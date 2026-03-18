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ठगी का पीड़ित बना ऑनलाइन स्कैम गिरोह का मास्टरमाइंड, धरा गया

हैदराबाद में ऑनलाइन स्कैम गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मास्टरमाइंड और उसके साथियों को पकड़ा ( ETV Bharat )

हैदराबाद: धोखाधड़ी के एक चौंकाने वाले मामले में एक व्यक्ति जो खुद कभी एक ऑनलाइन स्कैम का शिकार हुआ था, उसने बाद में इसी तरह के एक रैकेट का मास्टरमाइंड बनकर पूरे देश में हजारों लोगों को ठगा. मुख्य आरोपी विजय कुमार और उसके साथियों को शमशाबाद टास्क फोर्स और राजेंद्रनगर पुलिस के एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार कर लिया गया है. अधिकारियों के अनुसार कर्नाटक के रहने वाले विजय कुमार सबसे पहले कोरोना लॉकडाउन के दौरान एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए थे. उन्होंने रियायती कीमत पर एक स्मार्टफोन ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें उसके बदले एक ब्लूटूथ स्पीकर मिला. इस अपराध की रिपोर्ट करने के बजाय उन्होंने उसी तरीके को दोहराने और उसे एक बड़े पैमाने के घोटाले में बदलने का फैसला किया. 2021 में उसने बेंगलुरु में एक मोबाइल एप्लिकेशन बनाया और अनजान ग्राहकों को निशाना बनाने के लिए टेलीकॉलर रखे. बाद में यह ऑपरेशन बीदर और हैदराबाद के कुछ हिस्सों तक फैल गया, जिसमें गुडीमलकापुर और हैदरगुडा भी शामिल थे. इस धोखाधड़ी को बड़े पैमाने पर करने के लिए उसने लगभग एक लाख फोन नंबरों का डेटाबेस सिर्फ 10000 रुपये में खरीदा.