएसयूआई' का नारा लगाया. नवनिर्वाचित अध्यक्ष यश डबास ने कहा कि यह सामंजस्य, देशभक्ति और संघ की सामूहिक ताकत की जीत है. उन्होंने होस्टल और पीजी की सुरक्षा ऑडिट को पहली प्राथमिकता बताया. सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना अभियान का केंद्र रही. दोनों तरफ के उम्मीदवारों ने सुरक्षा ऑडिट और नए होस्टल की मांग की. डबास ने हर कॉलेज में छात्राओं के लिए होस्टल और हेल्पलाइन की बात कही.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव का कहना है कि जंतर-मंतर आंदोलन और कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' अभियान के बावजूद युवाओं ने एबीवीपी को चुना. उन्होंने इसे राहुल गांधी की युवा राजनीति की नाकामी बताया.

भाजपा ने इसे युवाओं का भरोसा बताया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह जीत “राष्ट्र प्रथम” की विचारधारा और छात्र कल्याण के प्रति युवाओं के विश्वास को दर्शाती है. भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसे सकारात्मक छात्र राजनीति और विकसित भारत के विजन में युवा भागीदारी का प्रमाण बताया है.जबकि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने इसे ऐतिहासिक करार दिया. वहीं एबीवीपी ने जीत के बाद '3-0 एनएसयूआई' का नारा लगाया.

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