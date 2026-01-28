ETV Bharat / bharat

कौन है ड्रग तस्कर धर्मेश चुनारा? सास के घर से गिरफ्तार, GEN-Z आंदोलन में नेपाल की जेल तोड़कर हुआ था फरार

अहमदाबाद: गुजरात की अहमदबाद डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जांच में पता चला है कि आरोपी बैंकॉक-नेपाल-काठमांडू रूट पर हाइब्रिड गांजा सप्लाई कर रहा था.

बता दें कि, अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (JCP) शरद सिंघल के दिशानिर्देश में धर्मेश चुनारा नाम के एक 32 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

पिछले साल, आरोपी धर्मेश बैंकॉक से 13 किलो हाइब्रिड गांजा नेपाल ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया. इस 13 किलो हाइब्रिड गांजे की अनुमानित कीमत करीब 13 करोड़ रुपये बताई जा रही है. धर्मेश चुनारा को नेपाल की जेल में भेजा गया था, लेकिन बाद में नेपाल में चल रहे Gen Z मूवमेंट के दौरान वह जेल से भागने में कामयाब हो गया. जांच में पता चला है कि यह आरोपी पहले भी नेपाल के रास्ते भारत में गांजा ला चुका है.

जेल से भागने के बाद आरोपी पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचा और वहां से फ्लाइट से अहमदाबाद आया. क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि आरोपी अहमदाबाद के कागड़ापीठ इलाके में अपनी सास के घर में छिपा हुआ है. क्राइम ब्रांच ने आनन-फानन में उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया.