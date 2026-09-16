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DUSU Election 2026: कल सुबह थमेगा प्रचार का शोर, 18 को मतदान; जानें पूरी डिटेल

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए 18 सितंबर को मतदान होगा जब्की मतगणना 19 सितंबर को मल्टीपर्पज हॉल में की जाएगी.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव प्रचार
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव प्रचार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2026 at 4:27 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के लिए चल रहा प्रचार अभियान गुरुवार सुबह 8:30 बजे थम जाएगा. इसके बाद उम्मीदवार और छात्र संगठन सार्वजनिक रूप से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे. प्रचार खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का पूरा फोकस 18 सितंबर को होने वाले मतदान की तैयारियों पर रहेगा.

DUSU के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राजकिशोर शर्मा ने बताया कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, विद्यार्थियों की सुविधा और ईवीएम से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं. मतदान के बाद कॉलेज स्तर पर प्रक्रिया पूरी होगी, जबकि डूसू के केंद्रीय पदों की मतगणना 19 सितंबर को विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में होगी.

गुरुवार सुबह तक आखिरी मौका

डूसू चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवारों ने प्रचार के आखिरी दौर में पूरी ताकत झोंक दी है. कॉलेजों और कैंपस में विद्यार्थियों से संपर्क, पर्चे, बैठकों और सोशल मीडिया के जरिए उम्मीदवार अपने मुद्दे छात्रों तक पहुंचा रहे हैं. अब प्रचार के लिए समय बेहद सीमित रह गया है. 17 सितंबर की सुबह 8:30 के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद हो जाएगा. इसके बाद उम्मीदवारों और छात्र संगठनों को चुनावी प्रचार से संबंधित गतिविधियों पर रोक का पालन करना होगा.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (ETV Bharat)

नए छात्र भी डाल सकेंगे वोट

प्रचार खत्म होने के अगले दिन यानी 18 सितंबर को डूसू चुनाव के लिए मतदान होगा. प्रथम वर्ष में इस सत्र में दाखिला लेने वाले जिन विद्यार्थियों को अभी तक कॉलेज का आई-कार्ड नहीं मिला है, उनके लिए भी मतदान की व्यवस्था की गई है. ऐसे विद्यार्थी कॉलेज की प्रमाणित फीस रसीद और सरकारी पहचान पत्र के जरिए अपनी पहचान साबित कर मतदान कर सकेंगे. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए विद्यार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन की व्यवस्था करने के निर्देश कॉलेजों को दिए हैं. वहीं, जिन विद्यार्थियों के पास वैध कॉलेज आई-कार्ड है, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान करेंगे.

मतदान केंद्रों पर पानी से लेकर छाया तक का इंतजाम

मतदान के दौरान विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कॉलेजों को मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. कतार में खड़े होने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त स्थान, धूप से बचाव, पीने का पानी और बैठने की व्यवस्था करने को कहा गया है. जरूरत के अनुसार पंखे और बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था भी रखने के निर्देश हैं. मतदान केंद्रों तक पहुंचने में विद्यार्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए मतदान स्थल पर संकेतक और सहायता की व्यवस्था भी की गई है.

पुलिस के साथ कॉलेज प्रशासन भी संभालेगा सुरक्षा

डूसू चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों को विशेष निर्देश दिए हैं. प्राचार्यों और विभागाध्यक्षों से पुलिस से पर्याप्त सुरक्षा लेने के साथ अपने स्तर पर भी सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करने को कहा गया है. शिक्षकों से भी मतदान के दौरान प्रशासन का सहयोग करने और कैंपस में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है. मतदान केंद्रों पर विद्यार्थियों की आवाजाही और कतार को व्यवस्थित रखने पर भी ध्यान दिया जाएगा.

EVM में समस्या हुई तो 5 से 10 मिनट में पहुंचेगी मदद

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राजकिशोर शर्मा ने मतदान के दौरान ईवीएम में तकनीकी समस्या आने की स्थिति में की गई व्यवस्था की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि किसी मतदान केंद्र पर ईवीएम में दिक्कत आती है तो संबंधित टीम से तत्काल संपर्क किया जाएगा. उन्होंने बताया कि समस्या की जानकारी मिलने के बाद करीब 5 से 10 मिनट में आवश्यक मदद पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. जरूरत पड़ने पर ईवीएम को बदला जाएगा या तकनीकी स्तर पर उसे ठीक किया जाएगा.

मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को सुरक्षित तरीके से निर्धारित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था रहेगी. कॉलेजों में मतगणना की प्रक्रिया उसी दिन या अगले दिन पूरी की जा सकती है. वहीं डूसू के केंद्रीय पदों के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर मतगणना 19 सितंबर को होगी. मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राजकिशोर शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय स्तर की मतगणना 19 सितंबर को मल्टीपर्पज हॉल में की जाएगी. मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित तरीके से मतगणना स्थल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित चुनाव अधिकारियों और कॉलेज प्रशासन की होगी.


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