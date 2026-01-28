कौन है ड्रग तस्कर धर्मेश चुनारा? सास के घर से गिरफ्तार, GEN-Z आंदोलन में नेपाल की जेल तोड़कर हुआ था फरार
धर्मेश चुनारा को अहमदाबाद के कागड़ापीठ इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया. वह नेपाल की जेल से फरार हो गया था.
Published : January 28, 2026 at 8:05 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात की अहमदबाद डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जांच में पता चला है कि आरोपी बैंकॉक-नेपाल-काठमांडू रूट पर हाइब्रिड गांजा सप्लाई कर रहा था.
बता दें कि, अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (JCP) शरद सिंघल के दिशानिर्देश में धर्मेश चुनारा नाम के एक 32 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.
पिछले साल, आरोपी धर्मेश बैंकॉक से 13 किलो हाइब्रिड गांजा नेपाल ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया. इस 13 किलो हाइब्रिड गांजे की अनुमानित कीमत करीब 13 करोड़ रुपये बताई जा रही है. धर्मेश चुनारा को नेपाल की जेल में भेजा गया था, लेकिन बाद में नेपाल में चल रहे Gen Z मूवमेंट के दौरान वह जेल से भागने में कामयाब हो गया. जांच में पता चला है कि यह आरोपी पहले भी नेपाल के रास्ते भारत में गांजा ला चुका है.
जेल से भागने के बाद आरोपी पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचा और वहां से फ्लाइट से अहमदाबाद आया. क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि आरोपी अहमदाबाद के कागड़ापीठ इलाके में अपनी सास के घर में छिपा हुआ है. क्राइम ब्रांच ने आनन-फानन में उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया.
जांच में यह भी पता चला है कि इस आरोपी की सास एक लिस्टेड बूटलेगर यानी की अवैध शराब विक्रेता है, जो कागड़ापीठ इलाके में शराब बेचने का काम कर रही थी. पुलिस पूछताछ में आरोपी की सास ने दावा किया है कि जैसे-जैसे धर्मेश का कर्ज बढ़ता गया, वह भी शराब के धंधे में शामिल हो गया.
फिलहाल आरोपी से कड़ी पूछताछ चल रही है. उसके संपर्क में कौन-कौन था, ड्रग्स सप्लाई का नेटवर्क कितना बड़ा है और वह नेपाल की जेल से कैसे भागा, इसकी डिटेल में जांच की जा रही है.
क्राइम ब्रांच आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल रही है और जल्द ही उसे सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की कार्रवाई की जाएगी. अभी पूरे मामले की जांच चल रही है और आगे कई खुलासे होने की संभावना है.
