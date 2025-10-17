दुर्गापुर रेप केस: पीड़िता को अस्पताल से छुट्टी, फोरेंसिक टीम फिर पहुंची घटनास्थल
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कथित रेप मामले की जांच के लिए फोरेंसिक टीम एक बार फिर घटनास्थल पहुंची.
Published : October 17, 2025 at 8:43 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कथित तौर पर बलात्कार की शिकार हुई एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. अस्पताल ने कहा कि वह फिलहाल ठीक है. इस बीच आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस अभी भी मामले में मिली जानकारी का पूरा खुलासा करने से कतरा रही है.
मामले की जांच कर रही पुलिस के फोरेंसिक टीम शुक्रवार को घटनास्थल पर वापस गई. इस दौरान उसने कुछ और नमूने एकत्र किए. गौरतलब है कि दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ पिछले शुक्रवार रात कथित तौर पर बलात्कार हुआ था. मामले में उसी रात शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी.
छात्रा को अस्पताल से छुट्टी
दूसरी ओर, पीड़िता को उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह पढ़ाई कर रही थी. छात्रा का पिछले कुछ दिनों से यहां इलाज चल रहा था. हालांकि शुक्रवार दोपहर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. इस संबंध में निजी मेडिकल कॉलेज की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि बलात्कार की शिकार छात्रा की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर नजर रखी जा रही है. विशेषज्ञ डॉक्टरों की समीक्षा के बाद पीड़ित छात्रा को छुट्टी देने का फैसला किया गया.
फोरेंसिक टीम परनगंज जंगल में वापस पहुंची
इस बीच घटना के आठ दिन बाद शुक्रवार को फोरेंसिक टीम परनगंज जंगल में वापस गई. इस बारे में आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अभिषेक गुप्ता ने कहा, "यह कोई नई बात नहीं है. छह लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने के बाद प्राप्त अतिरिक्त जानकारी के आधार पर फोरेंसिक विशेषज्ञों का फिर से वहां जाना जरूरी था."
क्या थी पूरी घटना?
एक पुलिस सूत्र ने बताया कि छात्रा और उसकी सहपाठी जंगल में गए थे, जहां घटना हुई थी. बाद में पांच में से तीन आरोपी वहां आ गए. तीनों ने वहां आकर छात्रा और उसकी सहपाठी को आपत्तिजनक अवस्था में देखा. इसी वजह से तीनों ने दोनों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. उन पर पैसे के लिए दबाव डाला गया. फिर, लड़की के सहपाठी पैसे लाने के लिए कॉलेज के हॉस्टल में आया.
कथित तौर पर लड़की उस समय तीनों के साथ जंगल में थी. उसी दौरान तीनों में से एक ने लड़की के साथ बलात्कार किया. लड़के बाइक पर आए थे. नतीजतन, वे जल्दी से वहां से चले गए. जाते समय वे लड़की का मोबाइल फोन ले गए. इसके अलावा दो और लोग घटनास्थल पर आए. वे कैसे आए? साइकिल से या कार से? पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है. इसीलिए फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जाकर दोबारा नमूने लिए हैं. इस बीच, पुलिस ने आरोपियों की बाइक जब्त कर ली है.
संयोग से इस घटना में पांच आरोपियों को चरणबद्ध तरीके से गिरफ्तार किया गया. बाद में लड़की के सहपाठी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, इससे पहले पुलिस कई बार घटनास्थल पर गई थी. फोरेंसिक टीम भी गई थी. फोरेंसिक विशेषज्ञों ने उस पेड़ से नमूने एकत्र किए जिसके नीचे लड़की को प्रताड़ित किया गया था. इसके बाद उन्होंने गुरुवार को 50 मीटर के एक और इलाके की घेराबंदी कर दी.
इस बीच इस घटना को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस पर की गई कुछ टिप्पणियों की आलोचना भी हुई. राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठे. भाजपा ने इस मुद्दे पर पहले ही एक आंदोलन शुरू कर दिया है. नतीजतन, हर कोई यह जानने में रुचि रखता है कि इस घटना के बारे में क्या नई जानकारी सामने आ रही है.
