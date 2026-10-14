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SPECIAL: महाभारत थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, राजस्थान मित्र मंडल पूजा समिति ने किया तैयार

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में शारदीय नवरात्र में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा अर्चना भक्त श्रद्धा भाव से कर रहे हैं. वहीं दुर्गा पूजा समितियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है. रांची में इस बार एक से बढ़कर एक थीम पर पूजा पंडाल बनाये जा रहे हैं. उन्हीं में से एक बेहद खास और आर्कषक पूजा पंडाल है रांची के सेवा सदन के पास बन रहे राजस्थान मित्र मंडल का 'महाभारत काल' के थीम पर बनने वाला पूजा पंडाल.

आयोजन के 49वें वर्ष में इस पूजा समिति के द्वारा बनाये जा रहे पूजा पंडाल में प्रवेश पर ही युद्व भूमि में रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए का चलन्त प्रतिमा लगाई गई है. पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही जहां महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई गई है तो पूरे पंडाल में महाभारत काल के कई चर्चित और रोचक प्रसंगों को चलन्त प्रतिमा के माध्यम से दिखाया गया है.