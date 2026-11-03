SPECIAL: हैदराबाद के फूलों से सजेगी रांची की दिवाली, 45 साल से कायम दो शहरों के बीच कारोबार का अनोखा रिश्ता
दीपावली पर हैदराबाद से कई कारोबारी रांची आकर अपने कृत्रिम फूलों का कारोबार करते हैं. रांची से चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 9:07 PM IST
रांची: दिवाली का त्योहार आते ही शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगती है. घरों की साफ-सफाई से लेकर सजावट तक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. कोई दीये खरीदता है तो कोई रंग-बिरंगी झालरों से अपना घर सजाता है. लेकिन रांची के अपर बाजार स्थित सेवा सदन गली में दिवाली की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है. यहां रंग-बिरंगे कृत्रिम फूलों की दुकानों के साथ करीब 45 साल पुरानी एक ऐसी परंपरा भी सजती है, जो हैदराबाद और रांची को कारोबार के रिश्ते में बांधे हुए है. इन दुकानों पर बिकने वाले फूल सिर्फ सजावट का सामान नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे कई परिवारों की मेहनत, पुश्तैनी हुनर और पीढ़ियों से चली आ रही रोजी-रोटी की कहानी छिपी है.
करीब चार से साढ़े चार दशक से हैदराबाद के व्यापारी हर साल दिवाली के मौसम में रांची पहुंचते हैं. इस बार भी 30 से 35 व्यापारियों का समूह यहां आया है. इनमें कई ऐसे परिवार हैं, जिनके पिता और दादा भी इसी कारोबार के लिए रांची आया करते थे. अब उनके बेटे और परिवार की नई पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है. किसी ने अपने पिता से कारोबार की बारीकियां सीखी हैं तो कोई बचपन से ही दुकान सजाने और ग्राहकों को सामान बेचने के बीच बड़ा हुआ है. समय बदला, बाजार बदला और सजावट के तरीके भी बदले, लेकिन रांची आने का यह सिलसिला आज भी बरकरार है.
हैदराबाद के बाजारों से रांची तक पहुंचता है सामान
इन व्यापारियों का जुड़ाव हैदराबाद के उन बाजारों से है, जहां कृत्रिम फूलों और सजावटी सामानों का बड़ा कारोबार होता है. बेगम बाजार, सिद्दीअंबर बाजार और फीलखाना जैसे इलाकों से ये व्यापारी अलग-अलग डिजाइन के फूल, सजावटी सामग्री और कच्चा माल लेकर रांची पहुंचते हैं. हैदराबाद के बाजारों में कृत्रिम फूलों की हजारों किस्में उपलब्ध हैं. इनमें आर्टिफिशियल गुलाब, गेंदे की लड़ियां, रंगीन पत्तियां, लटकने वाले फूल, सजावटी बेलें, तोरण और बैकड्रॉप मैट्स शामिल हैं. अलग-अलग रंग और डिजाइन के कारण ग्राहक अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार सामान चुन सकते हैं.
दुकान पर ही हाथों से तैयार होती है सजावट
इन दुकानों की एक खास बात यह भी है कि यहां केवल तैयार सामान की बिक्री नहीं होती. कई व्यापारी हैदराबाद से फूल और दूसरी सजावटी सामग्री लेकर आते हैं और रांची में अपने हाथों से उनकी लड़ियां, मालाएं और सजावटी डिजाइन तैयार करते हैं. फूलों को एक खास क्रम में जोड़ना, रंगों का तालमेल बैठाना और उन्हें आकर्षक रूप देना इनके काम का हिस्सा है. यही वह हुनर है, जो इस कारोबार को सामान्य बिक्री से अलग बनाता है. कृत्रिम होने के बावजूद इन फूलों की बनावट और बारीक फिनिशिंग इन्हें आकर्षक बनाती है. घर के दरवाजे, पूजा स्थल, बालकनी और कमरों की सजावट के लिए लोग इन्हें पसंद करते हैं.
थोक और खुदरा दोनों बाजारों में मांग
व्यापारियों के मुताबिक रांची में उन्हें हर साल अच्छी रेसपी मिलती है. यहां केवल आम ग्राहक ही नहीं, बल्कि स्थानीय दुकानदार भी उनसे थोक में सामान खरीदकर ले जाते हैं. कुछ व्यापारी सीधे हैदराबाद के थोक बाजारों से माल खरीदकर यहां खुदरा कारोबार करते हैं. इससे स्थानीय बाजार में भी इन फूलों की अलग-अलग किस्में उपलब्ध हो जाती हैं. हालांकि, हाथों से तैयार होने और डिजाइन के हिसाब से इनकी कीमत सामान्य सजावटी सामान से अधिक हो सकती है, लेकिन बार-बार इस्तेमाल किए जा सकने के कारण ग्राहक इन्हें पसंद करते हैं. व्यापारियों के लिए भी दिवाली का यह सीजन सालाना कमाई का महत्वपूर्ण समय होता है. कई परिवार इसी मौसमी कारोबार से अच्छी आमदनी लेकर वापस हैदराबाद लौटते हैं.
इस बार कारोबारियों को रांची पहुंचने से पहले मौसम की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा. आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान के कारण उनके सफर और कारोबार की तैयारियों पर असर पड़ा. रांची पहुंचने के बाद यहां के मौसम ने भी शुरुआती दिनों में बिक्री की रफ्तार को प्रभावित किया. हालांकि, अब धीरे-धीरे बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ रही है. दिवाली नजदीक आने के साथ दुकानों पर खरीदारी भी तेज होने की उम्मीद है. व्यापारियों का कहना है कि रांची के लोग उनके पुराने ग्राहक हैं और हर साल उन्हें यहां से अच्छा कारोबार मिलता है.
एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचती है परंपरा
सेवा सदन गली में हर साल सजने वाली ये दुकानें केवल कुछ दिनों का बाजार नहीं हैं. इनके साथ उन परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हैं, जो अपने पूर्वजों के शुरू किए काम को आज भी पूरी लगन से आगे बढ़ा रहे हैं. सालभर के कारोबार में दिवाली का मौसम इनके लिए खास महत्व रखता है. यहां आने वाले कई व्यापारी एक-दूसरे को वर्षों से जानते हैं. पुरानी जगह पर दुकान लगाना, पुराने ग्राहकों का इंतजार करना और नए ग्राहकों से परिचय बनाना इस सफर का हिस्सा है.
दिवाली के बाद ये व्यापारी अपना सामान समेटकर वापस हैदराबाद लौट जाते हैं. लेकिन उनके हाथों से तैयार फूल रांची के घरों में त्योहार की रौनक बढ़ाते रहते हैं. इन फूलों में खुशबू भले न हो, लेकिन इनके पीछे मेहनत की महक जरूर है. करीब 45 वर्षों से चला आ रहा हैदराबाद और रांची का यह कारोबारी रिश्ता बताता है कि त्योहार केवल बाजार नहीं सजाते, बल्कि लोगों, परिवारों और शहरों के बीच भरोसे के रिश्ते भी मजबूत करते हैं.
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