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खदानों के बीच हरियाली की अनूठी पहल, पौधों से तैयार किया दुर्गा पूजा पंडाल, प्रकृति संरक्षण का दे रहा संदेश

पौधों से तैयार मूर्तियां ( ETV Bharat )

धनबाद: कोयले की काली धरती, खदानों से उठती धूल और प्रदूषण की चुनौती के बीच धनबाद के धनसार से पर्यावरण संरक्षण का एक अलग संदेश सामने आ रहा है. जिस कोयलांचल की पहचान कोयला खनन और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ी है, वहां दुर्गा पूजा के अवसर पर एक ऐसा पंडाल तैयार किया गया है, जिसकी सजावट में करीब एक लाख पौधों का इस्तेमाल किया गया है.

यह पहल केवल पूजा पंडाल की खूबसूरती बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कोयला खनन वाले क्षेत्रों में हरियाली के महत्व और पर्यावरण के संतुलन की जरूरत को भी रेखांकित करती है. मां दुर्गा की आराधना के बीच यह पंडाल संदेश दे रहा है कि विकास के साथ प्रकृति की रक्षा भी जरूरी है. पूजा पंडाल को इको-फ्रेंडली यानी पर्यावरण अनुकूल थीम पर तैयार किया गया है. कोयला खनन के लिए पहचाने जाने वाले कोयलांचल में हरियाली को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह पंडाल लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है.