ETV Bharat / bharat

दुर्गापुर मेडिकल छात्रा के साथ रेप: घटना के 20 दिन बाद आरोपपत्र दाखिल

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित निजी IQCT मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मेडिकल छात्रा से बलात्कार के मामले में पुलिस ने 20 दिन बाद आरोपपत्र दाखिल कर दिया है. सरकारी वकील विभास सरकार ने बताया कि इस बार सुनवाई जल्दी शुरू होगी.

बता दें कि दुर्गापुर स्थित आईक्यूसीटी मेडिकल कॉलेज में सेंकड ईयर की एक मेडिकल छात्रा के साथ 10 अक्टूबर की रात कथित तौर पर बलात्कार किया गया था. इस घटना में बिजरा इलाके के पांच युवकों को गिरफ्तार किया गया था. वहीं, मामले में लड़की के साथ मौजूद सहपाठी को भी गिरफ्तार किया गया था.

इसके बाद 24 अक्टूबर को दुर्गापुर उप-मंडल सुधार गृह में पांच लोगों के खिलाफ TI परेड आयोजित की गई थी. बताया जा रहा है कि पीड़िता ने वहां एक आरोपी की पहचान की थी. घटना के 20 दिन बाद न्यू टाउनशिप थाना पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की और जांच कर आरोप पत्र तैयार किया. इसके बाद गुरुवार को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया.

बलात्कार की धाराओं में केस दर्ज

आरोप पत्र में कहा गया है कि लड़की के सहपाठी के खिलाफ बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा, अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सामूहिक बलात्कार और डकैती की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार एक आरोपी पर रेप का आरोप लगाया गया है. अन्य दो ने इस कृत्य में उसकी मदद की थी. इसलिए तीनों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है.

अदालत में आरोप पत्र दाखिल

इस संदर्भ में सरकारी वकील बिभास चटर्जी ने कहा, "तेजी से जाँच के बाद आरोप पत्र तैयार किया गया है. हमने गुरुवार को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. यह आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की सफलता है. हमें उम्मीद है कि दो महीने के भीतर मुकदमा पूरा हो जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी." गौरतलब है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को पांच दिन की जेल हिरासत समाप्त होने के बाद शुक्रवार को फिर से दुर्गापुर उपजिला न्यायालय में पेश किया जाएगा.