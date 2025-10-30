ETV Bharat / bharat

दुर्गापुर मेडिकल छात्रा के साथ रेप: घटना के 20 दिन बाद आरोपपत्र दाखिल

दुर्गापुर स्थित आईक्यूसीटी मेडिकल कॉलेज में सेंकड ईयर की एक मेडिकल छात्रा के साथ 10 अक्टूबर की रात कथित तौर पर बलात्कार किया गया था.

Durgapur medical student rape case
दुर्गापुर रेप केस में आरोपपत्र दाखिल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2025 at 8:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित निजी IQCT मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मेडिकल छात्रा से बलात्कार के मामले में पुलिस ने 20 दिन बाद आरोपपत्र दाखिल कर दिया है. सरकारी वकील विभास सरकार ने बताया कि इस बार सुनवाई जल्दी शुरू होगी.

बता दें कि दुर्गापुर स्थित आईक्यूसीटी मेडिकल कॉलेज में सेंकड ईयर की एक मेडिकल छात्रा के साथ 10 अक्टूबर की रात कथित तौर पर बलात्कार किया गया था. इस घटना में बिजरा इलाके के पांच युवकों को गिरफ्तार किया गया था. वहीं, मामले में लड़की के साथ मौजूद सहपाठी को भी गिरफ्तार किया गया था.

इसके बाद 24 अक्टूबर को दुर्गापुर उप-मंडल सुधार गृह में पांच लोगों के खिलाफ TI परेड आयोजित की गई थी. बताया जा रहा है कि पीड़िता ने वहां एक आरोपी की पहचान की थी. घटना के 20 दिन बाद न्यू टाउनशिप थाना पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की और जांच कर आरोप पत्र तैयार किया. इसके बाद गुरुवार को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया.

बलात्कार की धाराओं में केस दर्ज
आरोप पत्र में कहा गया है कि लड़की के सहपाठी के खिलाफ बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा, अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सामूहिक बलात्कार और डकैती की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार एक आरोपी पर रेप का आरोप लगाया गया है. अन्य दो ने इस कृत्य में उसकी मदद की थी. इसलिए तीनों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है.

अदालत में आरोप पत्र दाखिल
इस संदर्भ में सरकारी वकील बिभास चटर्जी ने कहा, "तेजी से जाँच के बाद आरोप पत्र तैयार किया गया है. हमने गुरुवार को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. यह आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की सफलता है. हमें उम्मीद है कि दो महीने के भीतर मुकदमा पूरा हो जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी." गौरतलब है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को पांच दिन की जेल हिरासत समाप्त होने के बाद शुक्रवार को फिर से दुर्गापुर उपजिला न्यायालय में पेश किया जाएगा.

ओडिशा की रहने वाली है पीड़िता
पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली एक मेडिकल छात्रा है. 10 अक्टूबर की रात, वह एक साथी मेडिकल छात्रा के साथ कॉलेज के बाहर टहलने गई थी. कथित तौर पर मेडिकल छात्रा और उसकी सहपाठी दुर्गापुर सरकारी कॉलेज से सटे मोहन बागान एवेन्यू रोड पर टहल रही थीं. उसी दौरान, पांच लोग लड़की को जंगल में ले गए. वहां, लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया.

इस बीच, यह आरोप लगाया गया है कि उस समय लड़की के साथ मौजूद सहपाठी भाग गया था. हालांकि, बाद में वह आया और पीड़ित मेडिकल छात्रा को बचाकर एक निजी अस्पताल ले गया. पीड़ित मेडिकल छात्रा को पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है.

पैसे के लिए दबाव बनाया
पुलिस सूत्रों के अनुसार द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा और उसकी सहपाठी पहले उस जंगल में गए थे, जहां यह घटना हुई थी. फिर तीनों आरोपियों ने छात्रा और उसकी सहपाठी को इलाके में आपत्तिजनक हालत में पाया. उन्होंने उन दोनों को ब्लैकमेल किया और उन पर पैसे के लिए दबाव बनाते रहे.

कथित तौर पर पीड़िता के साथ जंगल में मौजूद तीन आरोपियों में से एक ने बलात्कार किया. आरोपी बाइक पर आए थे. घटना के बाद वे तुरंत वहां से चले गए. जाते समय वे लड़की का मोबाइल भी ले गए. बाद में, दो और लोग घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने जांच के लिए जंगल के एक बड़े हिस्से की घेराबंदी कर दी है. घटनास्थल से सैंपल एकत्र किए गए हैं. पुलिस ने आरोपियों की बाइक जब्त कर ली है.

यह भी पढ़ें- पवई बंधक केस: रोहित आर्या का शिक्षा विभाग पर 2 करोड़ रुपये बकाया होने का दावा, दीपक केसरकर ने नकारा

TAGGED:

DURGAPUR MEDICAL STUDENT RAPE CASE
DURGAPUR RAPE CASE
DURGAPUR RAPE
CHARGESHEET FILED IN RAPE CASE
DURGAPUR MEDICAL STUDENT RAPED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.