दुष्यंत गौतम बने सिक्किम के राज्यपाल, बोले- संविधान को ध्यान में रखकर करूंगा काम
दुष्यंत गौतम भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभा चुके हैं.
Published : October 13, 2026 at 8:20 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. राष्ट्रपति की ओर से पांच राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा के बाद दुष्यंत गौतम को नई संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनकी नियुक्ति की खबर सामने आते ही समर्थकों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल देखने को मिला.
नियुक्ति की घोषणा के बाद दिल्ली के शाहदरा स्थित दुष्यंत गौतम के आवास पर बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया. समर्थकों और शुभचिंतकों ने उनसे मुलाकात कर नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं. इस नियुक्ति को उनके राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है.
पीएम मोदी का किया धन्यवाद
राज्यपाल पद की नियुक्ति होने के बाद दुष्यंत गौतम ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करेंगे. मैं संविधान को ध्यान में रखते हुए ही वहां की मौजूदा सरकार के साथ मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य़ करेंगे.
बता दें कि दुष्यंत गौतम भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद के तौर पर उनकी राजनीतिक पहचान रही है. अब सिक्किम के राज्यपाल के रूप में उनकी नई भूमिका पर राजनीतिक हलकों और उनके समर्थकों की नजर रहेगी.
सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक पर्वतीय राज्य है. इसकी राजधानी गंगटोक है. हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं, प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध सिक्किम भौगोलिक और सामरिक, दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. सिक्किम की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं, जबकि इसके दक्षिण में पश्चिम बंगाल स्थित है. अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे होने के कारण यह राज्य भारत की सामरिक और सुरक्षा संबंधी दृष्टि से भी खास महत्व रखता है.
राज्यपाल के तौर पर दुष्यंत गौतम की भूमिका संवैधानिक प्रावधानों के तहत महत्वपूर्ण होगी. राज्यपाल राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं.
दुष्यंत गौतम की नियुक्ति के बाद अब उनके आगामी कार्यकाल को लेकर समर्थकों और शुभचिंतकों में उत्सुकता है. दिल्ली स्थित उनके आवास पर मिल रही बधाइयों के बीच इस नई जिम्मेदारी को उनके सार्वजनिक जीवन का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है.
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