SPECIAL: महाभारत थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, राजस्थान मित्र मंडल पूजा समिति ने किया तैयार
रांची में महाभारत की थीम पर राजस्थान मित्र मंडल द्वारा दुर्गा पूजा का पंडाल तैयार किया है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 14, 2026 at 5:57 PM IST
रांची: राजधानी रांची में शारदीय नवरात्र में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा अर्चना भक्त श्रद्धा भाव से कर रहे हैं. वहीं दुर्गा पूजा समितियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है. रांची में इस बार एक से बढ़कर एक थीम पर पूजा पंडाल बनाये जा रहे हैं. उन्हीं में से एक बेहद खास और आर्कषक पूजा पंडाल है रांची के सेवा सदन के पास बन रहे राजस्थान मित्र मंडल का 'महाभारत काल' के थीम पर बनने वाला पूजा पंडाल.
आयोजन के 49वें वर्ष में इस पूजा समिति के द्वारा बनाये जा रहे पूजा पंडाल में प्रवेश पर ही युद्व भूमि में रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए का चलन्त प्रतिमा लगाई गई है. पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही जहां महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई गई है तो पूरे पंडाल में महाभारत काल के कई चर्चित और रोचक प्रसंगों को चलन्त प्रतिमा के माध्यम से दिखाया गया है.
चलंत दृश्यों के माध्यम से महाभारत को सजाया गया
राजस्थान मित्र मंडल द्वारा बनाये गए पूजा पंडाल की थीम को लेकर पूजा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने जानकारी दी. उन्होंने बताया की इस वर्ष पूजा पंडाल पर करीब 35 लाख रुपये खर्च किया गया है. पंडाल के अंदर महाभारत काल के मुख्य प्रसंगों को चलन्त प्रतिमा के माध्यम से दिखाया गया है. उन्होंने बताया कि पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन द्वारा पानी में देखकर मछली की आंख में तीर मारने का प्रसंग दिखेगा.
इसके अलावा अन्य प्रतिमाओं में मामा शकुनि का छल करते हुई चौसर खेलना, दुःशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण और भगवान कृष्ण द्वारा मदद करने वाले प्रसंग की जीवंत प्रतिमा को सजाया गया है. वहीं द्रौपदी का स्वयंबर, कृषि की बहन सुभद्रा से अर्जुन की शादी, बलराम के दोनों शिष्य दुर्योधन-भीम के बीच गदा युद्ध, परमवीर भीम और हिडिंबा के भाई हिडिम्ब के साथ युद्ध का प्रसंग, ऋषि मुनियों द्वारा हवन, भगवान गणेश जी के मार्गदर्शन में वेदव्यास द्वारा महाभारत की रचना सहित कई चलंत दृश्य भक्तों को देखने को मिलेंगे.
2025 में भी खास विषय पर बनाया गया था पंडाल
राजस्थान मित्र मंडल की ओर से हर वर्ष बेहद खास थीम पर पंडाल बनाया जाता रहा है. समिति द्वारा वर्ष 2025 में 'शिक्षा जरूरी है पर बचपन उससे भी ज्यादा जरूरी' थीम पर पूरा पंडाल बना था. पंडाल में ऐसा दृश्य दिखाया गया था, जहां बच्चा भारी बस्ते और लैपटॉप के साथ थका हुआ बैठा है, यह आज के बच्चों पर बढ़ते शिक्षा के दबाव में गुम होते बचपन की सच्चाई को दर्शाने का प्रयास था.
राजस्थान मित्र मंडल दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक पुरोहित ने बताया कि हर साल राजस्थान मित्र मंडल दुर्गा पूजा समिति का यह उद्देश्य होता है कि समाज को कोई न कोई सीख दी जाए. पिछली बार वैसे अभिभावकों के लिए संदेश दिया गया था जो अपने बच्चों पर शिक्षा को लेकर बेवजह का जोर देते हैं और उनका बचपन कहीं गुम होता जाता है. शिक्षा बच्चों पर बोझ न बनें और हर बच्चा अपना बचपन जी सके. अशोक पुरोहित ने बताया कि इस बार महाभारत काल के प्रमुख दृश्यों-प्रसंगों पर आधारित पंडाल धर्म के मार्ग पर चलने, अधर्म को त्यागने, गलत कार्यों को त्यागने की सीख देता है.
1979 से दुर्गा पूजा का करता आ रहा है आयोजन
राजस्थान मित्र मंडल के अध्यक्ष अशोक पुरोहित ने बताया कि 1979 से लगातार राजस्थान मित्र मंडल की ओर से भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है. इस वर्ष कमिटी की ओर से पूजा पंडाल और अन्य खर्च पर कुल मिलाकर 40-45 लाख रुपये खर्च आने की संभावना है.
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