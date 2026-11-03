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SPECIAL: हैदराबाद के फूलों से सजेगी रांची की दिवाली, 45 साल से कायम दो शहरों के बीच कारोबार का अनोखा रिश्ता

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

रांची: दिवाली का त्योहार आते ही शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगती है. घरों की साफ-सफाई से लेकर सजावट तक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. कोई दीये खरीदता है तो कोई रंग-बिरंगी झालरों से अपना घर सजाता है. लेकिन रांची के अपर बाजार स्थित सेवा सदन गली में दिवाली की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है. यहां रंग-बिरंगे कृत्रिम फूलों की दुकानों के साथ करीब 45 साल पुरानी एक ऐसी परंपरा भी सजती है, जो हैदराबाद और रांची को कारोबार के रिश्ते में बांधे हुए है. इन दुकानों पर बिकने वाले फूल सिर्फ सजावट का सामान नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे कई परिवारों की मेहनत, पुश्तैनी हुनर और पीढ़ियों से चली आ रही रोजी-रोटी की कहानी छिपी है.

करीब चार से साढ़े चार दशक से हैदराबाद के व्यापारी हर साल दिवाली के मौसम में रांची पहुंचते हैं. इस बार भी 30 से 35 व्यापारियों का समूह यहां आया है. इनमें कई ऐसे परिवार हैं, जिनके पिता और दादा भी इसी कारोबार के लिए रांची आया करते थे. अब उनके बेटे और परिवार की नई पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है. किसी ने अपने पिता से कारोबार की बारीकियां सीखी हैं तो कोई बचपन से ही दुकान सजाने और ग्राहकों को सामान बेचने के बीच बड़ा हुआ है. समय बदला, बाजार बदला और सजावट के तरीके भी बदले, लेकिन रांची आने का यह सिलसिला आज भी बरकरार है.