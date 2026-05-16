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'I Love You PAPA', प्रतीक यादव की बेटी के आखिरी मैसेज ने सबको किया भावुक, रोते हुए अस्थियों के साथ किया प्रवाहित

हरिद्वार गंगा नदी में प्रतीक यादव की अस्थियां विसर्जित करने के दौरान उनकी बेटी ने पिता को संदेश भेजा. ये देख सब भावुक हो गए.

Pratik Yadav ashes immersed
प्रतीक यादव की बेटी के आखिरी मैसेज ने सबको किया भावुक (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 16, 2026 at 7:50 PM IST

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हरिद्वार: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की अस्थियां हरिद्वार के वीआईपी घाट पर विधि विधान के साथ मां गंगा में विसर्जित की गईं. उनके तीर्थ पुरोहित शैलेश मोहन ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्थित विसर्जन कर्म संपन्न कराया. अपर्णा यादव के साथ दोनों बेटियां भी साथ आई थीं. लेकिन मां गंगा के तट पर उसी दौरान एक ऐसा भावुक पल देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दीं. प्रतीक यादव के अस्थि विसर्जन के दौरान उनकी मासूम छोटी बेटी पद्मजा ने अपने पिता को ऐसा अंतिम संदेश दिया, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो उठा.

बेटी बार-बार भावुक हो रही थी और अपने पिता की अस्थियों को गंगा में बहते हुए देख रही थी. इस बीच पद्मजा की आंखों से आंसू आने लगे तो बराबर में बैठे चाचा आदित्य यादव ने उसके सिर पर हाथ फेरकर सांत्वना दी. मीडिया से बातचीत के दौरान आदित्य यादव ने प्रतीक यादव के अचानक हुए निधन को पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ी क्षति बताया.

'I Love You PAPA', प्रतीक यादव की बेटी के आखिरी मैसेज ने सबको किया भावुक (VIDEO-ETV Bharat)

अस्थि विसर्जन के समय बेटी अपने हाथों में एक छोटा सा कार्ड पकड़े हुए थी. उस कार्ड पर 'आई लव यू पापा लिखा' हुआ था. साथ ही एक छोटा सा दिल भी बना हुआ था. मां गंगा की लहरों के बीच जब बच्ची ने वह कार्ड अपने पिता की अस्थियों के साथ प्रवाहित किया, तो घाट पर मौजूद लोगों की आंखें भर आईं.

Pratik Yadav ashes immersed
अस्थियों के साथ आखिरी संदेश भी गंगा में किया प्रवाहित (PHOTO-ETV Bharat)

अस्थि विसर्जन के दौरान मां अर्पणा यादव भी भावुक नजर आई. बेटी को उदास और भावुक देखकर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और सीने से लगा लिया. बेटी के इस पल ने वहां मौजूद लोगों को झकझोर दिया.

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छोटी बेटी ने रोते हुए पिता को दिया संदेश (PHOTO-ETV Bharat)

अस्थि विसर्जन की पूरी प्रक्रिया विधि विधान के साथ संपन्न हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा और भावनात्मक क्षण बेटी के उस मासूम संदेश का रहा, जिसने एक पिता बेटी के रिश्ते की गहराई को बिना कुछ कहे बयां कर दिया. अब सोशल मीडिया पर यह फोटो चर्चा का विषय बन गई है.

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चाचा आदित्य यादव ने बेटी को दी सांत्वना (PHOTO-ETV Bharat)

लोगों का कहना है कि दो मासूम बेटियों के पिता का अचानक चले जाना उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी क्षति है, जिसकी कभी भी भरपाई नहीं की जा सकती है.

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बेटी के कार्ड पर 'आई लव यू पापा' लिखकर किया पिता को याद (PHOTO-ETV Bharat)

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