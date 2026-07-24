ETV Bharat / bharat

मणिपुर में फुटबॉल का जश्न: 135वें डूरंड कप के महामुकाबले के लिए पूरी तरह सजा इंफाल

इंफाल में मुख्य मुकाबले 28 जुलाई से शुरू होंगे. टूर्नामेंट के इंफाल चरण में कुल चार टीमें मुकाबला करेंगी. इस ग्रुप में मणिपुर के तीन क्लब- नेरोका एफसी (NEROCA FC), ट्राउ एफसी (TRAU FC), और एफसी रेंगदई (FC Raengdai) के साथ-साथ भारतीय नौसेना की फुटबॉल टीम शामिल है.

इसी बीच, 21 जुलाई को इस ऐतिहासिक ट्रॉफी के मणिपुर पहुंचने पर पूरे राज्य में भारी उत्साह देखा गया. इस मौके पर एक खास 'महिला प्रदर्शनी मैच' आयोजित किया गया, जिसमें भारत की सीनियर और जूनियर नेशनल टीमों की खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इसके अलावा संगाई स्ट्राइकर्स और कांग्ला वॉरियर्स के बीच आधिकारिक ओपनिंग मैच भी खेला गया.

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने डूरंड कप के 135वें संस्करण में हिस्सा ले रही सभी टीमों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने खिलाड़ियों के सफल टूर्नामेंट की कामना की और भरोसा जताया कि यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता खेल भावना, टीम वर्क और बेहतरीन फुटबॉल का शानदार प्रदर्शन करेगी.

भारतीय सशस्त्र बल की पूर्वी कमान (ईस्टर्न कमांड) द्वारा तीनों सेनाओं की ओर से आयोजित होने वाला डूरंड कप साल 1888 में शुरू हुआ था. यह आज भी दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है. यह सेना की टीमों, स्थापित क्लबों और उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच है.

तेजपुरः एशिया का सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट का 135वां संस्करण मणिपुर में लौट रहा है. इंफाल एक बार फिर प्रतिष्ठित 'इंडियन ऑयल डूरंड कप' की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है. 25 जुलाई से 23 अगस्त तक होने वाला डूरंड कप भारत के पांच शहरों- कोलकाता, इंफाल, शिलॉन्ग, गुवाहाटी और रांची में खेला जाएगा. रांची पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है.

इस साल के टूर्नामेंट में नेरोका एफसी, ट्राउ एफसी और एफसी रेंगदई के जरिए मणिपुर की मजबूत हिस्सेदारी होगी. यह भारत के सबसे मजबूत फुटबॉल केंद्रों में से एक के रूप में राज्य की प्रतिष्ठा को रेखांकित करता है.

मणिपुर की खेल संस्कृति में फुटबॉल का एक अनूठा स्थान है. पिछले दशकों में इस राज्य ने कई अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी, कोच और राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी दिए हैं. भारतीय फुटबॉल में इसका योगदान जमीनी स्तर के विकास से लेकर विशिष्ट प्रतियोगिताओं तक फैला हुआ है, जिससे मणिपुर को देश की सबसे सफल फुटबॉल नर्सरी में से एक के रूप में पहचान मिली है.

ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन (AMFA) के तकनीकी अध्यक्ष टी.एच. इबोटोंबी सिंह के अनुसार, हाल के वर्षों में राज्य द्वारा सामना की गई चुनौतियों के बावजूद फुटबॉल की गतिविधियां जारी रही हैं. उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने अपनी प्रतियोगिताओं और विकास कार्यक्रमों के कैलेंडर को बनाए रखा है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि खिलाड़ियों को सुधार करने और मुकाबला करने के अवसर मिलते रहें.

AMFA, जो 1973 से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) से संबद्ध है, साल भर में कई टूर्नामेंट आयोजित करता है. इनमें मणिपुर प्रीमियर लीग, मणिपुर स्टेट लीग, सीनियर महिला फुटबॉल लीग, AMFA कप, विनर्स कप, फुटसल प्रतियोगिताएं और विभिन्न आयु-वर्ग की चैंपियनशिप शामिल हैं. भारतीय फुटबॉल में मणिपुर का रिकॉर्ड लाजवाब रहा है. राज्य ने रिकॉर्ड 24 बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, इसके अलावा जूनियर और सब-जूनियर श्रेणियों में भी कई राष्ट्रीय खिताब हासिल किए हैं. इसने प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी भी जीती है, जो इसकी समृद्ध फुटबॉल परंपरा को और उजागर करती है.

इसलिए, इंफाल में डूरंड कप की वापसी केवल एक और बड़े खेल आयोजन की मेजबानी करने से कहीं बढ़कर है. यह मणिपुर की स्थायी फुटबॉल संस्कृति, उसके लचीलेपन और भारतीय फुटबॉल में उसके निरंतर योगदान का एक उत्सव है. राज्य भर के अनगिनत युवा फुटबॉलरों के लिए, यह टूर्नामेंट प्रेरणा और भारतीय फुटबॉल के सबसे बड़े मंचों में से एक पर अपने क्लबों, अपने राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखने का अवसर देता है.

इसे भी पढ़ेंः