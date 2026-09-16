स्टूडेंट विंग के सदस्य लड़ सकते हैं चुनाव, DUSU चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट
याचिका में आरोप लगाया गया था कि डूसू चुनाव में इस तरह का राजनीतिक समर्थन लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन है.
Published : September 16, 2026 at 7:19 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी के छात्र विंग का सदस्य होने के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ( डूसू) चुनाव के उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने डूसू चुनावों से जुड़े लिंगदोह कमेटी के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाने वाली याचिका का निस्तारण करते हुए ये बातें कहीं.
याचिका में लिंगदोह कमेटी के नियमों का उल्लंघन करने खासकर उस नियम का जिसमें राजनीतिक पार्टियों के शामिल न होने की बात कही गई थी. याचिका में डूसू के चल रहे चुनावों को चुनौती दी गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि डूसू चुनावों से जुड़े लिंगदोह कमेटी के नियमों का उल्लंघन किया गया है, खासकर उस नियम का जिसमें राजनीतिक पार्टियों के शामिल न होने की बात कही गई थी.
याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा विजेता ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि यूनिवर्सिटी चुनाव के दौरान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है, जिसमें कहा गया था कि चुनाव राजनीतिक दल के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए. याचिका में डूसू चुनाव में न्यायिक हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि डूसू का चुनाव लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर होनी चाहिए. याचिका में लिंगदोह कमेटी की अनुशंसाओं की धारा 6.3 का जिक्र किया गया है, जिसमें छात्र संघों में राजनीतिक दलों से प्रतिनिधित्व रोकने की बात कही गई थी.
याचिका में आरोप लगाया गया था कि एनएसयूआई, एबीवीपी, एएसएपी, एसएफआई, आईसा जैसे संगठनों ने पैनल जारी किया और डूसू चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की. डूसू चुनाव में इस तरह का राजनीतिक समर्थन लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन है.
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