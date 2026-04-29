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केजरीवाल और सिसोदिया के बाद AAP नेता दुर्गेश पाठक ने लिखी जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी, जानिए क्या कहा ?

आप नेता दुर्गेश पाठक ने भी केजरीवाल और सिसोदिया की तरह खुद को आबकारी नीति मामले की सुनवाई से अलग कर लिया.

AAP नेता दुर्गेश पाठक ने लिखी जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी
AAP नेता दुर्गेश पाठक ने लिखी जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 29, 2026 at 2:05 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद एक और आप नेता ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को चिट्ठी लिखी है. आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक का कहना है कि वह भी केजरीवाल के सत्याग्रह में शामिल हैं. इसलिए वह भी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का अनुसरण करते हुए वही रास्ता अपना रहे हैं जो उनके वरिष्ठ नेताओं ने अपनाया है. दुर्गेश पाठक ने जस्टिस स्वर्णकांता को लिखी चिट्ठी में कहा,'' मैं अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हूं. इस केस में मैं पेश होने में असमर्थ हूं. मेरी तरफ से कोई वकील भी पेश नहीं होगा.''

केजरीवाल ने पत्र लिखकर कहा था न्याय की उम्मीद टूटी

अपने पत्र में पूर्व सीएम ने न्यायपालिका के प्रति अपनी गहरी हताशा व्यक्त की है. केजरीवाल ने सीधे शब्दों में कहा, "मेरी जस्टिस स्वर्णकांता जी से न्याय मिलने की उम्मीद अब पूरी तरह टूट चुकी है." उन्होंने आगे लिखा कि इस परिस्थिति में उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है और एक बड़ा फैसला लिया है. केजरीवाल के अनुसार, जब कानूनी गलियारों में उन्हें राहत की किरण नजर नहीं आ रही, तो उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए 'सत्याग्रह' के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है. केजरीवाल का यह बयान राजनीतिक और न्यायिक गलियारों में हलचल पैदा करने वाला है. उनके इस कदम को अदालत की कार्यवाही के प्रति एक 'मौन विरोध' के रूप में देखा जा रहा है.

केजरीवाल का पेशी से इनकार और भविष्य की रणनीति

पत्र के माध्यम से यह साफ हो गया है कि अब केजरीवाल जस्टिस स्वर्णकांता की पीठ के समक्ष चल रही सुनवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वह कानूनी अधिकारों का त्याग नहीं कर रहे हैं. केजरीवाल ने पत्र में लिखा, "मैं जस्टिस स्वर्णकांता के किसी भी फैसले के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में अपील करने का अपना संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रखूंगा." केजरीवाल का यह रुख हाई कोर्ट के हालिया फैसलों और टिप्पणियों के प्रति उनके असंतोष को दर्शाता है. इससे पहले भी हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर कड़ी टिप्पणियां की थीं, जिससे आम आदमी पार्टी नेतृत्व में भारी नाराजगी देखी गई थी.

न्याय की उम्मीद नहीं, अब होगा सत्याग्रह- सिसोदिया

मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में गहरे असंतोष और हताशा का इजहार करते हुए लिखा, "मुझे अब इस व्यवस्था से न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है." उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उनमें अब सत्याग्रह के अलावा कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं रह गया है. सिसोदिया का यह बयान राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर न्यायपालिका और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर अविश्वास प्रकट करता है.

बता दें कि दिल्ली आबकारी घोटाले में नामजद अरविंद केजरीवाल की तरह ही मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 लोग आरोपी हैं. जिन्हें गत फरवरी माह में निचली अदालत से राहत मिली थी. लेकिन सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट का रुख करने से मामला जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा की अदालत में विचाराधीन है.

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