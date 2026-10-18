खदानों के बीच हरियाली की अनूठी पहल, पौधों से तैयार किया दुर्गा पूजा पंडाल, प्रकृति संरक्षण का दे रहा संदेश
धनबाद में कोयला खदानों के बीच हजारों पौधों से सजा दुर्गा पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 18, 2026 at 2:54 PM IST
धनबाद: कोयले की काली धरती, खदानों से उठती धूल और प्रदूषण की चुनौती के बीच धनबाद के धनसार से पर्यावरण संरक्षण का एक अलग संदेश सामने आ रहा है. जिस कोयलांचल की पहचान कोयला खनन और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ी है, वहां दुर्गा पूजा के अवसर पर एक ऐसा पंडाल तैयार किया गया है, जिसकी सजावट में करीब एक लाख पौधों का इस्तेमाल किया गया है.
यह पहल केवल पूजा पंडाल की खूबसूरती बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कोयला खनन वाले क्षेत्रों में हरियाली के महत्व और पर्यावरण के संतुलन की जरूरत को भी रेखांकित करती है. मां दुर्गा की आराधना के बीच यह पंडाल संदेश दे रहा है कि विकास के साथ प्रकृति की रक्षा भी जरूरी है. पूजा पंडाल को इको-फ्रेंडली यानी पर्यावरण अनुकूल थीम पर तैयार किया गया है. कोयला खनन के लिए पहचाने जाने वाले कोयलांचल में हरियाली को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह पंडाल लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है.
पूजा पंडाल दे रहा है प्रकृति संरक्षण का संदेश
धनबाद और आसपास के कोयला क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के साथ पर्यावरण प्रबंधन की चुनौती जुड़ी रहती है. ऐसे में पौधों से सजा यह पूजा पंडाल एक महत्वपूर्ण सवाल सामने रखता है कि औद्योगिक विकास के साथ हरियाली को कैसे बचाया जाए. खदानों से प्रभावित इलाकों में वृक्षारोपण, हरित क्षेत्र का विकास और पौधों का संरक्षण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं. पूजा पंडाल प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का संदेश दे रहा है.
आमतौर पर दुर्गा पूजा पंडालों में भव्य सजावट, आकर्षक रोशनी और कलात्मक संरचनाएं लोगों को लुभाती है. लेकिन यहां पौधों को सजावट का हिस्सा बनाकर पर्यावरण संरक्षण को उत्सव से जोड़ने का प्रयास किया गया है. कोयले की धरती पर हरियाली का यह संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खनन क्षेत्रों में विकास के साथ पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है.
इको-फ्रेंडली थीम पर तैयार किया गया पंडाल
पूजा समिति के सदस्य अमित कुमार ने कहा कि इस बार समिति ने इको-फ्रेंडली थीम पर पूजा पंडाल तैयार किया है. जिसमें करीब एक लाख पौधों से सजावट की गई है. उन्होंने कहा कि समिति का उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है. जिस तरह पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. वे चाहते हैं कि लोग पौधों के महत्व को समझे और पर्यावरण बचाने में अपनी भूमिका निभाएं.
पूजा पंडाल देखने पहुंच रहे श्रद्धालु भी इस पहल को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला प्रयास बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों के माध्यम से यदि प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया जाए, तो इसका प्रभाव समाज के बड़े वर्ग तक पहुंच सकता है. खासकर कोयलांचल जैसे क्षेत्र में, जहां कोयला खनन आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख हिस्सा है, वहां हरियाली के महत्व पर चर्चा और भी प्रासंगिक हो जाती है.
श्रद्धालुओं के लिए पंडाल बना आकर्षण का केंद्र
श्रद्धालु सुष्मिता कुमारी ने कहा कि यह पूजा पंडाल बहुत खास है. इसे देखकर काफी अच्छा लगा. पौधों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे जीवन में पेड़-पौधों का कितना महत्व है. सभी को पर्यावरण बचाने के लिए आगे आना चाहिए. श्रद्धालु तन्नू गुप्ता ने कहा कि यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है. मां दुर्गा की प्रतिमा और पंडाल को जिस तरह पेड़-पौधों से सजाया गया है, उससे प्रकृति के प्रति जुड़ाव महसूस होता है. पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी हम स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे. यह पहल लोगों को जागरूक करने वाली है.
श्रद्धालुओं का कहना है कि धनसार में इस तरह का पूजा पंडाल तैयार करने के लिए पूजा समिति बधाई की पात्र है. इसके माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि पेड़-पौधे हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं. सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके.
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