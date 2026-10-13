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दुष्यंत गौतम बने सिक्किम के राज्यपाल, बोले- संविधान को ध्यान में रखकर करूंगा काम

दुष्यंत गौतम बने सिक्किम के राज्यपाल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. राष्ट्रपति की ओर से पांच राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा के बाद दुष्यंत गौतम को नई संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनकी नियुक्ति की खबर सामने आते ही समर्थकों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल देखने को मिला.

नियुक्ति की घोषणा के बाद दिल्ली के शाहदरा स्थित दुष्यंत गौतम के आवास पर बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया. समर्थकों और शुभचिंतकों ने उनसे मुलाकात कर नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं. इस नियुक्ति को उनके राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है.

पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम को सिक्किम के नए राज्यपाल नियुक्त (ETV Bharat) पीएम मोदी का किया धन्यवाद राज्यपाल पद की नियुक्ति होने के बाद दुष्यंत गौतम ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करेंगे. मैं संविधान को ध्यान में रखते हुए ही वहां की मौजूदा सरकार के साथ मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य़ करेंगे. दुष्यंत गौतम बने सिक्किम के राज्यपाल (ETV Bharat) बता दें कि दुष्यंत गौतम भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद के तौर पर उनकी राजनीतिक पहचान रही है. अब सिक्किम के राज्यपाल के रूप में उनकी नई भूमिका पर राजनीतिक हलकों और उनके समर्थकों की नजर रहेगी.