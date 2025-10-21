ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम दीपावली पत्र में लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में हुआ धर्म का पालन और अन्याय का बदला लिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PTI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इसे ऊर्जा और उत्साह से भरा त्योहार बताया. राष्ट्र के नाम एक पत्र में उन्होंने कहा कि यह दीपावली अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद दूसरा उत्सव है. प्रधानमंत्री ने भगवान राम के जीवन से सीख लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की. इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसने धर्म की रक्षा की और अन्याय का बदला लिया. भगवान श्री राम हमें धर्म की रक्षा करना सिखाते हैं और अन्याय से लड़ने का साहस भी देते हैं. इसका जीता जागता उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि अन्याय का बदला भी लिया.' इस दीपावली के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दीप उन दूरदराज के इलाकों सहित कई जिलों को रोशन करेंगे जहाँ नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद का सफाया हो चुका है. उन्होंने उन लोगों की सराहना की जिन्होंने हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने, नक्सलवाद को त्यागने और संविधान को अपनाने का साहस दिखाया है. उन्होंने इसे भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में लिखा,'यह दीपावली विशेष रूप से इसलिए खास है क्योंकि पहली बार देश भर के कई जिलों में जिनमें दूरदराज के इलाके भी शामिल हैं, दीप जलाए जाएँगे ये वे जिले हैं जहाँ नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद का जड़ से सफाया हो चुका है. हाल के दिनों में हमने कई लोगों को हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल होते और हमारे देश के संविधान में आस्था व्यक्त करते देखा है. यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.'