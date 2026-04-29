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केजरीवाल और सिसोदिया के बाद AAP नेता दुर्गेश पाठक ने लिखी जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी, जानिए क्या कहा ?

AAP नेता दुर्गेश पाठक ने लिखी जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी ( FILE PHOTO )