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DUSU Election 2026: नूपुर शर्मा के बाद नहीं बनी कोई महिला अध्यक्ष, क्या इस बार बदलेगा इतिहास?

1995 में डूसू अध्यक्ष रहीं अलका लांबा ने बताया कि मेरे समय और आज की छात्र राजनीति में बड़ा अंतर प्रचार के तौर-तरीकों का है. उस समय सोशल मीडिया, इंटरनेट और डिजिटल कैंपेन नहीं थे. छात्र नेता खुद पोस्टर और पर्चे तैयार करते थे और कैंपस में घूमकर छात्रों से संपर्क करते थे. आज चुनाव प्रचार का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया, वीडियो और रील तक पहुंच गया है. इसके साथ महिला उम्मीदवारों के सामने ऑनलाइन टिप्पणियों और व्यक्तिगत हमलों की चुनौती भी बढ़ी है. अलका लांबा ने बताया कि महिला और पुरुष उम्मीदवारों के सामने मूल राजनीतिक चुनौतियां समान हैं, लेकिन महिला उम्मीदवारों को सुरक्षा और सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत टिप्पणियों जैसी अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

डूसू के इतिहास में दो दौर विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं. पहला 1993 से 1996 का है, जब लगातार चार वर्षों तक महिला अध्यक्ष चुनी गईं. दूसरा 2005 से 2008 का है, जब रागिनी नायक, अमृता धवन, अमृता बहरी और नूपुर शर्मा लगातार चार वर्षों तक अध्यक्ष बनीं. यानी ऐसा नहीं था कि डूसू की राजनीति में महिलाएं केवल एक-दो बार अध्यक्ष पद तक पहुंचीं. एक समय ऐसा भी रहा जब लगातार चार-चार साल तक अध्यक्ष पद महिलाओं के पास रहा.

डूसू की चुनावी राजनीति में 1989 का साल अहम माना जाता है. इसी साल अंजू सचदेवा पहली महिला अध्यक्ष चुनी गईं. इसके बाद महिलाओं की अध्यक्ष पद पर मौजूदगी सिर्फ एक अपवाद नहीं रही, बल्कि अगले दो दशकों में कई बार महिला नेतृत्व देखने को मिला. चुनावी रिकॉर्ड के मुताबिक, डूसू में अब तक 11 महिलाएं अध्यक्ष चुनी गई हैं. इनमें कई नाम बाद में राष्ट्रीय और दिल्ली की राजनीति में भी सक्रिय रहे.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ यानी डूसू की राजनीति में महिला नेतृत्व की कहानी करीब चार दशक पुरानी है. 1989 में अंजू सचदेवा ने पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा था. इसके बाद 1990 और 2000 के दशक में कई महिलाओं ने लगातार अध्यक्ष पद हासिल किया. 1993 से 1996 और फिर 2005 से 2008 तक महिला अध्यक्षों का लगातार दौर भी देखने को मिला, लेकिन 2008 में नूपुर शर्मा के अध्यक्ष बनने के बाद अब तक कोई महिला डूसू अध्यक्ष नहीं बन सकी है. ऐसे में 2026 का चुनाव एक बार फिर महिला नेतृत्व के सवाल को केंद्र में ले आया है.

2008 के बाद महिला अध्यक्ष का इंतजार जरूर लंबा हुआ, लेकिन छात्र राजनीति में महिलाओं की भागीदारी खत्म नहीं हुई. अलग-अलग वर्षों में महिलाएं डूसू के चार केंद्रीय पदों और कॉलेज स्तर की छात्र राजनीति में सक्रिय रही हैं. 2024 के डूसू चुनाव में भी चार केंद्रीय पदों के लिए मैदान में उतरे 21 उम्मीदवारों में नौ महिलाएं थीं. हालांकि अध्यक्ष पद पर महिला उम्मीदवारों की संख्या और उनकी जीत का सवाल लगातार चर्चा में रहा है.

डूसू चुनाव: पिछले 10 सालों में महिलाओं का नामांकन (ETV Bharat)

साल 2025 में भी अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवार ने दावेदारी पेश की थी. जिसमें एनएसयूआई से अध्यक्ष पद के लिए जोसलीन नंदिता चौधरी और लेफ्ट गठबंधन AISA-SFI से अंजलि को चुनावी मैदान में उतारा गया था. इसके अलावा, एनएसयूआई से बगावत करके हिमांशी लांबा ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा था. लेकिन अध्यक्ष पद पर जीत महिला उम्मीदवार के खाते में नहीं आई. अब 2026 में फिर महिला चेहरों की मौजूदगी इस सवाल को और जरूरी बना रही है.

