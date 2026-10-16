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पलामू में मोइत्रा परिवार ने शुरू की थी दुर्गा पूजा की परंपरा, बंगीय दुर्गा बाड़ी मंदिर में षष्ठी की पूजा का है विशेष महत्व

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

यहां दुर्गा पूजा का इतिहास करीब 112 साल का है. पलामू के बंगीय दुर्गा बाड़ी की पूजा पूरे प्रमंडल में चर्चित है. 2026 में बंगीय दुर्गा बाड़ी की पूजा का इतिहास 112 सालों का हो गया है, जबकि बंगीय दुर्गा बाड़ी के मंदिर का इतिहास 100 साल का हो गया है. पलामू में 112 पहले कानाईलाल मोइत्रा के परिवार ने सबसे पहले दुर्गा पूजा की परंपरा शुरू की थी.