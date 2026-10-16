पलामू में मोइत्रा परिवार ने शुरू की थी दुर्गा पूजा की परंपरा, बंगीय दुर्गा बाड़ी मंदिर में षष्ठी की पूजा का है विशेष महत्व

पलामू में मोइत्रा परिवार ने शुरू की थी दुर्गा पूजा की परंपरा, बंगीय दुर्गा बाड़ी मंदिर में षष्ठी की पूजा का है विशेष महत्व
पलामू में मोइत्रा परिवार ने दुर्गा पूजा की परंपरा शुरू की थी, यहां षष्ठी की पूजा का खास महत्व होता है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : October 16, 2026 at 5:35 PM IST
पलामू: शारदीय नवरात्र के दौरान पूरे जिले में उत्सव का माहौल रहता है. जगह-जगह दुर्गा पूजा के पंडाल बनाए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मेदिनीनगर स्थित बंगीय दुर्गा बाड़ी में अलग ही नजारा देखने को मिलता है.
यहां दुर्गा पूजा का इतिहास करीब 112 साल का है. पलामू के बंगीय दुर्गा बाड़ी की पूजा पूरे प्रमंडल में चर्चित है. 2026 में बंगीय दुर्गा बाड़ी की पूजा का इतिहास 112 सालों का हो गया है, जबकि बंगीय दुर्गा बाड़ी के मंदिर का इतिहास 100 साल का हो गया है. पलामू में 112 पहले कानाईलाल मोइत्रा के परिवार ने सबसे पहले दुर्गा पूजा की परंपरा शुरू की थी.
जिला स्कूल चौक से हुई थी शुरुआत
12 सालों तक रंका राज के पास दुर्गा पूजा का आयोजन होता रहा लेकिन बाद में बंगीय दुर्गा बाड़ी का निर्माण हुआ, जिसमें केदार नाथ दत्ता के परिवार ने अहम भूमिका निभाई. आज इसी बंगीया दुर्गा बाड़ी में 100 सालों से भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है, जिसमें हजारों लोग भाग ले रहे हैं.
बंगीय दुर्गा बाड़ी के देवेश मोइत्रा ने बताया कि जिला स्कूल से पूजा की शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में रंका राज के पास पूजा का आयोजन होता रहा. 100 साल पहले दुर्गा बाड़ी मंदिर का निर्माण हुआ.
उन्होंने बताया कि शुरुआत में खपरैल भवन में बंगीय दुर्गा बाड़ी की शुरुआत हुई थी, बाद में स्थानीय बंगाली व्यवसायी और दूसरे लोगों के सहयोग से पक्के भवन का निर्माण हुआ. लोग पूरे साल यहां आते रहे और पूजा करते रहे, इसलिए यहां काली मंदिर की भी स्थापना की गई है. देवेश मोइत्रा ने कहा कि ज्ञानचंद जी के द्वारा मां काली की मूर्ति दी गई थी. दुर्गा पूजा के दौरान निकलने वाली शोभा यात्रा का समापन बंगीय दुर्गा बाड़ी में ही होता है.
षष्ठी के पूजा का होता है खास महत्व!
बंगीय दुर्गा बाड़ी में षष्ठी की पूजा का विशेष महत्व है. पूरे पलामू में भव्य तरीके से दुर्गाबाड़ी में षष्ठी के दिन पूजा का आयोजन होता है. इस पूजा में बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं. इसी पूजा के माध्यम से मां दुर्गा का आह्वाहन किया जाता है.
पलामू में बंगाली संस्कृति से काफी भव्य तरीके से पूजा का आयोजन किया जाता है. बंगीय दुर्गा बाड़ी के देवेंदू गुप्ता ने बताया कि षष्ठी की पूजा के साथ ही मां की विधिवत पूजा की शुरुआत हो जाती है. दुर्गा पूजा में यही माना जाता है कि मां घर के बेटी होती है. घर में मां आई है, आज इनका आह्वाहन किया गया है. बेल पूजन के साथ मां को आमंत्रण किया जाता है.
हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं बंगीय दुर्गा बाड़ी
पलामू के बंगीय दुर्गा बाड़ी की पूजा पूरे इलाके में चर्चित है. दुर्गा बाड़ी की प्रतिमा काफी भव्य होती है, जिसके दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं. खास तरीके से मां का सिंगार किया जाता है, जिसमें कई घंटे लगते हैं और पूरे पलामू प्रमंडल में सिर्फ दुर्गा बाड़ी में ही ढाक बजता है.
इधर, पलामू की मूनमून चक्रवर्ती ने बताया कि मां दुर्गा का एक साल तक इंतजार किया जाता है, जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म होती है, वैसे ही फिर से दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है. काफी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं और सहयोग करते हैं.
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