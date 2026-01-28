ETV Bharat / bharat

कौन है ड्रग तस्कर धर्मेश चुनारा? सास के घर से गिरफ्तार, GEN-Z आंदोलन में नेपाल की जेल तोड़कर हुआ था फरार

धर्मेश चुनारा को अहमदाबाद के कागड़ापीठ इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया. वह नेपाल की जेल से फरार हो गया था.

nepal during the gen z movement drug supplier who escaped from jail was caught in ahmedabad
नेपाल की जेल से भागा ड्रग सप्लायर अहमदाबाद में पकड़ा गया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद: गुजरात की अहमदबाद डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जांच में पता चला है कि आरोपी बैंकॉक-नेपाल-काठमांडू रूट पर हाइब्रिड गांजा सप्लाई कर रहा था.

बता दें कि, अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (JCP) शरद सिंघल के दिशानिर्देश में धर्मेश चुनारा नाम के एक 32 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

पिछले साल, आरोपी धर्मेश बैंकॉक से 13 किलो हाइब्रिड गांजा नेपाल ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया. इस 13 किलो हाइब्रिड गांजे की अनुमानित कीमत करीब 13 करोड़ रुपये बताई जा रही है. धर्मेश चुनारा को नेपाल की जेल में भेजा गया था, लेकिन बाद में नेपाल में चल रहे Gen Z मूवमेंट के दौरान वह जेल से भागने में कामयाब हो गया. जांच में पता चला है कि यह आरोपी पहले भी नेपाल के रास्ते भारत में गांजा ला चुका है.

जेल से भागने के बाद आरोपी पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचा और वहां से फ्लाइट से अहमदाबाद आया. क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि आरोपी अहमदाबाद के कागड़ापीठ इलाके में अपनी सास के घर में छिपा हुआ है. क्राइम ब्रांच ने आनन-फानन में उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया.

जांच में यह भी पता चला है कि इस आरोपी की सास एक लिस्टेड बूटलेगर यानी की अवैध शराब विक्रेता है, जो कागड़ापीठ इलाके में शराब बेचने का काम कर रही थी. पुलिस पूछताछ में आरोपी की सास ने दावा किया है कि जैसे-जैसे धर्मेश का कर्ज बढ़ता गया, वह भी शराब के धंधे में शामिल हो गया.

फिलहाल आरोपी से कड़ी पूछताछ चल रही है. उसके संपर्क में कौन-कौन था, ड्रग्स सप्लाई का नेटवर्क कितना बड़ा है और वह नेपाल की जेल से कैसे भागा, इसकी डिटेल में जांच की जा रही है.

क्राइम ब्रांच आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल रही है और जल्द ही उसे सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की कार्रवाई की जाएगी. अभी पूरे मामले की जांच चल रही है और आगे कई खुलासे होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: बेंगलुरु: 11.5 kg सोना-हीरा, 5 kg चांदी, 11.5 लाख कैश, बिजनेसमैन के घर बड़ी चोरी

TAGGED:

GEN Z MOVEMENT
DRUG SUPPLIER
DRUG SUPPLIER ESCAPED FROM JAIL
NEPAL JAIL
DRUG SUPPLIER CAUGHT FROM AHMEDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.