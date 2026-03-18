ठगी का पीड़ित बना ऑनलाइन स्कैम गिरोह का मास्टरमाइंड, धरा गया
हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसे ठग को पकड़ा है जो खुद ठगी का शिकार हुआ और फिर बन गया मास्टरमाइंड.
Published : March 18, 2026 at 2:37 PM IST
हैदराबाद: धोखाधड़ी के एक चौंकाने वाले मामले में एक व्यक्ति जो खुद कभी एक ऑनलाइन स्कैम का शिकार हुआ था, उसने बाद में इसी तरह के एक रैकेट का मास्टरमाइंड बनकर पूरे देश में हजारों लोगों को ठगा. मुख्य आरोपी विजय कुमार और उसके साथियों को शमशाबाद टास्क फोर्स और राजेंद्रनगर पुलिस के एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार कर लिया गया है.
अधिकारियों के अनुसार कर्नाटक के रहने वाले विजय कुमार सबसे पहले कोरोना लॉकडाउन के दौरान एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए थे. उन्होंने रियायती कीमत पर एक स्मार्टफोन ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें उसके बदले एक ब्लूटूथ स्पीकर मिला. इस अपराध की रिपोर्ट करने के बजाय उन्होंने उसी तरीके को दोहराने और उसे एक बड़े पैमाने के घोटाले में बदलने का फैसला किया.
2021 में उसने बेंगलुरु में एक मोबाइल एप्लिकेशन बनाया और अनजान ग्राहकों को निशाना बनाने के लिए टेलीकॉलर रखे. बाद में यह ऑपरेशन बीदर और हैदराबाद के कुछ हिस्सों तक फैल गया, जिसमें गुडीमलकापुर और हैदरगुडा भी शामिल थे. इस धोखाधड़ी को बड़े पैमाने पर करने के लिए उसने लगभग एक लाख फोन नंबरों का डेटाबेस सिर्फ 10000 रुपये में खरीदा.
टेलीकॉलर ग्राहकों को बहुत कम कीमत पर ब्रांडेड स्मार्टफोन देने का लालच देते थे और वादा करते थे कि पेमेंट डिलीवरी के बाद ही करना होगा लेकिन, एक बार ऑर्डर हो जाने के बाद पीड़ितों को मोबाइल फोन के बजाय चश्मे या ब्लूटूथ डिवाइस जैसी सस्ती चीजों वाले पार्सल मिलते थे. इन नकली खेपों को भेजने के लिए कातेदान में बने एक गोदाम का इस्तेमाल किया जाता था.
विश्वसनीय जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी ने हैदरगुडा में इस गिरोह के ठिकानों पर छापा मारा. जांच में पता चला कि आरोपियों ने कम से कम 3880 लोगों को ठगा था. पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.40 लाख रुपये नकद, लगभग 50 सिम कार्ड और कई संचार उपकरण जब्त किए.
विजय कुमार के साथ-साथ उसके साथियों शिवकुमार, मोदिन और शशिकांत को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से ऑनलाइन खरीदारी करते समय सावधान रहने की अपील की है. खासकर तब जब कोई डील इतनी अच्छी लगे कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साइबर जालसाज भोले-भाले पीड़ितों को फंसाने के लिए लगातार अपनी तरकीबें बदल रहे हैं.