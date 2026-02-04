ETV Bharat / bharat

देहरादून बस हादसा: एक तरफ पड़े थे तीन शव, दूसरी तरफ ₹3.20 लाख के लिए लड़ रहे थे लोग, जानें क्या था माजरा

बैग पुलिस ने कब्जे मे लिया था. इसकी जानकारी मौके पर उच्चाधिकारियों को भी दी गई. बैग के संबंध में जानकारी की गई, तो बस दुर्घटना मे घायल व्यक्ति की फोन पर पुलिस की बात हुई. मौके पर घायल व्यक्ति की बेटी को एसडीएम चकराता की मौजदूगी में रुपयों से भरा बैग सौंपा दिया गया था. -दीपक धारीवाल, थाना प्रभारी, कालसी-

दुर्घटनाग्रस्त बस में मिला नोटों से भरा बैग: देहरादून जिले के हरिपुर कोटी मीनस मोटर मार्ग पर क्वानू गांव के समीप सुखोई गदेरे के पास हुए बस हादसे के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. हादसे में स्थानीय लोगों ने घायलों का सबसे पहले रेस्क्यू किया. इस दौरान लोगों को रुपयों से भरा एक बैग भी मिला. बैग में करीब 3 लाख 20 हजार रुपए बताए जा रहे हैं. बैग मिलते ही कुछ लोग बैग को अपने रिश्तेदार का बताने लगे. पैसों के लिए लोग लड़ने-झगड़ने लगे. इतने में मौके पर पंहुची पुलिस ने बैग अपने कब्जे में ले लिया.

विकासनगर: उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर मंगलवार को हुए बस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. करीब 12 लोग घायल हो गए थे. इस हादसे के बाद दुर्घटनास्थल पर एक अजीब घटना भी हुई. दरअसल एक तरह हादसे में मारे गए 3 लोगों के शव पड़े थे. दूसरी तरफ वहां नोटों से भरा एक बैग भी मिला था. इस बैग के पैसों को अपना बताते हुए लोग झगड़ पड़े थे.

नायब तहसीलदार राजेन्द्र लाल ने पूछताछ के बाद संतुष्ट होने पर बैग घायल यात्री के परिजनों को सौंप दिया. घायल व्यक्ति की बेटी ने नायब तहसीलदार से बैग रिसीव किया. घायल व्यक्ति का परिवार हिमाचल प्रदेश के नेरवा के रहने वाला है. बैग सौंपते समय सबूत के तौर पर तस्वीर भी ली गई है.

नेरवा के अब्दुल कयूम का था नोटों से भरा बैग: नायब तहसीलदार ने जो रिपोर्ट तैयार की उसके अनुसार दुर्घटनाग्रस्त बस में नोटों से भरा बैग घायल यात्री अब्दुल कयूम का था. 36 साल के अब्दुल कयूम की हिमाचल के नेरवा में क्रॉकरी की दुकान है. रिपोर्ट के अनुसार घायल अब्दुल कयूम को विकास नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जब पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस की तलाशी ली तो उन्हें काले रंग का कपड़े का बैग मिला. तलाशी के दौरान बैग में 3 लाख 20 हजार रुपयों के साथ अब्दूल कयूम का पैन कार्ड और फोटो पहचान पत्र बरामद हुआ. हादसे की खबर मिलते ही अब्दुल कयूम के परिजन भी दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए थे. उनसे आईडी की शिनाख्त कराई गयी. अब्दुल कयूम के दूरभाष नंबर भी बात की गई. माकूल शिनाख्त होने के बाद नोटों से भरा बैग उनके परिजनों को सौंपा गया. अब्दुल कयूम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं. पुलिस ने नोटों का जो विवरण दिया है वो इस प्रकार है.

दुर्घटनाग्रस्त बस में बैग से मिले नोटों का विवरण

100 रुपए के 7 नोट, कुल 700 रुपए

200 रुपए के 9 नोट, कुल 1800 रुपए

500 रुपए के 635 नोट, कुल 317,500 रुपए

कुल 3,20,000 रुपए

जिन परिजनों को नोटों से भरा बैग सौंपा गया रिपोर्ट में उनके नामों का भी जिक्र है. नाम इस प्रकार हैं.

नोट प्राप्तकर्ता

सानिया

समीर

फैजान

मंगलवार को चकराता के क्वानू में बस खाई में गिरी थी: बता दें कि चकराता बस दुर्घटना का असली कारण मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार एक ट्रक को पास देना था. बस सड़क की निचली साइड वाली दीवार के ऊपर चली गयी. बस के भार से दीवार ढह गई. बस असंतुलित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में एक गदेरे में जा गिरी. इस घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. मृतकों में दो महिलाएं और एक पुरुष की पहचान की गई. घायलों को स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू कर निजी वाहनों और एम्बुलेंस के माध्यम से विकासनगर अस्पताल भेजा गया. गम्भीर घायलों को देहरादून के अन्य अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया.