डूसू चुनाव: पिछले 10 सालों में महिलाओं का नामांकन (ETV Bharat)

क्या 2026 में खुलेगा महिला अध्यक्ष का रास्ता?

डूसू चुनाव 2026 में एबीवीपी और एनएसयूआई समेत कई छात्र संगठन मैदान में हैं. एबीवीपी ने अध्यक्ष पद के लिए यश डबास को उम्मीदवार बनाया है, जबकि उसके पैनल में रिया छाबड़ी सचिव पद की उम्मीदवार हैं. एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद के लिए विजय शंकर मीणा को उम्मीदवार बनाया है. जबकि उनके पैनल में नम्रता चौधरी सचिव पद की उम्मीदवार हैं. AISA-SFI (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे है.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में विजय साइन दिखाते हुए (File Photo)

एसएफआई ने स्टैंजिन डेस्क्यॉन्ग को सचिव पद पर चुनावी मैदान में हैं. संगठन ने छात्र हित, सुरक्षित कैंपस और बेहतर सुविधाओं को अपने अभियान का हिस्सा बनाया है. वहीं अन्य छात्र संगठनों और निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी भी मुकाबले को बहुकोणीय बना रही है. इस बार महिला उम्मीदवारों की मौजूदगी सिर्फ संख्या का सवाल नहीं है, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि क्या कोई महिला केंद्रीय पैनल के सबसे महत्वपूर्ण पद यानी अध्यक्ष पद तक पहुंचती है.

रिया छाबड़ी सचिव पद की उम्मीदवार (ETV Bharat)

इस बार मुद्दे भी बदले और सवाल भी

2026 का चुनाव ऐसे समय हो रहा है जब छात्रों के लिए हॉस्टल, सुरक्षित आवास, पीजी की स्थिति, फीस, कैंपस सुरक्षा और शिक्षा से जुड़े मुद्दे अहम हैं. सत्य निकेतन में छात्र आवास से जुड़ी इमारत दुर्घटना के बाद सुरक्षित और किफायती आवास का मुद्दा चुनावी बहस के केंद्र में आया है. अलका लांबा भी छात्रसंघ की भूमिका को केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं मानतीं. उनके मुताबिक किसी भी संगठन से अध्यक्ष चुना जाए, उसे सभी छात्रों के लिए काम करना चाहिए और छात्र समस्याओं को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने उठाना चाहिए.

अलका लांबा, पूर्व अध्यक्ष, DUSU (ETV Bharat)

फीस से हॉस्टल तक, छात्र राजनीति की बदलती तस्वीर

डूसू चुनाव में छात्रसंघ शुल्क भी समय के साथ चर्चा का विषय रहा है. अलका लांबा का कहना है कि छात्र सुविधाओं पर सवाल उठाने से पहले राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को अपने खर्च और सुविधाओं पर भी सवाल स्वीकार करने चाहिए. आज डूसू की राजनीति का दायरा पोस्टर और पर्चे से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है. लेकिन छात्र नेताओं के सामने मूल सवाल शिक्षा, हॉस्टल, सुरक्षा, फीस और छात्रों की आवाज को विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाना अब भी वही हैं.

अनन्या रतूड़ी, अध्यक्ष पद की उम्मीवार (ETV Bharat)

1989 में अंजू सचदेवा से शुरू हुआ महिला अध्यक्षों का सफर 1993-96 और 2005-08 के लगातार दौर से गुजरते हुए 2008 में नूपुर शर्मा तक पहुंचा. इसके बाद करीब 18 साल से डूसू को महिला अध्यक्ष का इंतजार है. इसलिए 2026 का चुनाव केवल यह तय नहीं करेगा कि अगला डूसू अध्यक्ष कौन होगा. यह भी बताएगा कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में महिला नेतृत्व एक बार फिर केंद्रीय भूमिका में लौटता है.

नम्रता चौधरी सचिव पद की उम्मीदवार (ETV Bharat)

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