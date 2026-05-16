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'I Love You PAPA', प्रतीक यादव की बेटी के आखिरी मैसेज ने सबको किया भावुक, रोते हुए अस्थियों के साथ किया प्रवाहित

हरिद्वार: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की अस्थियां हरिद्वार के वीआईपी घाट पर विधि विधान के साथ मां गंगा में विसर्जित की गईं. उनके तीर्थ पुरोहित शैलेश मोहन ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्थित विसर्जन कर्म संपन्न कराया. अपर्णा यादव के साथ दोनों बेटियां भी साथ आई थीं. लेकिन मां गंगा के तट पर उसी दौरान एक ऐसा भावुक पल देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दीं. प्रतीक यादव के अस्थि विसर्जन के दौरान उनकी मासूम छोटी बेटी पद्मजा ने अपने पिता को ऐसा अंतिम संदेश दिया, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो उठा.

बेटी बार-बार भावुक हो रही थी और अपने पिता की अस्थियों को गंगा में बहते हुए देख रही थी. इस बीच पद्मजा की आंखों से आंसू आने लगे तो बराबर में बैठे चाचा आदित्य यादव ने उसके सिर पर हाथ फेरकर सांत्वना दी. मीडिया से बातचीत के दौरान आदित्य यादव ने प्रतीक यादव के अचानक हुए निधन को पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ी क्षति बताया.

'I Love You PAPA', प्रतीक यादव की बेटी के आखिरी मैसेज ने सबको किया भावुक (VIDEO-ETV Bharat)

अस्थि विसर्जन के समय बेटी अपने हाथों में एक छोटा सा कार्ड पकड़े हुए थी. उस कार्ड पर 'आई लव यू पापा लिखा' हुआ था. साथ ही एक छोटा सा दिल भी बना हुआ था. मां गंगा की लहरों के बीच जब बच्ची ने वह कार्ड अपने पिता की अस्थियों के साथ प्रवाहित किया, तो घाट पर मौजूद लोगों की आंखें भर आईं.